Депутат Днепропетровского облсовета ради имиджа фиктивно служила в ВСУ и получила более 200 тыс. грн, - ГБР. ВИДЕО+ФОТО

Работники ГБР разоблачили схему фиктивного прохождения военной службы депутатом Днепропетровского областного совета. Все действия были направлены на создание положительного имиджа и получения неправомерных выплат из государственного бюджета.

Как отмечается, в 2023 году женщина решила "прокачать" свой политический имидж среди электората и коллег. Она прошла военно-врачебную комиссию, где была признана годной к службе.

После чего ее направили в учебный центр для прохождения базовой военной подготовки и присвоили первичное воинское звание "солдат".

"К схеме она привлекла знакомого заместителя командира одной из воинских частей. Тот обратился к начальнику учебного центра с предложением посодействовать депутату быть только в списках военнослужащих и не принимать непосредственного участия в учениях.

Для решения формальностей с документами, депутата в учебный центр несколько раз привозил ее водитель, после чего она проводила время по своему усмотрению", - говорится в сообщении.

Пройдя таким образом военное обучение, депутат продолжила фиктивную службу уже в части своего знакомого. При содействии последнего ее оформили на должность оператора во взвод разведки и корректировки ударных беспилотных авиационных комплексов. Далее несколько раз по документам было перемещение женщины с должности на должность.

Таким образом депутат успела якобы побывать и телефонистом и "поработать" в группе коммуникаций штаба.

Липовая служба закончилась только после того, как фигурантку разоблачили работники ГБР.









Установлено, что за это время она незаконно получила выплат за службу на более 200 тыс. гривен, которые регулярно тратила на собственные прихоти.

Ей сообщено о подозрении в уклонении от несения военной службы путем иного обмана, совершенное в условиях военного положения, по предварительному сговору группой лиц, а также по факту мошенничества (ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 409, ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Начальник учебного центра подозреваются в пособничестве в уклонении военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем другого обмана, совершенное в условиях военного положения, по предварительному сговору группой лиц а из-за того, что он подписывал расчетные сведения о начислении заработной платы, еще и в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное в условиях военного положения (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 409 и ч. 4 ст. 191 УК Украины).

Сейчас решается вопрос сообщения о подозрении заместителю командира части и избрания в отношении всех фигурантов меры пресечения в виде содержания под стражей.

Им грозит лишение свободы до 10 лет.

По данным источника УП, речь идет о Марианне Мирошниченко.