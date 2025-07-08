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Новини Фінансові шахрайства
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Розкрадання 9 млн грн під час реконструкції трамвайної лінії в Києві: судитимуть трьох експосадовців, - ОГП

трамвай

Офіс Генпрокурора скерував до суду обвинувальний акт щодо двох колишніх керівників столичних комунальних підприємств та директора приватного товариства.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, експосадовців обвинувачують у заволодінні майже 9 млн грн під час реконструкції трамвайної лінії в Деснянському районі Києва.

За даними слідства, комунальники уклали договір із приватною фірмою на розробку проєктної документації, хоча аналогічні роботи вже були замовлені. На рахунки товариства перерахували майже 9 млн грн. Як встановили правоохоронці, передана документація містила підроблені підписи експертів і спеціалістів.

Фігурантам інкримінують ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України. Досудове розслідування здійснювало Бюро економічної безпеки.

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Автор: 

Київ (19839) трамвай (238) розкрадання (245) Офіс Генпрокурора (3313)


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08.07.2025 16:22 Відповісти
Під Кличка риють .
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08.07.2025 16:55 Відповісти
 
 