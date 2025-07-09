В России взлетел стратегический бомбардировщик Ту-95мс, - мониторинговые каналы
В ночь на 9 июля в России взлетел стратегический бомбардировщик Ту-95мс.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал monitoring.
"Отмечен взлет 1х борта Ту-95мс с аэродрома "Оленья" по состоянию на 01:20. Количество и направление будут уточняться. О фактических угрозах будет объявлено отдельно", - говорится в сообщении.
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+23 Luka Lukich #363772
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+10 warvik war
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+5 kharkov1000
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Це ж було відео з Довженко-фільм?
Дивина і годі.
Героям слава- правильний відгук.)))
сам один, без *******?
сам ***? один ***? - страна в схованці....