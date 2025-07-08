Разворовали 9 млн грн при реконструкции трамвайной линии в Киеве: будут судить трех экс-чиновников, - ОГП

Офис Генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении двух бывших руководителей столичных коммунальных предприятий и директора частного общества.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, экс-чиновников обвиняют в завладении почти 9 млн грн во время реконструкции трамвайной линии в Деснянском районе Киева.

По данным следствия, коммунальщики заключили договор с частной фирмой на разработку проектной документации, хотя аналогичные работы уже были заказаны. На счета общества перечислили почти 9 млн грн. Как установили правоохранители, переданная документация содержала поддельные подписи экспертов и специалистов.

Фигурантам инкриминируют ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины. Досудебное расследование осуществляло Бюро экономической безопасности.

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