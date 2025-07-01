Привласнювали квартири померлих: у Запоріжжі викрито правоохоронця і адвокатку, - ДБР. ВIДЕО

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру правоохоронцю та адвокатці, які організували схему незаконного привласнення квартир одиноких померлих громадян.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

Загальна вартість майна, яке намагалися оформити на себе фігуранти, перевищує 3,6 млн гривень.

Згідно з чинним законодавством, у разі смерті громадян без спадкоємців, їхнє майно має переходити у власність територіальної громади. Втім, зловмисники втручалися в цей процес і фактично переоформлювали квартири на підставних осіб.

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Правоохоронець отримував через службові канали інформацію про смерть самотніх власників, а адвокатка забезпечувала юридичне оформлення шахрайських дій. Зокрема, після смерті особи вигадували фіктивні борги, підробляли відповідні документи та зверталися до суду з вимогою стягнення квартири як "виконання зобов’язань".

Для легалізації майна використовували фіктивні договори купівлі-продажу, оформлені від імені товарної біржі, яка припинила існування ще у 2012 році. Надалі квартири продавали на вторинному ринку як "чисту" нерухомість.

Слідством встановлено щонайменше п’ять епізодів, коли таким чином було незаконно оформлено майно, що мало надійти у власність міста.

Фігурантам інкримінують шахрайство, легалізацію майна, здобутого злочинним шляхом, і використання підроблених документів (ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 358 КК України). Санкції передбачають до 8 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Запорізька обласна прокуратура.

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