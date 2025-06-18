УКР
Повідомлено про підозру двом офіцерам, які приховали самогубство військового. Сім’ї безпідставно виплатили 15 млн.грн, - ДБР. ФОТО

Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому першому заступнику командира військової частини з Київщини та одному з членів комісії з проведення службового розслідування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Як зазначається, посадовці спотворили результати розслідування загибелі військовослужбовця, приховавши факт самогубства.

"Слідством встановлено, що посадовці, маючи обов’язок забезпечити всебічність, повноту й об’єктивність службового розслідування, навмисно не дослідили всі обставини загибелі. Точно знаючи про факт самогубства, вони склали та підписали сфальсифікований акт, у якому вказали, що військовослужбовець загинув під час виконання бойового завдання", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутатка Дніпропетровської облради заради іміджу фіктивно служила в ЗСУ та отримала понад 200 тис.грн, - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На підставі підроблених документів сім’ї загиблого було безпідставно виплачено одноразову грошову допомогу в розмірі 15 млн гривень.

Колишнім службовим особам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 426 Кримінального кодексу України - умисне невиконання військовою службовою особою дій, які вона зобов’язана була виконати, якщо це спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану.

Загальна сума збитків, завданих державі, становить 15 млн гривень.

Процесуальне керівництво здійснює Київська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

Топ коментарі
+26
Ага, тепер забирайте гроші у дружини і дітей. ДБР завжди на коні із Прокурорами.
Знайшли з кого гроші здерти. Не із розкрадачів мільярдів на рокраданнях на дорогаї ісфортифікаціях, не із 17- х яєць, не із тих хто зробив дебіторку МО на ярд доларів, амна сім'ю військового.
Ще й виклали це у " піар- компанії" як " результати роботи"..
Щось же за " результат" потрібно показувати?
18.06.2025 11:32
+12
" могли".
А могли із щирих людських почуттів знаючи, що у померлого є дружинамі діти..
Так що саме " могли"?
18.06.2025 11:34
+10
Якщо був гарним воїном, то командири вчинили по людські.
18.06.2025 12:11
ну наверно за благодарность приховали????
18.06.2025 11:26
Ти на себе цю ситуацію приміряєш?
18.06.2025 11:29
Не факт,самі командири могли не захотіти ,бо це б розслідували вже не вони і були б питання чи не довели людину до самогубства
18.06.2025 11:30
" могли".
А могли із щирих людських почуттів знаючи, що у померлого є дружинамі діти..
Так що саме " могли"?
18.06.2025 11:34
може и так, хотелось бы верить...
18.06.2025 11:38
Тобі кацапе цього не зрозуміти.
показати весь коментар
третє фото з іншої новини
показати весь коментар
Схоже що іноземляні вкрали у тебе мозги,щур кремлівський,
показати весь коментар
Ага, тепер забирайте гроші у дружини і дітей. ДБР завжди на коні із Прокурорами.
Знайшли з кого гроші здерти. Не із розкрадачів мільярдів на рокраданнях на дорогаї ісфортифікаціях, не із 17- х яєць, не із тих хто зробив дебіторку МО на ярд доларів, амна сім'ю військового.
Ще й виклали це у " піар- компанії" як " результати роботи"..
Щось же за " результат" потрібно показувати?
18.06.2025 11:32
У зелених кротів схоже дохєра стукачів по військових частинах, а ще скоріше тупо московської агентури.
показати весь коментар
Это надо засчитать, как перемога ДБР?
показати весь коментар
Зробили добро, не залишили родину без грошей, отримають зону. Допомагай після такого людям.
18.06.2025 11:44
Ну, знаю історію коли хлопчина під солями п'ятьох товаришів застрелив просто в бліндажі. Вбивцю пристрелив ротний. Всіх подали як загиблих в бою. Щоб сім'ї гроші отримали.
показати весь коментар
Бойові форумні діди не ******* такі теми і історії. Як і місцеві контужені вояки. Я теж багато історій можу розповісти, але люди ******* патріотизм у вишиваночках та "клятих ухилянтів". А те, що армія деградує - це нікого не цікавить. Військовим взагалі не можна було давати повноту влади
18.06.2025 12:14
Так повнота влади ж у ваших, випускників трускавецького університету.
показати весь коментар
Аби щось бовкнути... Я вас в чомусь звинуватив? Я лише підтвердив ваші слова. А те, що повнота влади у "слуг" - дякую, я в курсі
18.06.2025 13:04
Эти "форумные деды" в рядах СА охраняли покой твоих папы и мамы. Чтобы они вечером могли любить друг друга. И кто в СА не служил, тому девки не давали. Про них поговорка была "Ни в....., ни в Красную Армию. Это сейчас, когда настал ваш черед, появились варианты намаскированные под милое слово "неухилянт".
По теме в СА всех жалели. Кто крема сапожного нажрался, кто в разборке с дедами лег. Всем домой слали "погиб выполняя долг"
То шо вы узнали, "деды" забывать стали
18.06.2025 22:34
На війні всяке буває...
https://hromadske.ua/viyna/246627-nas-bilshe-ne-mozna-vesty-na-zabiy-dobrovolets-zi-ssha-zaiavyv-shcho-zupynyt-diialnist-svoho-********** «Нас більше не можна вести на забій»: доброволець зі США заявив, що зупинить діяльність свого підрозділу
показати весь коментар
Тобто, коли людина від безперервного стресу, морального і психічного виснаження не витримує і доходить до самогубства, то не є причиною, щоб сім`ї виплатити компенсацію?!
Ви що там, мерзото дебеерівська, вже взагалі охреніли?
А доведення до самогубства через відсутність ротації, віддиху і без будь-якої надії на демобілізацію то не злочин? За це ніхто не має відповідати?
18.06.2025 12:07
Форумні патріоти у вишиваночках його в ухилянти запишуть: вчинив самогубство - ухилився від подальшої служби (за їх логікою); розмовляв в побуті російською - порушував Конституцію України (вже зрадник та злочинець) - сьогодні диванні воїни у вишиваночках вже таке писали
18.06.2025 12:16
Но как, Холмс Gal? Как вы узнали о доведении до самоубийства? До отсутствии ротации данног военнослужащего?
Тут или дедукция, или хрустальный шар.
18.06.2025 22:42
Ще одне удобище висралось. Ще одне безугле..
А ти давай, в штурмову, пів року без відпочинку. Подивимось, скільки ти витримаєш. Як ти тоді постібешся.
Хоча, які пів року, яка штурмова. Такі, як ти, падли, хіба кабаки штурмувати можуть.
19.06.2025 08:22
Я навіть здогадуюся про яку людину йде мова в цьому розслідуванні, було сказано, що він загинув виконуючи бойове завдання, а по факту було самогубство....
А от, що спонукало людину до цього. явно нікого не цікавило, а бож навпаки....
30.06.2025 13:07
Якщо був гарним воїном, то командири вчинили по людські.
18.06.2025 12:11
Мораль : простий народ буде жити все гірше, в крадії все краще !
18.06.2025 12:16
Я оФуеваю! Кого вы берете в пресс-центры? Это пиСтеЦ! Начальник понятно! Он головой не думает, у него есть заступныки которые на подпись ему бумаги визируют, но есть какие-то начальники управлений отвечающие за ту чушь, которой Хвастаются в СМИ! Каждый день от пресс служб разных, "очень нужных ведомств" ,"перл" цветастее другого! Или там уже все под "коксом"? Корпоративная этика?
18.06.2025 12:21
Честь офіцерам
18.06.2025 12:54
А оте нікчемне зебр не знає у якому псіхологічному становищи, у окопах по коліно від зеленского, вже третій рік знаходяться військові. Кончені під....си зеленского - знайшли порушників - а от питання - чому тільки за діяльність вмерова відправлено на закупівлю зброї та снарядів та спорядження - 400 міліардів і ні зброї ні грошей - ніхто не підіймає. Кончена проросійська влада зеленского.
18.06.2025 12:54
Як людина якому набрехали щ виплатами на нулі, я тільки рад, що чиясь родина отримала кошти
18.06.2025 13:11
Одне не ясно - чого скромно промовчали ім'я героя-слідчого, який зберіг державі 15 лямів? Ми всі хочемо йому віддячити лопатою по ****. Назвіть же невідомого героя паперу і білих ниток.
09.07.2025 03:32
