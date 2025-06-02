За $500 тисяч "продавали" посаду директора держпідприємства НААН: У Києві затримали двох шахраїв

У Києві затримали двох шахраїв, які обіцяли за $500 тисяч забезпечити призначення на посаду директора держпідприємства Національної академії аграрних наук України (НААН).

Наразі їм повідомлено про підозру у замаху на шахрайство в особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 КК України), повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

За даними слідства, підозрювані розповіли знайомому, що мають зв’язки з керівництвом Національної академії аграрних наук України та готові за гроші допомогти призначити зацікавлену людину на посаду керівника одного з державних підприємств на Волині.

"Ціна працевлаштування – $500 тис. На балансі цього держпідприємства НААН України перебувають земельні ділянки площею понад 2 тис. га, які можна буде використовувати у комерційних цілях. Тож, за словами організаторів схеми, вкладені у призначення гроші швидко повернуться", – пояснили у прокуратурі.

Фігурантів затримали під час передачі грошей, обом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу у 3 млн гривень.

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Як повідомлялося, раніше Державна аудиторська служба під час перевірки виконання бюджетних програм Національної академії аграрних наук України виявила суттєві недоліки та порушення в її діяльності на суму понад 1 мільярд гривень. Найсуттєвіші порушення стосувалися переважно неналежного використання земель та ресурсів НААН у ненауковій діяльності.