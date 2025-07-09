В Росії злетів стратегічний бомбардувальник Ту-95мс, - моніторингові канали
В ніч на 9 липня в Росії злетів стратегічний бомбардувальник Ту-95мс.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал monitoring.
"Відмічено зліт 1х борту Ту-95мс з ае "Оленья" станом на 01:20. Кількість та напрям будуть уточнюватись. Про фактичні загрози буде оголошено окремо", - йдеться в повідомленні.
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Це ж було відео з Довженко-фільм?
Дивина і годі.
Героям слава- правильний відгук.)))
сам один, без *******?
сам ***? один ***? - страна в схованці....