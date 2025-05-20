НАЗК назвало статті, за якими засуджено найбільше корупціонерів. Про які злочини йдеться?

Згідно зі статистикою 2023 та 2024 року, в корупційних провадженнях суди найчастіше розглядали справи про скоєння злочинів за статтями "шахрайство", "привласнення" та "хабарництво", "зловживання службовим становищем або владою".

Про це повідомив керівник відділу узагальнення даних про корупцію та протидію їй Департаменту антикорупційної політики Національного агентства з питань запобігання корупції Володимир Харченко, передає Укрінформ.

"Отже, у 2023 році було обліковано 10 813 корупційних кримінальних правопорушень. Цифра 2024 року не сильно змінилась: 11 163. До суду за результатами досудового розслідування на кінець 2024 року передано 4 442 кримінальних провадження. Це 40% від зареєстрованих. Тож обліковані правопорушення в 2023 й 2024 роках приблизно на одному рівні", – розповів Харченко.

За його словами, найчастіше суди розглядають справи щодо злочинів за такими статтями Кримінального кодексу України, як ст. 190 (шахрайство), ст. 191 (привласнення або розтрата чужого майна), а також ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі), ст. 364 ККУ (зловживання владою або службовим становищем).

При цьому, зазначив Харченко, з 2021 по 2024 рік на 1,5% зросла кількість засуджених за статтею 369 ККУ.

"Основні статті, за якими обліковуються кримінальні правопорушення: 191, 364, 369, 364. За результатами досудового розслідування на кінець (2023, – ред.) року до суду було передано 4 258 проваджень. Серед усіх "безумовно" корупційних правопорушень найбільша частка засуджених – у 2023 році, а саме 84%, це стаття 369 ККУ: пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди", – сказав він.

Раніше повідомлялося, що Національне агентство з питань запобігання корупції планує посилити інструменти для пошуку незаконних доходів у межах функції моніторингу способу життя посадовців.

До того стало відомо, що українці задекларували 326 млрд грн доходів за 2024 рік, що на 107 млрд грн більше, ніж роком раніше. Загалом було подано понад 170 тисяч декларацій.