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Новини Зліт стратегічних бомбардувальників РФ
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По всій Україні була оголошена повітряна тривога через зліт МіГ-31К у Росії: зафіксовано пуск "Кинджалів"

Повітряна тривога в Україні 8 липня через зліт МіГ

Увечері 8 липня по всій території України оголошена повітряна тривога через зліт російського МіГ-31К, який може бути носієм гіперзвукової ракети "Кинджал".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область РФ)", - йдеться в дописі.

"Швидкісна ціль на Житомирщині, курс південно-західний! Житомир, Старокостянтинів - перебувайте в укриттях!" - повідомили у ПС. 

Моніторингові канали інформують про зліт декількох одиниць МіГ-31К.

О 23:31 було оголошено про відбій тривоги.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україну атакують ударні безпілотники, - Повітряні Сили (оновлено)

Автор: 

авіація (4205) Повітряні сили (2840) повітряна тривога (948) балістичні ракети (455)


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Топ коментарі
+7
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08.07.2025 23:06 Відповісти
+7
Зеленський, де наші кинджали? Чим ти 6+років займався?
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08.07.2025 23:12 Відповісти
+7
першу половину терміну він розміновував землі для русні, а зараз типу є патріотом
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08.07.2025 23:23 Відповісти
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08.07.2025 23:06 Відповісти
Знов смерть несеться в Україну
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08.07.2025 23:08 Відповісти
«Кинжал» атакує аеродром ЗСУ в Староконстантинові Хмельницької області.
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08.07.2025 23:54 Відповісти
Зеленський, де наші кинджали? Чим ти 6+років займався?
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08.07.2025 23:12 Відповісти
А чим ти їх відстрілювати зібрався,якби й були?
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08.07.2025 23:13 Відповісти
"А чим ти їх відстрілювати зібрався"

это как-то оправдыает ничегонеделанье? типа стрелять нечем, ну и не будем вообще никуя делать
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08.07.2025 23:19 Відповісти
Сталевими яйцЯми гаранта 😂
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08.07.2025 23:29 Відповісти
Чого ти ведешся на кацапські висери, он як налетіли під усіма прапорами
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08.07.2025 23:30 Відповісти
Щя скажуть що вони всі віпіенщики.
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08.07.2025 23:33 Відповісти
першу половину терміну він розміновував землі для русні, а зараз типу є патріотом
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08.07.2025 23:23 Відповісти
Як це чим? Отримував гешефт з гоїв.
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08.07.2025 23:23 Відповісти
краще запитай у доні, де наша ЯЗ.
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08.07.2025 23:24 Відповісти
Щоб він на#бнувся!🤬
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08.07.2025 23:20 Відповісти
Трамп не дає ракет для патріотів збивати "Кинджали".
Українські патріоти - диверсанти повинні знищувати МіГ-31К разом з "Кинджалами" на території РФ.
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08.07.2025 23:25 Відповісти
ти вже певно записався?
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08.07.2025 23:29 Відповісти
Зас ранець - перестань тикати, я не твій батько.
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08.07.2025 23:40 Відповісти
Что ты там президент США под номером 45 в костюме Олега Попова говорил про Патриот?? Будешь их давать Украине или будешь тварь смотреть как гибнут украинские мирные жители??
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08.07.2025 23:54 Відповісти
будет - только от него ничего не зависит - он ничего не знает, никуда не летает ))
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09.07.2025 01:20 Відповісти
 
 