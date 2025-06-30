Відмовилися виконати бойовий наказ: Повідомлено про підозру чотирьом військовослужбовцям з Київщини, - ДБР. ФОТОрепортаж
Повідомлено про підозру чотирьом військовослужбовцям, які в умовах воєнного стану свідомо відмовилися виконати бойовий наказ командирів.
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.
Таку, встановлено, що у різний час військовослужбовці однієї з частин, дислокованої на Київщині, попри придатність до служби, відмовилися вирушити до району проведення бойових дій.
Як зазначають у ДБР, "на відміну від своїх побратимів, які виконали наказ, ці солдати свідомо і відверто проігнорували розпорядження, діючи всупереч чинному законодавству".
"Державне бюро розслідувань наголошує: обов’язок захищати незалежність і територіальну цілісність України закріплений у ст. 65 Конституції України. Особи, які ухиляються від виконання цього обов’язку, так само як і ті, хто вчиняє інші військові злочини, нестимуть відповідальність незалежно від посади чи військового звання", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що всім чотирьом військовим повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 402 КК України - непокора, вчинена в умовах воєнного стану та взято під варту. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років.
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