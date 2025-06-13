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Новини
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ДБР прийшло з обшуками до президента Національної академії аграрних наук (оновлено)

ДБР прийшло з обшуками до президента Національної академії аграрних наук, – ЗМІ

Державне бюро розслідувань проводить обшуки у президента Національної академії аграрних наук Ярослава Гадзала.

Про це пише Укрінформ із посиланням на джерела у правоохоронних органах.

"Ці обшуки проходять у справі щодо розтрати майна шляхом зловживанням службовим становищем", – зазначили співрозмовники агентства.

Пізніше в Офісі генерального прокурора заявили, що президенту НААН України повідомлено про підозру у розтраті коштів підконтрольних йому держпідприємств

Йому інкриміновано пособництво у розтраті чужого майна за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191 КК України).

За даними слідства, президент НААН сприяв у працевлаштуванні особи одразу до чотирьох підконтрольних йому державних агропідприємств на різні посади, де він отримував заробітну плату коштом держбюджету.

"Однак, фактично ця особа на посадах не працювала та не виконувала покладені на неї обов’язки, а лише здійснювала функції особистого водія президента НААН. Внаслідок таких дій посадовця державному бюджету завдано шкоду", – йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення його від посади.

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Раніше Державна аудиторська служба під час перевірки виконання бюджетних програм Національної академії аграрних наук України виявила суттєві недоліки та порушення в її діяльності на суму понад 1 млрд грн.

Найсуттєвіші порушення стосувалися переважно неналежного використання земель та ресурсів НААН у ненауковій діяльності. Наприклад, деякі ділянки академії передавалися в користування стороннім особам на підставі різних угод, що за своєю суттю мали ознаки прихованої оренди.

Матеріали аудиту передані до правоохоронних органів.

Автор: 

обшук (609) НААН (27) ДБР (502)


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Топ коментарі
+5
Цікаво, що ходять усі, ДБР, Нацпол, БЕБ і так далі. Але чомусь посадок так і немає, кошти не конфісковуються. Ці походи схожі з туризмом сонцесяйного - типу щось робиться, але по факту - ніфіга немає результатів.
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13.06.2025 11:20 Відповісти
+4
Про оборудки цього академіка писали ще декілька років тому. Прийшли з обшуками... А він давно має сидіти.
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13.06.2025 11:29 Відповісти
+3
На сьогодні, слова "ДБР зайшли", означає "Татаров погодив обшуки в.......". І відповідно відразу виникають підозри щодо незаангажованості, політичної розправи або вимагання долі з того хто забув ділитись.
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13.06.2025 11:47 Відповісти
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Цікаво, що ходять усі, ДБР, Нацпол, БЕБ і так далі. Але чомусь посадок так і немає, кошти не конфісковуються. Ці походи схожі з туризмом сонцесяйного - типу щось робиться, але по факту - ніфіга немає результатів.
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13.06.2025 11:20 Відповісти
Про оборудки цього академіка писали ще декілька років тому. Прийшли з обшуками... А він давно має сидіти.
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13.06.2025 11:29 Відповісти
Тут проблема глибша. В Україні є Академії, наук, медична, аграрна..
За статусом, це громадські організації, на які чомусь держава видиляє кошти і які розпоряджаються власністтю що на є балансі як приватною. Дичина і совкізм.
Як безкоштовна роздача квартир. Тим більше, що роздаються квартири у ВЛАСНІСТЬ прокуроам і іншим " знедоленим".
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13.06.2025 12:37 Відповісти
На сьогодні, слова "ДБР зайшли", означає "Татаров погодив обшуки в.......". І відповідно відразу виникають підозри щодо незаангажованості, політичної розправи або вимагання долі з того хто забув ділитись.
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13.06.2025 11:47 Відповісти
В тому НААНі якийсь постійний двіж: то когось піймають на незаконному відчуженні землі, то на крадіжчі коштів, а тепер от - на розтраті.
А може розпустити цю "академію" корупції і хабарництва, а її майно розпролати на аукціонах?
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13.06.2025 11:49 Відповісти
Готують для когось це тепле містечко, й дуже квапляться, бо мабуть часу обмаль?
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13.06.2025 12:03 Відповісти
Зробити правильний аудит хоча би. І розігнати це корумповане кодло яке типу займається наукою.Є куча напрямків діяльності академії вирощування цукрових буряків, садівництва, конярства, зернові,хмілярства та багато інших .Але де ви бачили нові сорти буряків зерна яблук ,породи коней,корів ,биків та іншого?Все зводиться до банального дерибану землі та бюджету, відкатів з цих «радгоспів» та інших кримінальних речей.
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13.06.2025 12:08 Відповісти
..а к Бакланову(також видатному йуристу від зєлєнскіх), володарям яєць по 17, виробникам стрьомних мін та просто "виробникам зіпсованого повітря", які набралися бабла і нічого не виробили та інших верещучо-гнидьманцевих зелеводів... у дермово-татаровського ДБР запитань нема?..
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13.06.2025 12:15 Відповісти
А в ж... ОПУ коли ???!!!
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13.06.2025 12:16 Відповісти
Да, наши аграрные науки мы ежедневно видим на рынках и в магазинах так наука аж прёт в каждом ценнике...
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13.06.2025 12:35 Відповісти

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