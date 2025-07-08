Запорізьку область атакують російські безпілотники, працює ППО - ОВА

Ввечері 8 липня російські війська атакують Запорізьку область безпілотниками, в регіоні лунають вибухи.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Вибухи у Запорізькій області До відбою залишайтеся у безпечних місцях", - написав він.

Також він додав, що в області працює ППО.

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