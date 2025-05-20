НАЗК склало "портрет" українського корупціонера. Хто він та скільки йому років?

Національне агентство з питань запобігання корупції склало "портрет" українського корупціонера. Так, лише 16% серед притягнутих до відповідальності за корупційні злочини є державними службовцями. Більшість корупціонерів – це люди середнього віку без вищої освіти.

Про це заявив керівник відділу узагальнення даних про корупцію та протидію їй Департаменту антикорупційної політики НАЗК Володимир Харченко, передає Укрінформ.

"Із року в рік ми спостерігаємо зменшення відсотка засуджених серед осіб, уповноважених на виконання функцій держави. У 2023 році лише 16% серед усіх засуджених за корупційні злочини є держслужбовцями. Тобто особи, які намагалися вирішити ті чи інші свої питання шляхом підкупу посадовців, у більшості не належать до категорії осіб, уповноважених на виконання функцій держави чи місцевого самоврядування", – розповів Харченко.

Він додав, що понад 50% засуджених за корупційні злочини є громадянами України від 30 до 50 років.

"Якщо ми виходимо з рішень судів, які набули законної сили, то не можемо оминути той факт, що 80% осіб притягнуті до відповідальності за статтею 369 ККУ, тобто за пропозицію або обіцянку неправомірної вигоди. При цьому серед засуджених вищу освіту мають 29% осіб. А з-поміж засуджених за статтею 369 ККУ вищу освіту мають лише 17% осіб. Тобто дають хабарі менш освічені люди, які не уповноважені на виконання функцій держави", – зазначив Харченко.

Раніше стало відомо, що, згідно зі статистикою 2023 та 2024 року, в корупційних провадженнях суди найчастіше розглядали справи про скоєння злочинів за статтями "шахрайство", "привласнення" та "хабарництво", "зловживання службовим становищем або владою".

До того повідомлялося, що українці задекларували 326 млрд грн доходів за 2024 рік, що на 107 млрд грн більше, ніж роком раніше. Загалом було подано понад 170 тисяч декларацій.