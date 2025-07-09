В Росії злетів стратегічний бомбардувальник Ту-95мс, - моніторингові канали

В ніч на 9 липня в Росії злетів стратегічний бомбардувальник Ту-95мс.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал monitoring.

"Відмічено зліт 1х борту Ту-95мс з ае "Оленья" станом на 01:20. Кількість та напрям будуть уточнюватись. Про фактичні загрози буде оголошено окремо", - йдеться в повідомленні.

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