Рашисти вдарили по Степногірській громаді: поранено жінку, пошкоджено будинки
Зранку 9 липня війська РФ атакували Степногірську громаду Запорізької області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Поранена жінка та зруйновані приватні будинки - такі наслідки ранішньої ворожої атаки по Степногірській громаді", - зазначив він.
За словами Федорова, екстрені служби виїхали на місце удару.
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показати весь коментар09.07.2025 07:49 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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