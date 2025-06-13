Корупція в Мінрегіоні: НАБУ повідомило про підозри колишнім підлеглим Чернишова (оновлено)

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили масштабну корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців держави.

Про це йдеться в повідомленні НАБУ.

Зокрема, про підозру в зловживанні службовим становищем, одержанні та наданні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі повідомили:

колишньому державному секретарю Мінрегіону, чинному члену правління НАК "Нафтогаз України" – ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 КК України;

ексраднику міністра – ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України;

колишній директорці держпідприємства – ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України;

забудовнику (організатор схеми) – ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України;

службовій особі будівельної компанії – ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

НАБУ не називає прізвищ підозрюваних, проте за даними джерел видання "Слово і діло", зокрема йдеться про члена правління НАК "Нафтогаз України" Василя Володіна, директора з комерційних питань АТ "Укргазвидобування" Максима Горбатюка та колишню директорку держпідприємства "Укркомунобслуговування" Аллу Сушон. На час вчинення злочину Володін був держсекретарем Мінгромад, а Горбатюк – радником голови міністерства Олексія Чернишова, який згодом очолив "Нафтогаз", куди перейшли на роботу і його соратники. За даними УП, у цій справі детективи НАБУ планували провести обшук у самого Чернишова, але його скасували на прохання директора Бюро Семена Кривоноса. При цьому Чернишов таємно зустрічався з Кривоносом, пізніше пояснивши цю зустріч обговоренням антикорупційної програми "Нафтогазу". Сам Кривонос причетність до скасування обшуків у Чернишова заперечував.

"За даними слідства, забудовник розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу. Для цього звернувся до топпосадовців Мінрегіону, які створили умови для передачі землі підконтрольному держпідприємству. Воно ж у незаконний спосіб уклало з "потрібною" будівельною компанією інвестиційні договори", – розповіли в НАБУ.

За цими договорами забудовник мав віддати державі частину майбутніх квартир у кількості, пропорційній до вартості земельної ділянки. Тож для того, щоб звести цю кількість до мінімуму, землю та наявні на ній будівлі оцінили майже в п'ять разів дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн. Саме на таку суму держава недоотримала б нерухомості в разі виконання договорів, але цьому завадив арешт ділянки, зазначають у НАБУ.

"За успішну реалізацію оборудки забудовник "винагородив" топпосадовців міністерства та визначених ними осіб неабиякою знижкою на квартири у вже зведених житлових комплексах. Із нею вартість квадратного метра становила від 1 тис. грн до 8 тис. грн при мінімальній ринковій вартості таких квартир близько 30 тис. грн за кв. м. Загальний розмір наданої неправомірної вигоди склав 16,8 млн грн", – зазначили в НАБУ.

За клопотанням НАБУ і САП на більшу частину незаконно одержаних квартир також накладено арешт.

У НАБУ також зазначили, що згаданий забудовник, службова особа будівельної компанії та колишня директорка держпідприємства є обвинуваченими в іншій справі НАБУ і САП щодо спроби підкупу квартирами топпосадовця Міністерства відновлення. Тоді фактичний власник товариства за сприяння керівниці одного з держпідприємств запропонував очільнику Міністерства відновлення неправомірну вигоду у вигляді квартир у зведених ним новобудовах Києва. За це топпосадовець мав залишити в силі укладені з товариством угоди щодо будівництва житлового комплексу на земельній ділянці міністерства та сприяти їх реалізації.

Як відомо, 21 листопада 2023 року НАБУ та САП повідомили у цій справі про підозри двом особам, які пропонували хабар віцепрем’єр-міністру з відновлення Олександру Кубракову. Зокрема, йдеться про забудовника Сергія Копистирю.





Як повідомлялося, раніше Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили керівнику Антимонопольного комітету Павлу Кириленку про нову підозру в недекларуванні майна.

Перед тим Національне агентство з питань запобігання корупції склало "портрет" українського корупціонера. Так, лише 16% серед притягнутих до відповідальності за корупційні злочини є державними службовцями. Більшість корупціонерів – це люди середнього віку без вищої освіти.