Отказались выполнить боевой приказ: Сообщили о подозрении четырем военнослужащим из Киевской области, - ГБР. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сообщено о подозрении четырем военнослужащим, которые в условиях военного положения сознательно отказались выполнить боевой приказ командиров.
Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.
Так, установлено, что в разное время военнослужащие одной из частей, дислоцированной на Киевщине, несмотря на пригодность к службе, отказались отправиться в район проведения боевых действий.
Как отмечают в ГБР, "в отличие от своих собратьев, которые выполнили приказ, эти солдаты сознательно и откровенно проигнорировали распоряжение, действуя вопреки действующему законодательству".
"Государственное бюро расследований отмечает: обязанность защищать независимость и территориальную целостность Украины закреплена в ст. 65 Конституции Украины. Лица, которые уклоняются от выполнения этой обязанности, так же как и те, кто совершает другие военные преступления, будут нести ответственность независимо от должности или воинского звания", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всем четырем военным сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 402 УК Украины - неповиновение, совершенное в условиях военного положения и взято под стражу. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.
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