ДБР прийшло з обшуками до президента Національної академії аграрних наук (оновлено)

Державне бюро розслідувань проводить обшуки у президента Національної академії аграрних наук Ярослава Гадзала.

Про це пише Укрінформ із посиланням на джерела у правоохоронних органах.

"Ці обшуки проходять у справі щодо розтрати майна шляхом зловживанням службовим становищем", – зазначили співрозмовники агентства.

Пізніше в Офісі генерального прокурора заявили, що президенту НААН України повідомлено про підозру у розтраті коштів підконтрольних йому держпідприємств

Йому інкриміновано пособництво у розтраті чужого майна за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191 КК України).

За даними слідства, президент НААН сприяв у працевлаштуванні особи одразу до чотирьох підконтрольних йому державних агропідприємств на різні посади, де він отримував заробітну плату коштом держбюджету.

"Однак, фактично ця особа на посадах не працювала та не виконувала покладені на неї обов’язки, а лише здійснювала функції особистого водія президента НААН. Внаслідок таких дій посадовця державному бюджету завдано шкоду", – йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення його від посади.

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Раніше Державна аудиторська служба під час перевірки виконання бюджетних програм Національної академії аграрних наук України виявила суттєві недоліки та порушення в її діяльності на суму понад 1 млрд грн.

Найсуттєвіші порушення стосувалися переважно неналежного використання земель та ресурсів НААН у ненауковій діяльності. Наприклад, деякі ділянки академії передавалися в користування стороннім особам на підставі різних угод, що за своєю суттю мали ознаки прихованої оренди.

Матеріали аудиту передані до правоохоронних органів.