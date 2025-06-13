Збитки на 47 мільйонів: БЕБ повідомило про підозру топменеджеру "Центренерго"

Бюро економічної безпеки повідомило про підозру в службовій недбалості директору Департаменту приватного акціонерного товариства "Центренерго".

Про це йдеться в повідомленні БЕБ.

Слідством встановлено, що директор Департаменту уклав прямі договори на закупівлю мазутного палива за завищеними цінами. В результаті таких дій "Центренерго" зазнало 46,8 млн грн збитків, які підтверджені висновками судової економічної експертизи.

Детективи повідомили посадовцю про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України "Службова недбалість".

Досудове розслідування триває.

Раніше повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили масштабну корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців Мінрегіону.

До того Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили керівнику Антимонопольного комітету Павлу Кириленку про нову підозру в недекларуванні майна.