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Новини Фото Відмова від виконання бойового завдання
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Відмовилися виконати бойовий наказ: Повідомлено про підозру чотирьом військовослужбовцям з Київщини, - ДБР. ФОТОрепортаж

Повідомлено про підозру чотирьом військовослужбовцям, які в умовах воєнного стану свідомо відмовилися виконати бойовий наказ командирів.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

Таку, встановлено, що у різний час військовослужбовці однієї з частин, дислокованої на Київщині, попри придатність до служби, відмовилися вирушити до району проведення бойових дій.

Як зазначають у ДБР, "на відміну від своїх побратимів, які виконали наказ, ці солдати свідомо і відверто проігнорували розпорядження, діючи всупереч чинному законодавству".

Дивіться: Судитимуть офіцерів, які розкрадали пальне у військовій частині на Донеччині, - ДБР. ФОТО

Чотирьом військовим повідомили про підозру за відмову виконати бойовий наказ

"Державне бюро розслідувань наголошує: обов’язок захищати незалежність і територіальну цілісність України закріплений у ст. 65 Конституції України. Особи, які ухиляються від виконання цього обов’язку, так само як і ті, хто вчиняє інші військові злочини, нестимуть відповідальність незалежно від посади чи військового звання", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Повідомлено про підозру двом офіцерам, які приховали самогубство військового. Сім’ї безпідставно виплатили 15 млн.грн, - ДБР. ФОТО

Зазначається, що всім чотирьом військовим повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 402 КК України - непокора, вчинена в умовах воєнного стану та взято під варту. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років.

Чотирьом військовим повідомили про підозру за відмову виконати бойовий наказ
Чотирьом військовим повідомили про підозру за відмову виконати бойовий наказ
Чотирьом військовим повідомили про підозру за відмову виконати бойовий наказ
Чотирьом військовим повідомили про підозру за відмову виконати бойовий наказ

Автор: 

військовослужбовці (4832) ДБР (3590) підозра (801)


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Топ коментарі
+13
важко захищати державу, яка в 33 році відібрала у твоєї сім'ї всю їжу, а в 41-42 році мобілізувала для захисту авторитарного режиму.
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30.06.2025 12:35 Відповісти
+10
ЗЕскоти продовжують залякувати бійців 10 ти річним ув'язненням! Чому не написали скільки з тих хто ніби пішов виконувати наказ повернулись живими? Скількох командирів ув'знено що десятками свідомо послали на смерть рядових бійців?
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30.06.2025 12:34 Відповісти
+8
А якого *** у Шапітолії цивільних затримують військові, а військових судять цивільні?

І не кажіть, що це помилково. Це свідома стратегія Зеленського по стравлючанню різних верств населення.
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30.06.2025 12:37 Відповісти
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Нащадки совєтьского наріда:

«В Червоній армії було більше мільйона дезертирів, в тилу були мільйони ухилянтів, а в полон німцям здалося більше 5 мільйонів солдатів.»
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30.06.2025 12:32 Відповісти
важко захищати державу, яка в 33 році відібрала у твоєї сім'ї всю їжу, а в 41-42 році мобілізувала для захисту авторитарного режиму.
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30.06.2025 12:35 Відповісти
Про яку державу ти говориш?
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30.06.2025 13:05 Відповісти
Особливо важко захищати через те, що скіфів з території України жорстоко витіснили сармати.
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30.06.2025 13:05 Відповісти
ЗЕскоти продовжують залякувати бійців 10 ти річним ув'язненням! Чому не написали скільки з тих хто ніби пішов виконувати наказ повернулись живими? Скількох командирів ув'знено що десятками свідомо послали на смерть рядових бійців?
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30.06.2025 12:34 Відповісти
Ти живий дякуючи кому???Рот закрийте.
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30.06.2025 12:38 Відповісти
науменко я живий бо маю мозок в голові, чи може по твоєму завдяки ЗЕбілу?😂
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30.06.2025 13:16 Відповісти
Кацапським агітаторам дозволили наїжджати на зелень.
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30.06.2025 12:51 Відповісти
- В гарнизонной тюрьме сидели. Идеалисты и неидеалисты… мелкие жулики, которые были в тысячу раз честнее тех молодчиков, которые их сюда послали.(с)
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30.06.2025 12:35 Відповісти
А якого *** у Шапітолії цивільних затримують військові, а військових судять цивільні?

І не кажіть, що це помилково. Це свідома стратегія Зеленського по стравлючанню різних верств населення.
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30.06.2025 12:37 Відповісти
Отпавьте на фронт хоть одного сынка депутата или податкивця или прокурора,создали касты низших и высших,одним тюрьмы и окопы,другим бронь,жирные зарплаты и корочки убдшников.
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30.06.2025 12:41 Відповісти
Рускій, на ходи на базар. Бо від бабок ще більше наберешся.
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30.06.2025 12:53 Відповісти
Ореста тебе видає клоунський ковпак, подарунок від ЗЕбіла?🤣
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30.06.2025 13:14 Відповісти
Чому написали про один випадок, таких випадків сотні.
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30.06.2025 12:49 Відповісти
Це показове покарання....
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30.06.2025 12:53 Відповісти
Тоб то в нас вибіркове правосуддя?
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30.06.2025 13:17 Відповісти
А кого з розкрадачів державних грошей посадили на 10 років ?
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30.06.2025 13:24 Відповісти
 
 