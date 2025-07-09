УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5896 відвідувачів онлайн
Новини Зліт стратегічних бомбардувальників РФ
1 263 9

В Росії злетів стратегічний бомбардувальник Ту-95мс, - моніторингові канали

рф,ту95

В ніч на 9 липня в Росії злетів стратегічний бомбардувальник Ту-95мс.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал monitoring.

"Відмічено зліт 1х борту Ту-95мс з ае "Оленья" станом на 01:20. Кількість та напрям будуть уточнюватись. Про фактичні загрози буде оголошено окремо", - йдеться в повідомленні.

Читайте: По всій Україні була оголошена повітряна тривога через зліт МіГ-31К у Росії: зафіксовано пуск "Кинджалів"

Автор: 

бомбардування (341) Повітряні сили (2840) ту-95 (16) війна в Україні (5140)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Щоб він, як злетів, так і ******** разом з усім особовим складом на домівки їхніх родин.
показати весь коментар
09.07.2025 01:57 Відповісти
Один? 😁 А що сталося?
показати весь коментар
09.07.2025 02:02 Відповісти
Команда збунтувалася і летить на кремль.
показати весь коментар
09.07.2025 02:08 Відповісти
Не були б дурнями - у Японію чи США полетіли б. 😁
показати весь коментар
09.07.2025 02:58 Відповісти
Чи другий поламався?)
показати весь коментар
09.07.2025 02:10 Відповісти
Як це один?
Це ж було відео з Довженко-фільм?
Дивина і годі.
показати весь коментар
09.07.2025 02:40 Відповісти
Слава тим хто брав участь в операції-"павутина".
Героям слава- правильний відгук.)))
показати весь коментар
09.07.2025 02:42 Відповісти
недобитий...
показати весь коментар
09.07.2025 03:02 Відповісти
страшний, шо криндець...
сам один, без *******?
сам ***? один ***? - страна в схованці....
показати весь коментар
09.07.2025 03:12 Відповісти
 
 