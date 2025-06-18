РУС
7 280 36

Депутат Днепропетровского облсовета ради имиджа фиктивно служила в ВСУ и получила более 200 тыс. грн, - ГБР. ВИДЕО+ФОТО

Работники ГБР разоблачили схему фиктивного прохождения военной службы депутатом Днепропетровского областного совета. Все действия были направлены на создание положительного имиджа и получения неправомерных выплат из государственного бюджета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Как отмечается, в 2023 году женщина решила "прокачать" свой политический имидж среди электората и коллег. Она прошла военно-врачебную комиссию, где была признана годной к службе.

После чего ее направили в учебный центр для прохождения базовой военной подготовки и присвоили первичное воинское звание "солдат".

"К схеме она привлекла знакомого заместителя командира одной из воинских частей. Тот обратился к начальнику учебного центра с предложением посодействовать депутату быть только в списках военнослужащих и не принимать непосредственного участия в учениях.

Для решения формальностей с документами, депутата в учебный центр несколько раз привозил ее водитель, после чего она проводила время по своему усмотрению", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Убытки на 64 миллиона: ГБР разоблачило коррупционную схему закупки техники для армии. ФОТОрепортаж

Пройдя таким образом военное обучение, депутат продолжила фиктивную службу уже в части своего знакомого. При содействии последнего ее оформили на должность оператора во взвод разведки и корректировки ударных беспилотных авиационных комплексов. Далее несколько раз по документам было перемещение женщины с должности на должность.

Таким образом депутат успела якобы побывать и телефонистом и "поработать" в группе коммуникаций штаба.

Липовая служба закончилась только после того, как фигурантку разоблачили работники ГБР.

Днепропетровская депутатка фиктивно служила в ССД
Днепропетровская депутатка фиктивно служила в ССД
Днепропетровская депутатка фиктивно служила в ССД
Днепропетровская депутатка фиктивно служила в ССД

Установлено, что за это время она незаконно получила выплат за службу на более 200 тыс. гривен, которые регулярно тратила на собственные прихоти.

Ей сообщено о подозрении в уклонении от несения военной службы путем иного обмана, совершенное в условиях военного положения, по предварительному сговору группой лиц, а также по факту мошенничества (ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 409, ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Убытки на 47 миллионов: БЭБ сообщило о подозрении топ-менеджеру "Центрэнерго"

Начальник учебного центра подозреваются в пособничестве в уклонении военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем другого обмана, совершенное в условиях военного положения, по предварительному сговору группой лиц а из-за того, что он подписывал расчетные сведения о начислении заработной платы, еще и в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное в условиях военного положения (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 409 и ч. 4 ст. 191 УК Украины).

Сейчас решается вопрос сообщения о подозрении заместителю командира части и избрания в отношении всех фигурантов меры пресечения в виде содержания под стражей.

Им грозит лишение свободы до 10 лет.

По данным источника УП, речь идет о Марианне Мирошниченко.

коррупция (8636) мобилизация (2907) ГБР (3212) Днепропетровская область (4479)
+34
вона точно не одна така, таких є немало
18.06.2025 09:39
+21
От тому в нас штатно в армії 800.000 тисяч, а реально воює від сили 150.000. Але коли намагаються питання виправить піднімається геволт що цінних спеціалістів відправляють "штурмовать посадки"....
18.06.2025 09:44
+21
Новоспечений генпрокурор як приклад. За що він отримав УБД, пулі свістєлі коло вуха?
18.06.2025 09:54
Ну, Ярик, ты как маленький прямо. Думаешь, получить служебную квартиру и тут же ее продать это легко? Ещё как повоевать надо!
18.06.2025 10:15
веращучка також пройшла підготовку.....
Цих ****** варто перевірити усіх...
А цю курву на ноль, на місяць. най відпрацює все до копійки.....
18.06.2025 09:56
Там «числиться», в списках військових частин. ціла бригада такого дайна від «прохачів прилаштувати» з урядового кварталу, суддівських-прокурорських, лікарів, адвокатських, нардепів….
Вони, як гниди на тілі України у військових частинах, кровососущі…
Все це добре знають, кадрові підрозділи(по персоналу) і командири!!!
Ця ситуація, з приписками у штатному розпису, існує у кадровиків усіх структурв Урядовому кварталі та ЦОВВ, ОДА….
З цим явищем, «ведуть нещадну боротьбу», язиками…. Керівництво НацдержСлужби, тільки лупає очима! начальник дзвонить до держСекретаря, той викликає «кадрового вождя», потім пропонують по штатному розпису певні «перестановки у достойних керівників, які мовчатимуть», і справа вирішена, почалася «трудова діяльність неведимки», з трудовою книжкою і відповідними записами в ній!!
Цей схематоз, кадровики робили ПОСТІЙНО з ДержСекретарями!!
18.06.2025 10:04
Таких нібитовоєвак не менше 100 000,порішали,гроші командирам,собі де працювали там і працюють,і понтуються
18.06.2025 10:17
"имя, сестра, имя"! В смысле -вы в какой партии служили? Скромно так умолчали.
18.06.2025 10:13
От тому в нас штатно в армії 800.000 тисяч, а реально воює від сили 150.000. Але коли намагаються питання виправить піднімається геволт що цінних спеціалістів відправляють "штурмовать посадки"....
18.06.2025 09:44
Штатно може і більше, але навряд чи з-за причини, яку у статті наведено.
18.06.2025 12:06
А скільки ще таких паразитів ніби воюють та отримують бойові?
18.06.2025 09:45
Вся зеленогнійна " бригада "
18.06.2025 09:47
А скільки підсудних за корупцію позбігали, тіпа на службу, в ЗСУ !?
Візьміть список і перевірте де вони фактично були більшість часу - на службі чи тинялися в тилу, під видом виконання службових доручень ?
18.06.2025 09:45
Серед таких псевдовояків не тільки депутати, але і на всі 100% грантоїдів, накшталт шабуніна, бігуса і багатенно.волонтерів, які більшу частину вирішують питання особисті керівників частин, ну і допомогаютб.пиляти бабло на матеріальному оснащенні та гуманітарці. Давайте писати вже все.як є.
Я не здивуюсь коли в списках частин виявлятимуть дітей нардепів, причому поголовно, їх кумів, сватів, зятів і співмешканців, які постійно тиняються за кордоном. Це буде 100%.
За все це треба дякувати потужним реформам грантоїдів, а посуті утриманців криміналу, які зруйнували військову прокурату, та відібрали в прокуратури загальний тотальний нагляд. Це все треба негайно повертати і створювати трибунал.
Зараз найбільши зловживання саме на рівні військових частин. Ревізувати їх діяльність має військова прокуратура ращом з СБУ.
18.06.2025 11:06
Отака вона зе більшість.
18.06.2025 09:45
....Липова служба закінчилася лише після того.............
А оце я вже не зрозумів. Служба скінчилась? Чи липова?
Не бачу ніякої проблеми в цій ситуації, нічого ж не заважає штабним переводити тиловиків в окопи? От і вперед. Впевнений, на фронті вкрай необхідні навики цієї пані, які вона отримала.
Але, на жаль, це опція лише для простих смертних. Для неї буде - півроку пробації і подальше сите і спокійне життя в тилу. Ще і депутатства не полишить. І медаль якусь ймовірно отримає.
18.06.2025 09:46
Справа (кримінальна) у тому, що вона числилась, але не служила. І гроші отримувала незаконно.
18.06.2025 12:08
Кацапорилі підараси.Шкода тих хто вже загинув і залишився калікою на все життя.Ця держава приречена.НА ЖАЛЬ.
18.06.2025 09:48
А простіше "слуга народа"
18.06.2025 10:18
***** собі імідж , УБД бабки пільги
18.06.2025 10:01
нуу..по нынешним временем, не такой уж и большой грех..баба-депутатка могла и вообще забить на все это дело..чай не барское это дело... да и тешит хоть формально, но в учебку отправили...
18.06.2025 10:10
Ага,з дірявого бюджету сотні тисяч це не велика біда по вашому????
18.06.2025 10:19
не..звизда конечно по-любому!)).. просто на фоне... лейтенанты дбр, судьи, пока вели это дело наверно и 500 тысяч получили)
18.06.2025 10:21
жлоби умєют жидь.. понаобирали, блін, зевладу хитрожопих какаразніц-мародерів..
18.06.2025 10:12
очередное сучище местной власти.....................................................
18.06.2025 10:13
Тю, та в нас вже пів держави з УБД бігають, ні хвилини на фронті не бувши.
18.06.2025 10:20
Класно підняла імідж. Вангую - "Слуга народу"
18.06.2025 10:23
А депутатка від якої фракції??
18.06.2025 10:26
якщо колись ця війна закінчиться і ця держава ще залишиться на карті планети то таких "ветеранів" буде 2/3 населення що залишиться і їм всім треба буде оплачувати всі пільги, мат.допомоги, спецпенсії..яка економіка таке витримає??? Допомоги "партнерів" не буде і не надійтесь
18.06.2025 10:46
УБД мають мабуть вже 650 тис.
18.06.2025 12:09
Ей с номером квартиры не повезло. Вот и попалась. Была бы квартира номер 12 или 14, все было бы нормально.
18.06.2025 10:57
А що ви хочете отримати, якщо верховний головнокомандуючий збройними силами України чотириразовий ухилянт?
Який верховний головнокомандуючий - така і армія.
18.06.2025 11:39
Так у нас половина артистів та спортсменів так робить. А ще я одного главрєда знаю
18.06.2025 15:08
А ДБР овец красава..накачанный)) и фото жены на телефоне такая..ничо)))
18.06.2025 15:29
Таких вояків - від 500,000 осіб.
19.06.2025 09:20
 
 