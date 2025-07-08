Выманили у застройщика более $2 млн за землю для жилья военных: на Тернопольщине разоблачены аферисты, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Нацполиция разоблачила мошенническую схему, в которой двое адвокатов из Тернопольщины и их сообщник обманули предпринимателя, обещая оформить землю воинской части под многоквартирный дом во Львове.

Об этом сообщает Нацполиция, передает Цензор.НЕТ.





Как отмечается, двое адвокатов - отец и сын - организовали выделение земли воинской части под многоквартирный дом во Львове. При этом значительное количество квартир должно было быть передано семьям военных. Однако документы на землю так и не оформили, а деньги мошенники присвоили.

Злоумышленники запросили более 2 млн долларов за "решение юридических вопросов". Средства потерпевший передавал наличными несколькими этапами, получая взамен поддельные документы.

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Полиция провела 8 обысков в Тернопольской области и Киеве, изъяла документы, телефоны и автомобили.

Фигурантам объявили подозрение по ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество в особо крупных размерах). Им грозит до 12 лет заключения.

Суд избрал меру пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога более 60 млн грн для каждого.

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