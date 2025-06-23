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Будут судить офицеров, которые разворовывали топливо в воинской части в Донецкой области, - ГБР. ФОТО

Работники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении трех офицеров одной из воинских частей в Донецкой области, которые систематически разворовывали горюче-смазочные материалы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Как отмечается, организатором преступной схемы выступил командир батальона материального обеспечения. К противоправной деятельности он привлек своего заместителя и офицера штаба. По предварительным данным, чиновники искусственно создавали "излишки" горючего, внося в документацию завышенные показатели расходов за якобы осуществленные выезды служебного транспорта. На самом деле автомобили или не выезжали вообще, или осуществляли значительно более короткие маршруты, чем указано в документах.

Полученное "избыточное" топливо фигуранты продавали гражданским лицам, а вырученные средства делили между собой.

Действия офицеров документировались с сентября 2024 года по январь 2025-го. В рамках следственных действий изъято 8 тонн горючего, которое будет возвращено в воинскую часть.

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продавали топливо
продавали топливо
продавали топливо
продавали топливо

Командира батальона материального обеспечения и его сообщников обвиняют в хищении военного имущества, совершенном организованной группой в условиях военного положения (ч. 3, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 410 УК Украины).

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Автор: 

махинации (588) Донецкая область (10119) военнослужащие (6204) топливо (632) ГБР (3073)


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Ще з радянських часів саме більші крадії у військових частинах були командир, зам.по тилу та зам.по тех. А байки про прапорщиків придумали, щоб відвести від себе увагу. Шо мог вкрасти прапорщик? Ну там труси чи білизну, декілька банок тушонки. Тому шо вони матеріально відповідальні особи і за все це треба відповідати. А начальство крало системно, ящиками. Головне документація щоб була впорядку.
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23.06.2025 14:20 Ответить
Командир батальону матеріального забезпечення...
Сто пудів- професійний (кар'єрний) військовий!
В окопі таких не зустрінеш, там всебільше мобілізовані "піджаки" з військових кафедр, або офіцери з числа здатних солдатів після офіцерських курсів.
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23.06.2025 14:24 Ответить
Діловани
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23.06.2025 14:37 Ответить
Всіх, у кого посада звязана з матеріальним забезпеченням, можна відразу за грати.
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23.06.2025 15:51 Ответить
 
 