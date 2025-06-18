Депутатка Дніпропетровської облради заради іміджу фіктивно служила в ЗСУ та отримала понад 200 тис.грн, - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Працівники ДБР викрили схему фіктивного проходження військової служби депутаткою Дніпропетровської обласної ради. Усі дії були спрямовані на створення позитивного іміджу та отримання неправомірних виплат із державного бюджету.

Як зазначається, у 2023 році жінка вирішила "прокачати" свій політичний імідж серед електорату та колег. Вона пройшла військово-лікарську комісію, де була визнана придатною до служби.

Після чого її направили до навчального центру для проходження базової військової підготовки та присвоїли первинне військове звання "солдат".

"До схеми вона залучила знайомого заступника командира однієї із військових частин. Той звернувся до начальника навчального центру з пропозицією посприяти депутатці бути лише в списках військовослужбовців і не брати безпосередньої участі у навчаннях.

Для вирішення формальностей з документами, депутатку до навчального центру кілька разів привозив її водій, після чого вона проводила час на власний розсуд", - йдеться у повідомленні.

Пройшовши таким чином військове навчання, депутатка продовжила фіктивну службу вже в частині свого знайомого. За сприянням останнього її оформили на посаду оператора у взвод розвідки та корегування ударних безпілотних авіаційних комплексів. Далі кілька разів по документах було переміщення жінки з посади на посаду.

Таким чином депутатка встигла нібито побувати й телефоністом та "попрацювати" у групі комунікацій штабу.

Липова служба закінчилася лише після того, як фігурантку викрили працівники ДБР.









Встановлено, що за цей час вона незаконно отримала виплат за службу на понад 200 тис. гривень, які регулярно витрачала на власні забаганки.

Їй повідомлено про підозру в ухиленні від несення військової служби шляхом іншого обману, вчинене в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб, а також за фактом шахрайства (ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 409, ч. 4 ст. 190 КК України).

Начальник навчального центру підозрюються у пособництві в ухиленні військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом іншого обману, вчинене в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб а через те, що він підписував розрахункові відомості про нарахування заробітної плати, ще й у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану(ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 409 та ч. 4 ст. 191 КК України).

Наразі вирішується питання повідомлення про підозру заступнику командира частини та обрання відносно всіх фігурантів запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Їм загрожує позбавлення волі до 10 років.

За даними джерела УП, йдеться про Маріанну Мірошниченко.