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Новини Атака безпілотників на Запорізьку область
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Запорізьку область атакують російські безпілотники, працює ППО - ОВА

шахеди

Ввечері 8 липня російські війська атакують Запорізьку область безпілотниками, в регіоні лунають вибухи.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Вибухи у Запорізькій області До відбою залишайтеся у безпечних місцях", - написав він.

Також він додав, що в області працює ППО.

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Автор: 

безпілотник (4481) Запорізька область (3820) війна в Україні (5140)


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Какая разніца.
Хоть паржом.
Хужи нібудіт.
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08.07.2025 23:21 Відповісти
 
 