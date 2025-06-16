Збитки на 64 мільйони: ДБР викрило корупційну схему закупівлі техніки для армії. ФОТОрепортаж

Працівники Державного бюро розслідувань спільно зі Службою безпеки України викрили масштабну корупційну схему із закупівлі вантажної техніки для потреб одного з військових підрозділів.

Про це йдеться в повідомленні ДБР.

Зокрема, організатори штучно створювали умови для перемоги "потрібної" компанії у державних тендерах.

Ключовим фігурантом справи є начальник одного з відділів управління логістики адміністрації Державної спеціальної служби транспорту. Він залучив до схеми декількох керівників підрозділів однієї з військових частин та представників комерційної структури.

"Із вересня по жовтень 2024 року посадовці прописували дискримінаційні умови в тендерній документації, аби усунути реальних конкурентів. У результаті переможцем стала заздалегідь визначена компанія, яка запропонувала товар на понад 64 млн грн дорожче, ніж інші учасники", – сказано в повідомленні.

За попередніми оцінками, збитки держави можуть бути значно більшими, адже зазначена структура здійснювала поставки техніки для понад 17 військових частин.

Правоохоронці провели обшуки в помешканнях фігурантів, службових кабінетах та офісах підприємства у Києві, Київській області та Черкасах. Вилучено документи, електронні носії, мобільні телефони, печатки та інші докази. Також виявлено мільйонні суми в іноземній валюті, походження яких перевіряється.

Наразі полковнику-організатору схеми та трьом іншим військовослужбовцям повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень в умовах воєнного стану, що призвело до тяжких наслідків (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Засновнику та менеджеру комерційної компанії повідомлено про підозру у пособництві (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Триває досудове розслідування та встановлюються всі обставини та інші можливі учасники злочину. Найближчим часом слідчі звернуться до суду з клопотанням про обрання запобіжних заходів.

























