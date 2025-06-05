НАБУ повідомило про нову підозру голові АМКУ Кириленку: приховав 20 об’єктів нерухомості та люксовий BMW

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили керівнику Антимонопольного комітету Павлу Кириленко про нову підозру у недекларуванні майна.

Також про підозру у пособництві в незаконному збагаченні повідомили його дружині, інформує пресслужба НАБУ.

За даними слідства, Кириленко не вказав у своїй електронній декларації за 2024 рік 20 об’єктів нерухомості та люксовий автомобіль, які були зареєстровані на родичів його дружини.

Зокрема, йдеться про:

6 квартир у Києві та Ужгороді;

житловий будинок під Києвом площею понад 220 кв. м та 2 земельні ділянки;

2 гаражні бокси;

6 паркомісць;

3 нежитлові приміщення загальною площею понад 190 кв. м;

автомобіль BMW X3.

У чому звинувачують голову АМКУ Кириленка?

Як повідомлялося, 14 серпня 2024 року детективи НАБУ повідомили очільнику Антимонопольного комітету Павлу Кириленку про підозру у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн та декларуванні недостовірної інформації.

Приводом для розслідування стало оприлюднення журналістського розслідування "Радіо Свобода". Зоккрема, журналісти виявили, що родина Павла Кириленка у період 2020-2023 років придбала нерухомість і автівки загальною ринковою вартістю понад 70 мільйонів гривень.

Йдеться про великий маєток та дві земельні ділянки під Києвом, 200 квадратних метрів офісної нерухомості в столиці, два кросовери, три квартири з паркомісцями в елітних житлових комплексах Києва та чотири апартаменти з паркомісцями в Ужгороді, оформлені на батьків та бабусю дружини. При цьому, елітну нерухомість в Ужгороді купували вже під час повномасштабної війни.

Водночас ніхто з родичів Кириленка не має бізнесу, а офіційних доходів родини не вистачило б, щоб придбати все це коштовне майно, а сам посадовець не вказував в декларації нерухомість та авто, якими користується його родина.

НАБУ та САП просили суд взяти голову АМКУ Кириленка під варту із можливістю внесення застави в розмірі понад 120 мільйонів гривень. Але на засіданні 28 серпня слідчий суддя ВАКС Володимир Воронько відмовив у задоволенні цього клопотання та призначив інший запобіжний захід – заставу у розмірі 30 мільйонів гривень без взяття під варту. Заставу внесли в той же день, а у грудні минулого року ВАКС частково задовольнив адвокатів Кириленка та зняв з підозрюваного електронний браслет.