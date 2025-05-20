БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
НАЗК склало "портрет" українського корупціонера. Хто він та скільки йому років?

НАЗК показало

Національне агентство з питань запобігання корупції склало "портрет" українського корупціонера. Так, лише 16% серед притягнутих до відповідальності за корупційні злочини є державними службовцями. Більшість корупціонерів – це люди середнього віку без вищої освіти.

Про це заявив керівник відділу узагальнення даних про корупцію та протидію їй Департаменту антикорупційної політики НАЗК Володимир Харченко, передає Укрінформ. 

"Із року в рік ми спостерігаємо зменшення відсотка засуджених серед осіб, уповноважених на виконання функцій держави. У 2023 році лише 16% серед усіх засуджених за корупційні злочини є держслужбовцями. Тобто особи, які намагалися вирішити ті чи інші свої питання шляхом підкупу посадовців, у більшості не належать до категорії осіб, уповноважених на виконання функцій держави чи місцевого самоврядування", – розповів Харченко.

Він додав, що понад 50% засуджених за корупційні злочини є громадянами України від 30 до 50 років.

"Якщо ми виходимо з рішень судів, які набули законної сили, то не можемо оминути той факт, що 80% осіб притягнуті до відповідальності за статтею 369 ККУ, тобто за пропозицію або обіцянку неправомірної вигоди. При цьому серед засуджених вищу освіту мають 29% осіб. А з-поміж засуджених за статтею 369 ККУ вищу освіту мають лише 17% осіб. Тобто дають хабарі менш освічені люди, які не уповноважені на виконання функцій держави", – зазначив Харченко.

Раніше стало відомо, що, згідно зі статистикою 2023 та 2024 року, в корупційних провадженнях суди найчастіше розглядали справи про скоєння злочинів за статтями "шахрайство", "привласнення" та "хабарництво", "зловживання службовим становищем або владою".

До того повідомлялося, що українці задекларували 326 млрд грн доходів за 2024 рік, що на 107 млрд грн більше, ніж роком раніше. Загалом було подано понад 170 тисяч декларацій.

хабар (519) декларація (560) корупція (493) НАЗК (518)
+25
Ну не знаю. Як на мене "портрет" українського корупціонера, це чоловік десь так 47 років, одружений, з вищою юридичною освітою, але по професії ніколи не працював, довго працював на якогось олігарха, аж поки не пішов в політику. З особливих прикмет дуже любить шаурму та шашлики (зазвичай в травні).
20.05.2025 20:41
+15
Колір забули. А вын такий ЗЕлений ЗЕлений, як молода травичка на Єлесейських полях.
20.05.2025 20:36
+10
Простіше кажучи, ловити і садити для гарної статистики легше простих доходяг, які пропонують або платять хабар.
Тих хто сидить у владних кабінетах і ці хабарі вимагає і бере - піймати куди складніше, і ще складніше їх потім посадити. Тут в антикорупційних органів частенько трапляється среньк-пук.
20.05.2025 20:41
Колір забули. А вын такий ЗЕлений ЗЕлений, як молода травичка на Єлесейських полях.
20.05.2025 20:36
20.05.2025 20:37
Обобщенно так - он "не лох" и ему где-то 47 годиков
20.05.2025 20:53
20.05.2025 20:41
І звати його зелена гундоса ГНИДА !!!
20.05.2025 20:41
20.05.2025 20:41
І обов'язково у вишиванці
20.05.2025 20:43
Ну в зєліних кіношках так і є.
20.05.2025 21:23
ДЛя чого цей штучний портрет? Їх і так десятки тисяч оригінальних.
20.05.2025 20:43
"Так, лише 16% серед притягнутих до відповідальності за корупційні злочини є державними службовцями. Більшість корупціонерів - це люди середнього віку без вищої освіти. Джерело: https://censor.net/n3553373
Ось так! 16 відсотків - держслужбовці! Це св'яті люди! Держслужбовці! 84 відсотки хабарів не бере!!! Зовсім! Хабарники - то водії, токарі, сантехніки, хлібороби і безробітні! Але не всі - лише ті, що без вищої освіти! О!
20.05.2025 20:47
Малограмотні, тому й попадаються... А Иліта вона така, вона в тій справі грамотна...
20.05.2025 20:56
"Із року в рік ми спостерігаємо зменшення відсотка засуджених серед осіб, уповноважених на виконання функцій держави. У 2023 році лише 16% серед усіх засуджених за корупційні злочини є держслужбовцями. Тобто особи, які намагалися вирішити ті чи інші свої питання шляхом підкупу посадовців, у більшості не належать до категорії осіб, уповноважених на виконання функцій держави чи місцевого самоврядування", - розповів Харченко. Джерело: https://censor.net/n3553373
Так, до речі, а що таке корупція? А корупція то використання СЛУЖБОВОГО СТАНОВИЩА в особистих цілях. Найчастіше, для власного збагачення. Або як сьогодні то називається - отримання неправомірної вигоди. І, що суттєво, у 99% відбувається то за рахнок державних ресурсів. Ну яка ж вигода деребанити особисте. Але чкимось чудом, зсауджених держслужбовців все менше і менше.
І чому ж то? А тут, або корупція в нас зникає, як явище (буга-га!!!), або просто вона поглинає все і всіх...
І чого ж то Трамп щось там на рахунок нашої корупції?
20.05.2025 20:55
шо я понял, 16% посадили, потому шо необразованные, а 84% откупились, потому шо образованные!!!😂😆😆🫡🤡🤪
20.05.2025 21:11
Не меньше двох десятків структур в Україні створено, з чималими грошовими виплатами на їх УТРИМАННЯ, що ведуть «непримеренну» боротьбу з корупцією, яку уже побороли «НА ВЕРХАХ» зеленський, шмигаль, верещучка, та їм подібні!!! Ось так, невпинно 24/7»,боряться з нелегальним копанням бурштину, ті керовніки, що його «оберігають» від цієї боротьби!
Стефанчуки+зеленський+шмигаль+ГПУ+СБУ …..і далі, за списком борцунів!
А Сирійці, вживають дієві і незворотні «реформи», без рецидивів до повтору!!…
20.05.2025 21:21
Портрет українського корупціонера: 46 років, голос з хріпотцою, небритий, вдає з себе президента, але в костюмі не ходить, має 5-6 менеджерів - таких же корупціонерів.
Нехай НАЗК суддів, прокурорів і депутатів потрусить, тоді процент засуджених держслужбовців буде далеко не 16%.
20.05.2025 21:21
Все зрозуміло - НАЗК займається складанням портретів ...
20.05.2025 21:55
Йому сорок з чимось рочків, ходить неголений, у зімʼятих трєніках, нікому нічого не винен…
20.05.2025 22:39
21.05.2025 01:08
типовий портрет цапа-відбувайла
21.05.2025 03:42

