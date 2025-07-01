Присваивали квартиры умерших: в Запорожье разоблачены правоохранитель и адвокат, - ГБР. ВИДЕО

Работники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении правоохранителю и адвокату, которые организовали схему незаконного присвоения квартир одиноких умерших граждан.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

Общая стоимость имущества, которое пытались оформить на себя фигуранты, превышает 3,6 млн гривен.

Согласно действующему законодательству, в случае смерти граждан без наследников, их имущество должно переходить в собственность территориальной громады. Впрочем, злоумышленники вмешивались в этот процесс и фактически переоформляли квартиры на подставных лиц.

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Правоохранитель получал через служебные каналы информацию о смерти одиноких владельцев, а адвокат обеспечивала юридическое оформление мошеннических действий. В частности, после смерти лица придумывали фиктивные долги, подделывали соответствующие документы и обращались в суд с требованием взыскания квартиры как "выполнение обязательств".

Для легализации имущества использовали фиктивные договоры купли-продажи, оформленные от имени товарной биржи, которая прекратила существование еще в 2012 году. В дальнейшем квартиры продавали на вторичном рынке как "чистую" недвижимость.

Следствием установлено не менее пяти эпизодов, когда таким образом было незаконно оформлено имущество, которое должно было поступить в собственность города.

Фигурантам инкриминируют мошенничество, легализацию имущества, добытого преступным путем, и использование поддельных документов (ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 358 УК Украины). Санкции предусматривают до 8 лет лишения свободы.

Процессуальное руководство осуществляет Запорожская областная прокуратура.

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