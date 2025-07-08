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Новости Взлет стратегических бомбардировщиков РФ
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По всей Украине была объявлена воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К в России: зафиксирован пуск "Кинжалов"

Воздушная тревога в Украине 8 июля из-за взлета МиГ

Вечером 8 июля по всей территории Украины объявлена воздушная тревога из-за взлета российского МиГ-31К, который может быть носителем гиперзвуковой ракеты "Кинжал".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область РФ)", - говорится в заметке.

"Скоростная цель на Житомирщине, курс юго-западный! Житомир, Староконстантинов - находитесь в укрытиях!" - сообщили в ВС.

Мониторинговые каналы информируют о взлете нескольких единиц МиГ-31К.

В 23:31 было объявлено об отбое тревоги.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украину атакуют ударные беспилотники, - Воздушные Силы (обновлено)

Автор: 

авиация (2878) Воздушные силы (2500) воздушная тревога (819) баллистические ракеты (425)


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Топ комментарии
+7
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08.07.2025 23:06 Ответить
+5
Зеленський, де наші кинджали? Чим ти 6+років займався?
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08.07.2025 23:12 Ответить
+5
першу половину терміну він розміновував землі для русні, а зараз типу є патріотом
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08.07.2025 23:23 Ответить
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08.07.2025 23:06 Ответить
Знов смерть несеться в Україну
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08.07.2025 23:08 Ответить
«Кинжал» атакує аеродром ЗСУ в Староконстантинові Хмельницької області.
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08.07.2025 23:54 Ответить
Зеленський, де наші кинджали? Чим ти 6+років займався?
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08.07.2025 23:12 Ответить
А чим ти їх відстрілювати зібрався,якби й були?
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08.07.2025 23:13 Ответить
"А чим ти їх відстрілювати зібрався"

это как-то оправдыает ничегонеделанье? типа стрелять нечем, ну и не будем вообще никуя делать
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08.07.2025 23:19 Ответить
Сталевими яйцЯми гаранта 😂
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08.07.2025 23:29 Ответить
Чого ти ведешся на кацапські висери, он як налетіли під усіма прапорами
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08.07.2025 23:30 Ответить
Щя скажуть що вони всі віпіенщики.
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08.07.2025 23:33 Ответить
першу половину терміну він розміновував землі для русні, а зараз типу є патріотом
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08.07.2025 23:23 Ответить
Як це чим? Отримував гешефт з гоїв.
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08.07.2025 23:23 Ответить
краще запитай у доні, де наша ЯЗ.
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08.07.2025 23:24 Ответить
Щоб він на#бнувся!🤬
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08.07.2025 23:20 Ответить
Трамп не дає ракет для патріотів збивати "Кинджали".
Українські патріоти - диверсанти повинні знищувати МіГ-31К разом з "Кинджалами" на території РФ.
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08.07.2025 23:25 Ответить
ти вже певно записався?
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08.07.2025 23:29 Ответить
Зас ранець - перестань тикати, я не твій батько.
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08.07.2025 23:40 Ответить
Что ты там президент США под номером 45 в костюме Олега Попова говорил про Патриот?? Будешь их давать Украине или будешь тварь смотреть как гибнут украинские мирные жители??
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08.07.2025 23:54 Ответить
будет - только от него ничего не зависит - он ничего не знает, никуда не летает ))
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09.07.2025 01:20 Ответить
 
 