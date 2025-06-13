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Збитки на 47 мільйонів: БЕБ повідомило про підозру топменеджеру "Центренерго"

БЕБ повідомило про підозру топменеджеру

Бюро економічної безпеки повідомило про підозру в службовій недбалості директору Департаменту приватного акціонерного товариства "Центренерго".

Про це йдеться в повідомленні БЕБ.

Слідством встановлено, що директор Департаменту уклав прямі договори на закупівлю мазутного палива за завищеними цінами. В результаті таких дій "Центренерго" зазнало 46,8 млн грн збитків, які підтверджені висновками судової економічної експертизи.

Детективи повідомили посадовцю про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України "Службова недбалість".

Досудове розслідування триває. 

Раніше повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили масштабну корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців Мінрегіону.

До того Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили керівнику Антимонопольного комітету Павлу Кириленку про нову підозру в недекларуванні майна.

Автор: 

корупція (479) збитки (1140) Центренерго (455) Бюро економічної безпеки (441) підозра (162)


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