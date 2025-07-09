В России взлетел стратегический бомбардировщик Ту-95мс, - мониторинговые каналы

В ночь на 9 июля в России взлетел стратегический бомбардировщик Ту-95мс.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал monitoring.

"Отмечен взлет 1х борта Ту-95мс с аэродрома "Оленья" по состоянию на 01:20. Количество и направление будут уточняться. О фактических угрозах будет объявлено отдельно", - говорится в сообщении.

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