Выманили у застройщика более $2 млн за землю для жилья военных: на Тернопольщине разоблачены аферисты, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
Нацполиция разоблачила мошенническую схему, в которой двое адвокатов из Тернопольщины и их сообщник обманули предпринимателя, обещая оформить землю воинской части под многоквартирный дом во Львове.
Об этом сообщает Нацполиция, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, двое адвокатов - отец и сын - организовали выделение земли воинской части под многоквартирный дом во Львове. При этом значительное количество квартир должно было быть передано семьям военных. Однако документы на землю так и не оформили, а деньги мошенники присвоили.
Злоумышленники запросили более 2 млн долларов за "решение юридических вопросов". Средства потерпевший передавал наличными несколькими этапами, получая взамен поддельные документы.
Полиция провела 8 обысков в Тернопольской области и Киеве, изъяла документы, телефоны и автомобили.
Фигурантам объявили подозрение по ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество в особо крупных размерах). Им грозит до 12 лет заключения.
Суд избрал меру пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога более 60 млн грн для каждого.
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