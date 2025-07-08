Вимагав гроші в родини загиблого воїна за оформлення допомоги: у Запоріжжі викрито зловмисника, - Нацполіція. ФОТО

Нацполіція затримала родича посадовця ТЦК, який отримав 1,2 млн грн та надалі вимагав від дружини загиблого військовослужбовця половину гарантованих держвиплат.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Зловмисник обіцяв сімʼї військового "допомогти" в оформленні посмертних виплат від держави. Свої "послуги" чоловік оцінив у половину від суми. Після отримання від потерпілої 1,2 млн грн фігурант вимагав від жінки на постійній основі переказувати йому половину від щомісячного платежу — 75 тис. грн.. За останні шість місяців потерпіла переказала на банківські рахунки ділка близько 1,3 млн грн.. До злочинної "схеми" причетна також дружина фігуранта — посадовиця одного з РТЦК та СП міста Запоріжжя.

Оперативники управління стратегічних розслідувань у Запорізькій області спільно зі слідчими слідчого управління обласної поліції викрили "схему" вимагання коштів у родини загиблого військовослужбовця. До організації оборудки причетний засновник кількох громадських організацій у Полтавській області, а також його дружина — посадова особа РТЦК та СП.

Користуючись родинними зв’язками, фігурант запропонував дружині загиблого військового за "винагороду" вирішити питання щодо оформлення одноразової грошової допомоги для членів родини загиблого. За свою "допомогу" він вимагав половину від загальної суми виплат.

Після того, як потерпіла перерахувала 1 275 000 гривень на банківський рахунок, зловмисника не зупинився і на цьому. Чоловік продовжив вимагати гроші, погрожуючи жінці скасуванням виплат та анулюванням документів. Фігурант планував у подальшому отримувати 75 тис. грн, як частину допомоги, що виплачувалася родині щомісяця.

Загалом, протягом пів року організатор "схеми" незаконно отримав понад 1,3 млн грн від дружини загиблого військовослужбовця.

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8 липня правоохоронці за силової підтримки спецпідрозділу КОРД Нацполіції затримали чоловіка "на гарячому" під час одержання частки чергового траншу — 50 тисяч гривень. Наразі вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України.





Нині триває збір доказової бази для притягнення до відповідальності дружини й затриманого — посадовиці Центрального РТЦК та СП міста Запоріжжя. Заходи з викриття проводилися у співпраці з працівниками Департаменту військової контррозвідки СБУ за процесуального керівництва Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

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