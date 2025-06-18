О подозрении сообщено двум офицерам, которые скрыли самоубийство военного. Семье безосновательно выплатили 15 млн грн, - ГБР. ФОТО
Работники ГБР сообщили о подозрении бывшему первому заместителю командира воинской части из Киевской области и одному из членов комиссии по проведению служебного расследования.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.
Как отмечается, чиновники исказили результаты расследования гибели военнослужащего, скрыв факт самоубийства.
"Следствием установлено, что должностные лица, имея обязанность обеспечить всесторонность, полноту и объективность служебного расследования, намеренно не исследовали все обстоятельства гибели. Точно зная о факте самоубийства, они составили и подписали сфальсифицированный акт, в котором указали, что военнослужащий погиб во время выполнения боевого задания", - говорится в сообщении.
На основании поддельных документов семье погибшего было безосновательно выплачено единовременное денежное пособие в размере 15 млн гривен.
Бывшим должностным лицам сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 426 Уголовного кодекса Украины - умышленное невыполнение военным должностным лицом действий, которые оно обязано было выполнить, если это повлекло тяжкие последствия, совершенное в условиях военного положения.
Общая сумма ущерба, нанесенного государству, составляет 15 млн гривен.
Процессуальное руководство осуществляет Киевская специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А могли із щирих людських почуттів знаючи, що у померлого є дружинамі діти..
Так що саме " могли"?
Знайшли з кого гроші здерти. Не із розкрадачів мільярдів на рокраданнях на дорогаї ісфортифікаціях, не із 17- х яєць, не із тих хто зробив дебіторку МО на ярд доларів, амна сім'ю військового.
Ще й виклали це у " піар- компанії" як " результати роботи"..
Щось же за " результат" потрібно показувати?
По теме в СА всех жалели. Кто крема сапожного нажрался, кто в разборке с дедами лег. Всем домой слали "погиб выполняя долг"
То шо вы узнали, "деды" забывать стали
https://hromadske.ua/viyna/246627-nas-bilshe-ne-mozna-vesty-na-zabiy-dobrovolets-zi-ssha-zaiavyv-shcho-zupynyt-diialnist-svoho-********** «Нас більше не можна вести на забій»: доброволець зі США заявив, що зупинить діяльність свого підрозділу
Ви що там, мерзото дебеерівська, вже взагалі охреніли?
А доведення до самогубства через відсутність ротації, віддиху і без будь-якої надії на демобілізацію то не злочин? За це ніхто не має відповідати?
ХолмсGal? Как вы узнали о доведении до самоубийства? До отсутствии ротации данног военнослужащего?
Тут или дедукция, или хрустальный шар.
А ти давай, в штурмову, пів року без відпочинку. Подивимось, скільки ти витримаєш. Як ти тоді постібешся.
Хоча, які пів року, яка штурмова. Такі, як ти, падли, хіба кабаки штурмувати можуть.
А от, що спонукало людину до цього. явно нікого не цікавило, а бож навпаки....