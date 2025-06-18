Повідомлено про підозру двом офіцерам, які приховали самогубство військового. Сім’ї безпідставно виплатили 15 млн.грн, - ДБР. ФОТО
Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому першому заступнику командира військової частини з Київщини та одному з членів комісії з проведення службового розслідування.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.
Як зазначається, посадовці спотворили результати розслідування загибелі військовослужбовця, приховавши факт самогубства.
"Слідством встановлено, що посадовці, маючи обов’язок забезпечити всебічність, повноту й об’єктивність службового розслідування, навмисно не дослідили всі обставини загибелі. Точно знаючи про факт самогубства, вони склали та підписали сфальсифікований акт, у якому вказали, що військовослужбовець загинув під час виконання бойового завдання", - йдеться у повідомленні.
На підставі підроблених документів сім’ї загиблого було безпідставно виплачено одноразову грошову допомогу в розмірі 15 млн гривень.
Колишнім службовим особам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 426 Кримінального кодексу України - умисне невиконання військовою службовою особою дій, які вона зобов’язана була виконати, якщо це спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану.
Загальна сума збитків, завданих державі, становить 15 млн гривень.
Процесуальне керівництво здійснює Київська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.
А могли із щирих людських почуттів знаючи, що у померлого є дружинамі діти..
Так що саме " могли"?
Знайшли з кого гроші здерти. Не із розкрадачів мільярдів на рокраданнях на дорогаї ісфортифікаціях, не із 17- х яєць, не із тих хто зробив дебіторку МО на ярд доларів, амна сім'ю військового.
Ще й виклали це у " піар- компанії" як " результати роботи"..
Щось же за " результат" потрібно показувати?
По теме в СА всех жалели. Кто крема сапожного нажрался, кто в разборке с дедами лег. Всем домой слали "погиб выполняя долг"
То шо вы узнали, "деды" забывать стали
https://hromadske.ua/viyna/246627-nas-bilshe-ne-mozna-vesty-na-zabiy-dobrovolets-zi-ssha-zaiavyv-shcho-zupynyt-diialnist-svoho-********** «Нас більше не можна вести на забій»: доброволець зі США заявив, що зупинить діяльність свого підрозділу
Ви що там, мерзото дебеерівська, вже взагалі охреніли?
А доведення до самогубства через відсутність ротації, віддиху і без будь-якої надії на демобілізацію то не злочин? За це ніхто не має відповідати?
ХолмсGal? Как вы узнали о доведении до самоубийства? До отсутствии ротации данног военнослужащего?
Тут или дедукция, или хрустальный шар.
А ти давай, в штурмову, пів року без відпочинку. Подивимось, скільки ти витримаєш. Як ти тоді постібешся.
Хоча, які пів року, яка штурмова. Такі, як ти, падли, хіба кабаки штурмувати можуть.
А от, що спонукало людину до цього. явно нікого не цікавило, а бож навпаки....