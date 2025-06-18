РУС
Новости
10 413 35

О подозрении сообщено двум офицерам, которые скрыли самоубийство военного. Семье безосновательно выплатили 15 млн грн, - ГБР. ФОТО

Работники ГБР сообщили о подозрении бывшему первому заместителю командира воинской части из Киевской области и одному из членов комиссии по проведению служебного расследования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Как отмечается, чиновники исказили результаты расследования гибели военнослужащего, скрыв факт самоубийства.

командир скрыл самоубийство военного
командир скрыл самоубийство военного
командир скрыл самоубийство военного

"Следствием установлено, что должностные лица, имея обязанность обеспечить всесторонность, полноту и объективность служебного расследования, намеренно не исследовали все обстоятельства гибели. Точно зная о факте самоубийства, они составили и подписали сфальсифицированный акт, в котором указали, что военнослужащий погиб во время выполнения боевого задания", - говорится в сообщении.

На основании поддельных документов семье погибшего было безосновательно выплачено единовременное денежное пособие в размере 15 млн гривен.

Бывшим должностным лицам сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 426 Уголовного кодекса Украины - умышленное невыполнение военным должностным лицом действий, которые оно обязано было выполнить, если это повлекло тяжкие последствия, совершенное в условиях военного положения.

Общая сумма ущерба, нанесенного государству, составляет 15 млн гривен.

Процессуальное руководство осуществляет Киевская специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона.

Киевская область (4368) самоубийство (1029) военнослужащие (6307) ГБР (3212)
Топ комментарии
+26
Ага, тепер забирайте гроші у дружини і дітей. ДБР завжди на коні із Прокурорами.
Знайшли з кого гроші здерти. Не із розкрадачів мільярдів на рокраданнях на дорогаї ісфортифікаціях, не із 17- х яєць, не із тих хто зробив дебіторку МО на ярд доларів, амна сім'ю військового.
Ще й виклали це у " піар- компанії" як " результати роботи"..
Щось же за " результат" потрібно показувати?
18.06.2025 11:32 Ответить
+12
" могли".
А могли із щирих людських почуттів знаючи, що у померлого є дружинамі діти..
Так що саме " могли"?
18.06.2025 11:34 Ответить
+10
Якщо був гарним воїном, то командири вчинили по людські.
18.06.2025 12:11 Ответить
ну наверно за благодарность приховали????
18.06.2025 11:26 Ответить
Ти на себе цю ситуацію приміряєш?
18.06.2025 11:29 Ответить
Не факт,самі командири могли не захотіти ,бо це б розслідували вже не вони і були б питання чи не довели людину до самогубства
18.06.2025 11:30 Ответить
" могли".
А могли із щирих людських почуттів знаючи, що у померлого є дружинамі діти..
Так що саме " могли"?
18.06.2025 11:34 Ответить
може и так, хотелось бы верить...
18.06.2025 11:38 Ответить
Тобі кацапе цього не зрозуміти.
18.06.2025 18:46 Ответить
третє фото з іншої новини
18.06.2025 11:29 Ответить
Схоже що іноземляні вкрали у тебе мозги,щур кремлівський,
18.06.2025 11:31 Ответить
Ага, тепер забирайте гроші у дружини і дітей. ДБР завжди на коні із Прокурорами.
Знайшли з кого гроші здерти. Не із розкрадачів мільярдів на рокраданнях на дорогаї ісфортифікаціях, не із 17- х яєць, не із тих хто зробив дебіторку МО на ярд доларів, амна сім'ю військового.
Ще й виклали це у " піар- компанії" як " результати роботи"..
Щось же за " результат" потрібно показувати?
18.06.2025 11:32 Ответить
У зелених кротів схоже дохєра стукачів по військових частинах, а ще скоріше тупо московської агентури.
18.06.2025 11:39 Ответить
Это надо засчитать, как перемога ДБР?
18.06.2025 11:43 Ответить
Зробили добро, не залишили родину без грошей, отримають зону. Допомагай після такого людям.
18.06.2025 11:44 Ответить
Ну, знаю історію коли хлопчина під солями п'ятьох товаришів застрелив просто в бліндажі. Вбивцю пристрелив ротний. Всіх подали як загиблих в бою. Щоб сім'ї гроші отримали.
18.06.2025 12:00 Ответить
Бойові форумні діди не ******* такі теми і історії. Як і місцеві контужені вояки. Я теж багато історій можу розповісти, але люди ******* патріотизм у вишиваночках та "клятих ухилянтів". А те, що армія деградує - це нікого не цікавить. Військовим взагалі не можна було давати повноту влади
18.06.2025 12:14 Ответить
Так повнота влади ж у ваших, випускників трускавецького університету.
18.06.2025 12:39 Ответить
Аби щось бовкнути... Я вас в чомусь звинуватив? Я лише підтвердив ваші слова. А те, що повнота влади у "слуг" - дякую, я в курсі
18.06.2025 13:04 Ответить
Эти "форумные деды" в рядах СА охраняли покой твоих папы и мамы. Чтобы они вечером могли любить друг друга. И кто в СА не служил, тому девки не давали. Про них поговорка была "Ни в....., ни в Красную Армию. Это сейчас, когда настал ваш черед, появились варианты намаскированные под милое слово "неухилянт".
По теме в СА всех жалели. Кто крема сапожного нажрался, кто в разборке с дедами лег. Всем домой слали "погиб выполняя долг"
То шо вы узнали, "деды" забывать стали
18.06.2025 22:34 Ответить
На війні всяке буває...
https://hromadske.ua/viyna/246627-nas-bilshe-ne-mozna-vesty-na-zabiy-dobrovolets-zi-ssha-zaiavyv-shcho-zupynyt-diialnist-svoho-********** «Нас більше не можна вести на забій»: доброволець зі США заявив, що зупинить діяльність свого підрозділу
18.06.2025 12:05 Ответить
Тобто, коли людина від безперервного стресу, морального і психічного виснаження не витримує і доходить до самогубства, то не є причиною, щоб сім`ї виплатити компенсацію?!
Ви що там, мерзото дебеерівська, вже взагалі охреніли?
А доведення до самогубства через відсутність ротації, віддиху і без будь-якої надії на демобілізацію то не злочин? За це ніхто не має відповідати?
18.06.2025 12:07 Ответить
Форумні патріоти у вишиваночках його в ухилянти запишуть: вчинив самогубство - ухилився від подальшої служби (за їх логікою); розмовляв в побуті російською - порушував Конституцію України (вже зрадник та злочинець) - сьогодні диванні воїни у вишиваночках вже таке писали
18.06.2025 12:16 Ответить
Но как, Холмс Gal? Как вы узнали о доведении до самоубийства? До отсутствии ротации данног военнослужащего?
Тут или дедукция, или хрустальный шар.
18.06.2025 22:42 Ответить
Ще одне удобище висралось. Ще одне безугле..
А ти давай, в штурмову, пів року без відпочинку. Подивимось, скільки ти витримаєш. Як ти тоді постібешся.
Хоча, які пів року, яка штурмова. Такі, як ти, падли, хіба кабаки штурмувати можуть.
19.06.2025 08:22 Ответить
Я навіть здогадуюся про яку людину йде мова в цьому розслідуванні, було сказано, що він загинув виконуючи бойове завдання, а по факту було самогубство....
А от, що спонукало людину до цього. явно нікого не цікавило, а бож навпаки....
30.06.2025 13:07 Ответить
Якщо був гарним воїном, то командири вчинили по людські.
18.06.2025 12:11 Ответить
Мораль : простий народ буде жити все гірше, в крадії все краще !
18.06.2025 12:16 Ответить
Я оФуеваю! Кого вы берете в пресс-центры? Это пиСтеЦ! Начальник понятно! Он головой не думает, у него есть заступныки которые на подпись ему бумаги визируют, но есть какие-то начальники управлений отвечающие за ту чушь, которой Хвастаются в СМИ! Каждый день от пресс служб разных, "очень нужных ведомств" ,"перл" цветастее другого! Или там уже все под "коксом"? Корпоративная этика?
18.06.2025 12:21 Ответить
Честь офіцерам
18.06.2025 12:54 Ответить
А оте нікчемне зебр не знає у якому псіхологічному становищи, у окопах по коліно від зеленского, вже третій рік знаходяться військові. Кончені під....си зеленского - знайшли порушників - а от питання - чому тільки за діяльність вмерова відправлено на закупівлю зброї та снарядів та спорядження - 400 міліардів і ні зброї ні грошей - ніхто не підіймає. Кончена проросійська влада зеленского.
18.06.2025 12:54 Ответить
Як людина якому набрехали щ виплатами на нулі, я тільки рад, що чиясь родина отримала кошти
18.06.2025 13:11 Ответить
Одне не ясно - чого скромно промовчали ім'я героя-слідчого, який зберіг державі 15 лямів? Ми всі хочемо йому віддячити лопатою по ****. Назвіть же невідомого героя паперу і білих ниток.
09.07.2025 03:32 Ответить
 
 