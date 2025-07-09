Рашисты ударили по Степногорской громаде: ранена женщина, повреждены дома
Утром 9 июля войска РФ атаковали Степногорскую громаду Запорожской области.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
"Раненая женщина и разрушенные частные дома - таковы последствия утренней вражеской атаки по Степногорской громаде", - отметил он.
По словам Федорова, экстренные службы выехали на место удара.
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показать весь комментарий09.07.2025 07:49 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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