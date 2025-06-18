Повідомлено про підозру двом офіцерам, які приховали самогубство військового. Сім’ї безпідставно виплатили 15 млн.грн, - ДБР. ФОТО

Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому першому заступнику командира військової частини з Київщини та одному з членів комісії з проведення службового розслідування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Як зазначається, посадовці спотворили результати розслідування загибелі військовослужбовця, приховавши факт самогубства.







"Слідством встановлено, що посадовці, маючи обов’язок забезпечити всебічність, повноту й об’єктивність службового розслідування, навмисно не дослідили всі обставини загибелі. Точно знаючи про факт самогубства, вони склали та підписали сфальсифікований акт, у якому вказали, що військовослужбовець загинув під час виконання бойового завдання", - йдеться у повідомленні.

На підставі підроблених документів сім’ї загиблого було безпідставно виплачено одноразову грошову допомогу в розмірі 15 млн гривень.

Колишнім службовим особам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 426 Кримінального кодексу України - умисне невиконання військовою службовою особою дій, які вона зобов’язана була виконати, якщо це спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану.

Загальна сума збитків, завданих державі, становить 15 млн гривень.

Процесуальне керівництво здійснює Київська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.