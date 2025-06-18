УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9831 відвідувач онлайн
Новини Фото Корупція та мобілізація
7 280 36

Депутатка Дніпропетровської облради заради іміджу фіктивно служила в ЗСУ та отримала понад 200 тис.грн, - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Працівники ДБР викрили схему фіктивного проходження військової служби депутаткою Дніпропетровської обласної ради. Усі дії були спрямовані на створення позитивного іміджу та отримання неправомірних виплат із державного бюджету.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Як зазначається, у 2023 році жінка вирішила "прокачати" свій політичний імідж серед електорату та колег. Вона пройшла військово-лікарську комісію, де була визнана придатною до служби.

Після чого її направили до навчального центру для проходження базової військової підготовки та присвоїли первинне військове звання "солдат".

"До схеми вона залучила знайомого заступника командира однієї із військових частин. Той звернувся до начальника навчального центру з пропозицією посприяти депутатці бути лише в списках військовослужбовців і не брати безпосередньої участі у навчаннях.

Для вирішення формальностей з документами, депутатку до навчального центру кілька разів привозив її водій, після чого вона проводила час на власний розсуд", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Збитки на 64 мільйони: ДБР викрило корупційну схему закупівлі техніки для армії. ФОТОрепортаж

Пройшовши таким чином військове навчання, депутатка продовжила фіктивну службу вже в частині свого знайомого. За сприянням останнього її оформили на посаду оператора у взвод розвідки та корегування ударних безпілотних авіаційних комплексів. Далі кілька разів по документах було переміщення жінки з посади на посаду.

Таким чином депутатка встигла нібито побувати й телефоністом та "попрацювати" у групі комунікацій штабу.

Липова служба закінчилася лише після того, як фігурантку викрили працівники ДБР.

Дніпропетровська депутатка фіктивно служила в зсу
Дніпропетровська депутатка фіктивно служила в зсу
Дніпропетровська депутатка фіктивно служила в зсу
Дніпропетровська депутатка фіктивно служила в зсу

Встановлено, що за цей час вона незаконно отримала виплат за службу на понад 200 тис. гривень, які регулярно витрачала на власні забаганки.

Їй повідомлено про підозру в ухиленні від несення військової служби шляхом іншого обману, вчинене в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб, а також за фактом шахрайства (ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 409, ч. 4 ст. 190 КК України).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Збитки на 47 мільйонів: БЕБ повідомило про підозру топменеджеру "Центренерго"

Начальник навчального центру підозрюються у пособництві в ухиленні військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом іншого обману, вчинене в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб а через те, що він підписував розрахункові відомості про нарахування заробітної плати, ще й у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану(ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 409 та ч. 4 ст. 191 КК України).

Наразі вирішується питання повідомлення про підозру заступнику командира частини та обрання відносно всіх фігурантів запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Їм загрожує позбавлення волі до 10 років.

За даними джерела УП, йдеться про Маріанну Мірошниченко.

Автор: 

корупція (4795) мобілізація (3228) ДБР (3737) Дніпропетровська область (4274)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+34
вона точно не одна така, таких є немало
показати весь коментар
18.06.2025 09:39 Відповісти
+21
От тому в нас штатно в армії 800.000 тисяч, а реально воює від сили 150.000. Але коли намагаються питання виправить піднімається геволт що цінних спеціалістів відправляють "штурмовать посадки"....
показати весь коментар
18.06.2025 09:44 Відповісти
+21
Новоспечений генпрокурор як приклад. За що він отримав УБД, пулі свістєлі коло вуха?
показати весь коментар
18.06.2025 09:54 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
вона точно не одна така, таких є немало
показати весь коментар
18.06.2025 09:39 Відповісти
Новоспечений генпрокурор як приклад. За що він отримав УБД, пулі свістєлі коло вуха?
показати весь коментар
18.06.2025 09:54 Відповісти
Ну, Ярик, ты как маленький прямо. Думаешь, получить служебную квартиру и тут же ее продать это легко? Ещё как повоевать надо!
показати весь коментар
18.06.2025 10:15 Відповісти
веращучка також пройшла підготовку.....
Цих ****** варто перевірити усіх...
А цю курву на ноль, на місяць. най відпрацює все до копійки.....
показати весь коментар
18.06.2025 09:56 Відповісти
Там «числиться», в списках військових частин. ціла бригада такого дайна від «прохачів прилаштувати» з урядового кварталу, суддівських-прокурорських, лікарів, адвокатських, нардепів….
Вони, як гниди на тілі України у військових частинах, кровососущі…
Все це добре знають, кадрові підрозділи(по персоналу) і командири!!!
Ця ситуація, з приписками у штатному розпису, існує у кадровиків усіх структурв Урядовому кварталі та ЦОВВ, ОДА….
З цим явищем, «ведуть нещадну боротьбу», язиками…. Керівництво НацдержСлужби, тільки лупає очима! начальник дзвонить до держСекретаря, той викликає «кадрового вождя», потім пропонують по штатному розпису певні «перестановки у достойних керівників, які мовчатимуть», і справа вирішена, почалася «трудова діяльність неведимки», з трудовою книжкою і відповідними записами в ній!!
Цей схематоз, кадровики робили ПОСТІЙНО з ДержСекретарями!!
показати весь коментар
18.06.2025 10:04 Відповісти
Таких нібитовоєвак не менше 100 000,порішали,гроші командирам,собі де працювали там і працюють,і понтуються
показати весь коментар
18.06.2025 10:17 Відповісти
"имя, сестра, имя"! В смысле -вы в какой партии служили? Скромно так умолчали.
показати весь коментар
18.06.2025 10:13 Відповісти
От тому в нас штатно в армії 800.000 тисяч, а реально воює від сили 150.000. Але коли намагаються питання виправить піднімається геволт що цінних спеціалістів відправляють "штурмовать посадки"....
показати весь коментар
18.06.2025 09:44 Відповісти
Штатно може і більше, але навряд чи з-за причини, яку у статті наведено.
показати весь коментар
18.06.2025 12:06 Відповісти
А скільки ще таких паразитів ніби воюють та отримують бойові?
показати весь коментар
18.06.2025 09:45 Відповісти
Вся зеленогнійна " бригада "
показати весь коментар
18.06.2025 09:47 Відповісти
А скільки підсудних за корупцію позбігали, тіпа на службу, в ЗСУ !?
Візьміть список і перевірте де вони фактично були більшість часу - на службі чи тинялися в тилу, під видом виконання службових доручень ?
показати весь коментар
18.06.2025 09:45 Відповісти
Серед таких псевдовояків не тільки депутати, але і на всі 100% грантоїдів, накшталт шабуніна, бігуса і багатенно.волонтерів, які більшу частину вирішують питання особисті керівників частин, ну і допомогаютб.пиляти бабло на матеріальному оснащенні та гуманітарці. Давайте писати вже все.як є.
Я не здивуюсь коли в списках частин виявлятимуть дітей нардепів, причому поголовно, їх кумів, сватів, зятів і співмешканців, які постійно тиняються за кордоном. Це буде 100%.
За все це треба дякувати потужним реформам грантоїдів, а посуті утриманців криміналу, які зруйнували військову прокурату, та відібрали в прокуратури загальний тотальний нагляд. Це все треба негайно повертати і створювати трибунал.
Зараз найбільши зловживання саме на рівні військових частин. Ревізувати їх діяльність має військова прокуратура ращом з СБУ.
показати весь коментар
18.06.2025 11:06 Відповісти
Отака вона зе більшість.
показати весь коментар
18.06.2025 09:45 Відповісти
....Липова служба закінчилася лише після того.............
А оце я вже не зрозумів. Служба скінчилась? Чи липова?
Не бачу ніякої проблеми в цій ситуації, нічого ж не заважає штабним переводити тиловиків в окопи? От і вперед. Впевнений, на фронті вкрай необхідні навики цієї пані, які вона отримала.
Але, на жаль, це опція лише для простих смертних. Для неї буде - півроку пробації і подальше сите і спокійне життя в тилу. Ще і депутатства не полишить. І медаль якусь ймовірно отримає.
показати весь коментар
18.06.2025 09:46 Відповісти
Справа (кримінальна) у тому, що вона числилась, але не служила. І гроші отримувала незаконно.
показати весь коментар
18.06.2025 12:08 Відповісти
Кацапорилі підараси.Шкода тих хто вже загинув і залишився калікою на все життя.Ця держава приречена.НА ЖАЛЬ.
показати весь коментар
18.06.2025 09:48 Відповісти
А простіше "слуга народа"
показати весь коментар
18.06.2025 10:18 Відповісти
***** собі імідж , УБД бабки пільги
показати весь коментар
18.06.2025 10:01 Відповісти
нуу..по нынешним временем, не такой уж и большой грех..баба-депутатка могла и вообще забить на все это дело..чай не барское это дело... да и тешит хоть формально, но в учебку отправили...
показати весь коментар
18.06.2025 10:10 Відповісти
Ага,з дірявого бюджету сотні тисяч це не велика біда по вашому????
показати весь коментар
18.06.2025 10:19 Відповісти
не..звизда конечно по-любому!)).. просто на фоне... лейтенанты дбр, судьи, пока вели это дело наверно и 500 тысяч получили)
показати весь коментар
18.06.2025 10:21 Відповісти
жлоби умєют жидь.. понаобирали, блін, зевладу хитрожопих какаразніц-мародерів..
показати весь коментар
18.06.2025 10:12 Відповісти
очередное сучище местной власти.....................................................
показати весь коментар
18.06.2025 10:13 Відповісти
Тю, та в нас вже пів держави з УБД бігають, ні хвилини на фронті не бувши.
показати весь коментар
18.06.2025 10:20 Відповісти
Класно підняла імідж. Вангую - "Слуга народу"
показати весь коментар
18.06.2025 10:23 Відповісти
А депутатка від якої фракції??
показати весь коментар
18.06.2025 10:26 Відповісти
якщо колись ця війна закінчиться і ця держава ще залишиться на карті планети то таких "ветеранів" буде 2/3 населення що залишиться і їм всім треба буде оплачувати всі пільги, мат.допомоги, спецпенсії..яка економіка таке витримає??? Допомоги "партнерів" не буде і не надійтесь
показати весь коментар
18.06.2025 10:46 Відповісти
УБД мають мабуть вже 650 тис.
показати весь коментар
18.06.2025 12:09 Відповісти
Ей с номером квартиры не повезло. Вот и попалась. Была бы квартира номер 12 или 14, все было бы нормально.
показати весь коментар
18.06.2025 10:57 Відповісти
А що ви хочете отримати, якщо верховний головнокомандуючий збройними силами України чотириразовий ухилянт?
Який верховний головнокомандуючий - така і армія.
показати весь коментар
18.06.2025 11:39 Відповісти
Так у нас половина артистів та спортсменів так робить. А ще я одного главрєда знаю
показати весь коментар
18.06.2025 15:08 Відповісти
А ДБР овец красава..накачанный)) и фото жены на телефоне такая..ничо)))
показати весь коментар
18.06.2025 15:29 Відповісти
Таких вояків - від 500,000 осіб.
показати весь коментар
19.06.2025 09:20 Відповісти
 
 