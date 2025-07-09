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Новости Атака БПЛА Запорожье
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Рашисты ударили по Степногорской громаде: ранена женщина, повреждены дома

Последствия удара россиян по Степногирску

Утром 9 июля войска РФ атаковали Степногорскую громаду Запорожской области.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Раненая женщина и разрушенные частные дома - таковы последствия утренней вражеской атаки по Степногорской громаде", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запорожскую область атакуют российские беспилотники, работает ПВО - ОВА

По словам Федорова, экстренные службы выехали на место удара.

Автор: 

обстрел (28420) Запорожская область (3293) Васильевский район (63) Степногорск (23)


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так кацапи ж з жінками і дитями і воюють, боя з ЗСУ не витримують...
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09.07.2025 07:49 Ответить
 
 