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Судитимуть офіцерів, які розкрадали пальне у військовій частині на Донеччині, - ДБР. ФОТО

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо трьох офіцерів однієї з військових частин на Донеччині, які систематично розкрадали пально-мастильні матеріали.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Як зазначається, організатором злочинної схеми виступив командир батальйону матеріального забезпечення. До протиправної діяльності він залучив свого заступника та офіцера штабу. За попередніми даними, посадовці штучно створювали "надлишки" пального, вносячи до документації завищені показники витрат за нібито здійснені виїзди службового транспорту. Насправді автомобілі або не виїжджали взагалі, або здійснювали значно коротші маршрути, ніж зазначено в документах.

Отримане "надлишкове" пальне фігуранти продавали цивільним особам, а виручені кошти ділили між собою.

Дії офіцерів документувалися з вересня 2024 року по січень 2025-го. У межах слідчих дій вилучено 8 тонн пального, яке буде повернуто до військової частини.

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продавали паливо
продавали паливо
продавали паливо
продавали паливо

Командира батальйону матеріального забезпечення та його спільників обвинувачують у викраденні військового майна, вчиненому організованою групою в умовах воєнного стану (ч. 3, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 410 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Автор: 

махінації (422) Донецька область (8932) військовослужбовці (4832) паливо (898) ДБР (3589)


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Ще з радянських часів саме більші крадії у військових частинах були командир, зам.по тилу та зам.по тех. А байки про прапорщиків придумали, щоб відвести від себе увагу. Шо мог вкрасти прапорщик? Ну там труси чи білизну, декілька банок тушонки. Тому шо вони матеріально відповідальні особи і за все це треба відповідати. А начальство крало системно, ящиками. Головне документація щоб була впорядку.
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23.06.2025 14:20 Відповісти
Командир батальону матеріального забезпечення...
Сто пудів- професійний (кар'єрний) військовий!
В окопі таких не зустрінеш, там всебільше мобілізовані "піджаки" з військових кафедр, або офіцери з числа здатних солдатів після офіцерських курсів.
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23.06.2025 14:24 Відповісти
Діловани
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23.06.2025 14:37 Відповісти
Всіх, у кого посада звязана з матеріальним забезпеченням, можна відразу за грати.
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23.06.2025 15:51 Відповісти
 
 