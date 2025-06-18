О подозрении сообщено двум офицерам, которые скрыли самоубийство военного. Семье безосновательно выплатили 15 млн грн, - ГБР. ФОТО

Работники ГБР сообщили о подозрении бывшему первому заместителю командира воинской части из Киевской области и одному из членов комиссии по проведению служебного расследования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Как отмечается, чиновники исказили результаты расследования гибели военнослужащего, скрыв факт самоубийства.







"Следствием установлено, что должностные лица, имея обязанность обеспечить всесторонность, полноту и объективность служебного расследования, намеренно не исследовали все обстоятельства гибели. Точно зная о факте самоубийства, они составили и подписали сфальсифицированный акт, в котором указали, что военнослужащий погиб во время выполнения боевого задания", - говорится в сообщении.

На основании поддельных документов семье погибшего было безосновательно выплачено единовременное денежное пособие в размере 15 млн гривен.

Бывшим должностным лицам сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 426 Уголовного кодекса Украины - умышленное невыполнение военным должностным лицом действий, которые оно обязано было выполнить, если это повлекло тяжкие последствия, совершенное в условиях военного положения.

Общая сумма ущерба, нанесенного государству, составляет 15 млн гривен.

Процессуальное руководство осуществляет Киевская специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона.