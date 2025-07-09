Рашисти вдарили по Степногірській громаді: поранено жінку, пошкоджено будинки

Зранку 9 липня війська РФ атакували Степногірську громаду Запорізької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Поранена жінка та зруйновані приватні будинки - такі наслідки ранішньої ворожої атаки по Степногірській громаді", - зазначив він.

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За словами Федорова, екстрені служби виїхали на місце удару.