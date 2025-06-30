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Отказались выполнить боевой приказ: Сообщили о подозрении четырем военнослужащим из Киевской области, - ГБР. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сообщено о подозрении четырем военнослужащим, которые в условиях военного положения сознательно отказались выполнить боевой приказ командиров.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

Так, установлено, что в разное время военнослужащие одной из частей, дислоцированной на Киевщине, несмотря на пригодность к службе, отказались отправиться в район проведения боевых действий.

Как отмечают в ГБР, "в отличие от своих собратьев, которые выполнили приказ, эти солдаты сознательно и откровенно проигнорировали распоряжение, действуя вопреки действующему законодательству".

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Четырем военным сообщили о подозрении за отказ выполнить боевой приказ

"Государственное бюро расследований отмечает: обязанность защищать независимость и территориальную целостность Украины закреплена в ст. 65 Конституции Украины. Лица, которые уклоняются от выполнения этой обязанности, так же как и те, кто совершает другие военные преступления, будут нести ответственность независимо от должности или воинского звания", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что всем четырем военным сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 402 УК Украины - неповиновение, совершенное в условиях военного положения и взято под стражу. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

Четырем военным сообщили о подозрении за отказ выполнить боевой приказ
Четырем военным сообщили о подозрении за отказ выполнить боевой приказ
Четырем военным сообщили о подозрении за отказ выполнить боевой приказ
Четырем военным сообщили о подозрении за отказ выполнить боевой приказ

Автор: 

военнослужащие (6204) ГБР (3076) подозрение (513)


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Топ комментарии
+15
важко захищати державу, яка в 33 році відібрала у твоєї сім'ї всю їжу, а в 41-42 році мобілізувала для захисту авторитарного режиму.
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30.06.2025 12:35 Ответить
+12
ЗЕскоти продовжують залякувати бійців 10 ти річним ув'язненням! Чому не написали скільки з тих хто ніби пішов виконувати наказ повернулись живими? Скількох командирів ув'знено що десятками свідомо послали на смерть рядових бійців?
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30.06.2025 12:34 Ответить
+12
А якого *** у Шапітолії цивільних затримують військові, а військових судять цивільні?

І не кажіть, що це помилково. Це свідома стратегія Зеленського по стравлючанню різних верств населення.
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30.06.2025 12:37 Ответить
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Нащадки совєтьского наріда:

«В Червоній армії було більше мільйона дезертирів, в тилу були мільйони ухилянтів, а в полон німцям здалося більше 5 мільйонів солдатів.»
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30.06.2025 12:32 Ответить
важко захищати державу, яка в 33 році відібрала у твоєї сім'ї всю їжу, а в 41-42 році мобілізувала для захисту авторитарного режиму.
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30.06.2025 12:35 Ответить
Про яку державу ти говориш?
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30.06.2025 13:05 Ответить
Особливо важко захищати через те, що скіфів з території України жорстоко витіснили сармати.
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30.06.2025 13:05 Ответить
ЗЕскоти продовжують залякувати бійців 10 ти річним ув'язненням! Чому не написали скільки з тих хто ніби пішов виконувати наказ повернулись живими? Скількох командирів ув'знено що десятками свідомо послали на смерть рядових бійців?
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30.06.2025 12:34 Ответить
Ти живий дякуючи кому???Рот закрийте.
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30.06.2025 12:38 Ответить
науменко я живий бо маю мозок в голові, чи може по твоєму завдяки ЗЕбілу?😂
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30.06.2025 13:16 Ответить
Кацапським агітаторам дозволили наїжджати на зелень.
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30.06.2025 12:51 Ответить
- В гарнизонной тюрьме сидели. Идеалисты и неидеалисты… мелкие жулики, которые были в тысячу раз честнее тех молодчиков, которые их сюда послали.(с)
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30.06.2025 12:35 Ответить
А якого *** у Шапітолії цивільних затримують військові, а військових судять цивільні?

І не кажіть, що це помилково. Це свідома стратегія Зеленського по стравлючанню різних верств населення.
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30.06.2025 12:37 Ответить
Отпавьте на фронт хоть одного сынка депутата или податкивця или прокурора,создали касты низших и высших,одним тюрьмы и окопы,другим бронь,жирные зарплаты и корочки убдшников.
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30.06.2025 12:41 Ответить
Рускій, на ходи на базар. Бо від бабок ще більше наберешся.
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30.06.2025 12:53 Ответить
Ореста тебе видає клоунський ковпак, подарунок від ЗЕбіла?🤣
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30.06.2025 13:14 Ответить
Чому написали про один випадок, таких випадків сотні.
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30.06.2025 12:49 Ответить
Це показове покарання....
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30.06.2025 12:53 Ответить
Тоб то в нас вибіркове правосуддя?
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30.06.2025 13:17 Ответить
А кого з розкрадачів державних грошей посадили на 10 років ?
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30.06.2025 13:24 Ответить
Зберегли собі життя
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30.06.2025 13:29 Ответить
 
 