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Новости Взлет стратегических бомбардировщиков РФ
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В России взлетел стратегический бомбардировщик Ту-95мс, - мониторинговые каналы

рф,ту95

В ночь на 9 июля в России взлетел стратегический бомбардировщик Ту-95мс.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал monitoring.

"Отмечен взлет 1х борта Ту-95мс с аэродрома "Оленья" по состоянию на 01:20. Количество и направление будут уточняться. О фактических угрозах будет объявлено отдельно", - говорится в сообщении.

Читайте: По всей Украине была объявлена воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К в России: зафиксирован пуск "Кинжалов"

Автор: 

бомбардировка (455) Воздушные силы (2500) ту-95 (16) война в Украине (5124)


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Топ комментарии
+23
Щоб він, як злетів, так і ******** разом з усім особовим складом на домівки їхніх родин.
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09.07.2025 01:57 Ответить
+10
Слава тим хто брав участь в операції-"павутина".
Героям слава- правильний відгук.)))
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09.07.2025 02:42 Ответить
+5
Чи другий поламався?)
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09.07.2025 02:10 Ответить
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Щоб він, як злетів, так і ******** разом з усім особовим складом на домівки їхніх родин.
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09.07.2025 01:57 Ответить
Один? 😁 А що сталося?
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09.07.2025 02:02 Ответить
Команда збунтувалася і летить на кремль.
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09.07.2025 02:08 Ответить
Не були б дурнями - у Японію чи США полетіли б. 😁
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09.07.2025 02:58 Ответить
ну так, а куди всіх матрешек, по 150 кіло кожна, дітей і майна запхаєш?
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09.07.2025 03:37 Ответить
Чи другий поламався?)
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09.07.2025 02:10 Ответить
Як це один?
Це ж було відео з Довженко-фільм?
Дивина і годі.
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09.07.2025 02:40 Ответить
Слава тим хто брав участь в операції-"павутина".
Героям слава- правильний відгук.)))
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09.07.2025 02:42 Ответить
недобитий...
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09.07.2025 03:02 Ответить
страшний, шо криндець...
сам один, без *******?
сам ***? один ***? - страна в схованці....
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09.07.2025 03:12 Ответить
ГУР, може звернуть увагу?
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09.07.2025 03:17 Ответить
раніше пачками злітали - жу і вжиy...
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09.07.2025 03:27 Ответить
фашистськи недобитки!
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09.07.2025 05:58 Ответить
Один?..
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09.07.2025 06:51 Ответить
Один - не один, а ракети до Луцька долетіли. Це триндець якийсь.
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09.07.2025 07:15 Ответить
 
 