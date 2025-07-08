По всій Україні була оголошена повітряна тривога через зліт МіГ-31К у Росії: зафіксовано пуск "Кинджалів"

Увечері 8 липня по всій території України оголошена повітряна тривога через зліт російського МіГ-31К, який може бути носієм гіперзвукової ракети "Кинджал".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область РФ)", - йдеться в дописі.

"Швидкісна ціль на Житомирщині, курс південно-західний! Житомир, Старокостянтинів - перебувайте в укриттях!" - повідомили у ПС.

Моніторингові канали інформують про зліт декількох одиниць МіГ-31К.

О 23:31 було оголошено про відбій тривоги.

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