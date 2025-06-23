Судитимуть офіцерів, які розкрадали пальне у військовій частині на Донеччині, - ДБР. ФОТО

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо трьох офіцерів однієї з військових частин на Донеччині, які систематично розкрадали пально-мастильні матеріали.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Як зазначається, організатором злочинної схеми виступив командир батальйону матеріального забезпечення. До протиправної діяльності він залучив свого заступника та офіцера штабу. За попередніми даними, посадовці штучно створювали "надлишки" пального, вносячи до документації завищені показники витрат за нібито здійснені виїзди службового транспорту. Насправді автомобілі або не виїжджали взагалі, або здійснювали значно коротші маршрути, ніж зазначено в документах.

Отримане "надлишкове" пальне фігуранти продавали цивільним особам, а виручені кошти ділили між собою.

Дії офіцерів документувалися з вересня 2024 року по січень 2025-го. У межах слідчих дій вилучено 8 тонн пального, яке буде повернуто до військової частини.

Також читайте: На Київщині викрили масштабне виробництво фальсифікованих моторних олив відомих брендів. ФОТОрепортаж









Командира батальйону матеріального забезпечення та його спільників обвинувачують у викраденні військового майна, вчиненому організованою групою в умовах воєнного стану (ч. 3, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 410 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.