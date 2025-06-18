Депутатка Дніпропетровської облради заради іміджу фіктивно служила в ЗСУ та отримала понад 200 тис.грн, - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Працівники ДБР викрили схему фіктивного проходження військової служби депутаткою Дніпропетровської обласної ради. Усі дії були спрямовані на створення позитивного іміджу та отримання неправомірних виплат із державного бюджету.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.
Як зазначається, у 2023 році жінка вирішила "прокачати" свій політичний імідж серед електорату та колег. Вона пройшла військово-лікарську комісію, де була визнана придатною до служби.
Після чого її направили до навчального центру для проходження базової військової підготовки та присвоїли первинне військове звання "солдат".
"До схеми вона залучила знайомого заступника командира однієї із військових частин. Той звернувся до начальника навчального центру з пропозицією посприяти депутатці бути лише в списках військовослужбовців і не брати безпосередньої участі у навчаннях.
Для вирішення формальностей з документами, депутатку до навчального центру кілька разів привозив її водій, після чого вона проводила час на власний розсуд", - йдеться у повідомленні.
Пройшовши таким чином військове навчання, депутатка продовжила фіктивну службу вже в частині свого знайомого. За сприянням останнього її оформили на посаду оператора у взвод розвідки та корегування ударних безпілотних авіаційних комплексів. Далі кілька разів по документах було переміщення жінки з посади на посаду.
Таким чином депутатка встигла нібито побувати й телефоністом та "попрацювати" у групі комунікацій штабу.
Липова служба закінчилася лише після того, як фігурантку викрили працівники ДБР.
Встановлено, що за цей час вона незаконно отримала виплат за службу на понад 200 тис. гривень, які регулярно витрачала на власні забаганки.
Їй повідомлено про підозру в ухиленні від несення військової служби шляхом іншого обману, вчинене в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб, а також за фактом шахрайства (ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 409, ч. 4 ст. 190 КК України).
Начальник навчального центру підозрюються у пособництві в ухиленні військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом іншого обману, вчинене в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб а через те, що він підписував розрахункові відомості про нарахування заробітної плати, ще й у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану(ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 409 та ч. 4 ст. 191 КК України).
Наразі вирішується питання повідомлення про підозру заступнику командира частини та обрання відносно всіх фігурантів запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.
Їм загрожує позбавлення волі до 10 років.
За даними джерела УП, йдеться про Маріанну Мірошниченко.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Цих ****** варто перевірити усіх...
А цю курву на ноль, на місяць. най відпрацює все до копійки.....
Вони, як гниди на тілі України у військових частинах, кровососущі…
Все це добре знають, кадрові підрозділи(по персоналу) і командири!!!
Ця ситуація, з приписками у штатному розпису, існує у кадровиків усіх структурв Урядовому кварталі та ЦОВВ, ОДА….
З цим явищем, «ведуть нещадну боротьбу», язиками…. Керівництво НацдержСлужби, тільки лупає очима! начальник дзвонить до держСекретаря, той викликає «кадрового вождя», потім пропонують по штатному розпису певні «перестановки у достойних керівників, які мовчатимуть», і справа вирішена, почалася «трудова діяльність неведимки», з трудовою книжкою і відповідними записами в ній!!
Цей схематоз, кадровики робили ПОСТІЙНО з ДержСекретарями!!
Візьміть список і перевірте де вони фактично були більшість часу - на службі чи тинялися в тилу, під видом виконання службових доручень ?
Я не здивуюсь коли в списках частин виявлятимуть дітей нардепів, причому поголовно, їх кумів, сватів, зятів і співмешканців, які постійно тиняються за кордоном. Це буде 100%.
За все це треба дякувати потужним реформам грантоїдів, а посуті утриманців криміналу, які зруйнували військову прокурату, та відібрали в прокуратури загальний тотальний нагляд. Це все треба негайно повертати і створювати трибунал.
Зараз найбільши зловживання саме на рівні військових частин. Ревізувати їх діяльність має військова прокуратура ращом з СБУ.
А оце я вже не зрозумів. Служба скінчилась? Чи липова?
Не бачу ніякої проблеми в цій ситуації, нічого ж не заважає штабним переводити тиловиків в окопи? От і вперед. Впевнений, на фронті вкрай необхідні навики цієї пані, які вона отримала.
Але, на жаль, це опція лише для простих смертних. Для неї буде - півроку пробації і подальше сите і спокійне життя в тилу. Ще і депутатства не полишить. І медаль якусь ймовірно отримає.
Який верховний головнокомандуючий - така і армія.