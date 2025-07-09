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Новини Атака безпілотників на Запорізьку область
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Рашисти вдарили по Степногірській громаді: поранено жінку, пошкоджено будинки

Наслідки удару росіян по Степногірську

Зранку 9 липня війська РФ атакували Степногірську громаду Запорізької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Поранена жінка та зруйновані приватні будинки - такі наслідки ранішньої ворожої атаки по Степногірській громаді", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запорізьку область атакують російські безпілотники, працює ППО - ОВА

За словами Федорова, екстрені служби виїхали на місце удару.

Автор: 

обстріл (29745) Запорізька область (3820) Василівський район (63) Степногірськ (24)


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так кацапи ж з жінками і дитями і воюють, боя з ЗСУ не витримують...
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09.07.2025 07:49 Відповісти
 
 