По всій Україні була оголошена повітряна тривога через зліт МіГ-31К у Росії: зафіксовано пуск "Кинджалів"
Увечері 8 липня по всій території України оголошена повітряна тривога через зліт російського МіГ-31К, який може бути носієм гіперзвукової ракети "Кинджал".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область РФ)", - йдеться в дописі.
"Швидкісна ціль на Житомирщині, курс південно-західний! Житомир, Старокостянтинів - перебувайте в укриттях!" - повідомили у ПС.
Моніторингові канали інформують про зліт декількох одиниць МіГ-31К.
О 23:31 було оголошено про відбій тривоги.
Топ коментарі
+7 Fish Man
показати весь коментар08.07.2025 23:06 Відповісти Посилання
+7 Dic Dolovo #609559
показати весь коментар08.07.2025 23:12 Відповісти Посилання
+7 Evgeniy Marushchak
показати весь коментар08.07.2025 23:23 Відповісти Посилання
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это как-то оправдыает ничегонеделанье? типа стрелять нечем, ну и не будем вообще никуя делать
Українські патріоти - диверсанти повинні знищувати МіГ-31К разом з "Кинджалами" на території РФ.