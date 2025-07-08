По всей Украине была объявлена воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К в России: зафиксирован пуск "Кинжалов"
Вечером 8 июля по всей территории Украины объявлена воздушная тревога из-за взлета российского МиГ-31К, который может быть носителем гиперзвуковой ракеты "Кинжал".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область РФ)", - говорится в заметке.
"Скоростная цель на Житомирщине, курс юго-западный! Житомир, Староконстантинов - находитесь в укрытиях!" - сообщили в ВС.
Мониторинговые каналы информируют о взлете нескольких единиц МиГ-31К.
В 23:31 было объявлено об отбое тревоги.
Топ комментарии
+7 Fish Man
показать весь комментарий08.07.2025 23:06 Ответить Ссылка
+5 Dic Dolovo #609559
показать весь комментарий08.07.2025 23:12 Ответить Ссылка
+5 Evgeniy Marushchak
показать весь комментарий08.07.2025 23:23 Ответить Ссылка
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это как-то оправдыает ничегонеделанье? типа стрелять нечем, ну и не будем вообще никуя делать
Українські патріоти - диверсанти повинні знищувати МіГ-31К разом з "Кинджалами" на території РФ.