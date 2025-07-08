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Выманили у застройщика более $2 млн за землю для жилья военных: на Тернопольщине разоблачены аферисты, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Нацполиция разоблачила мошенническую схему, в которой двое адвокатов из Тернопольщины и их сообщник обманули предпринимателя, обещая оформить землю воинской части под многоквартирный дом во Львове.

Об этом сообщает Нацполиция, передает Цензор.НЕТ.

Нацполиция разоблачила аферистов, которые выманили более 2 млн долларов за землю для военных
Нацполиция разоблачила аферистов, которые выманили более 2 млн долларов за землю для военных

Как отмечается, двое адвокатов - отец и сын - организовали выделение земли воинской части под многоквартирный дом во Львове. При этом значительное количество квартир должно было быть передано семьям военных. Однако документы на землю так и не оформили, а деньги мошенники присвоили.

Злоумышленники запросили более 2 млн долларов за "решение юридических вопросов". Средства потерпевший передавал наличными несколькими этапами, получая взамен поддельные документы.

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Нацполиция разоблачила аферистов, которые выманили более 2 млн долларов за землю для военных
Нацполиция разоблачила аферистов, которые выманили более 2 млн долларов за землю для военных

Полиция провела 8 обысков в Тернопольской области и Киеве, изъяла документы, телефоны и автомобили.

Фигурантам объявили подозрение по ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество в особо крупных размерах). Им грозит до 12 лет заключения.

Суд избрал меру пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога более 60 млн грн для каждого.

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Нацполиция разоблачила аферистов, которые выманили более 2 млн долларов за землю для военных
Нацполиция разоблачила аферистов, которые выманили более 2 млн долларов за землю для военных
Нацполиция разоблачила аферистов, которые выманили более 2 млн долларов за землю для военных
Нацполиция разоблачила аферистов, которые выманили более 2 млн долларов за землю для военных
Нацполиция разоблачила аферистов, которые выманили более 2 млн долларов за землю для военных
Нацполиция разоблачила аферистов, которые выманили более 2 млн долларов за землю для военных

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Автор: 

мошенничество (1255) Тернопольская область (747)


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Людина вагитна, без ліфчика, в одних трусах, а їі в кайдани ! Ганьба !
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08.07.2025 15:43 Ответить
У камері співкамерники скинуться й сшиють йому який потрібно.
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08.07.2025 16:13 Ответить
Шукайте гроші у животі останнього. Його відразу треба на операційний стіл!
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08.07.2025 16:04 Ответить
Людина тяжко працювала по схемі Зеленського - "кручу верчу".
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08.07.2025 16:05 Ответить
А на 10 фото, то мозок цієї оборутки?
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08.07.2025 16:11 Ответить
То сейф!
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08.07.2025 16:18 Ответить
Скоріше музична шкатулка. Й мабуть ще й мобілізаційного віку?
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08.07.2025 16:25 Ответить
просто жесть - ,,людина,, хвора на рахіт, а її в кайданки.
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08.07.2025 16:15 Ответить
 
 