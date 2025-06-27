Незаконне збагачення на понад 97 млн грн: ексзаступнику голови Вищого госпсуду Ємельянову повідомлено про нову підозру. ФОТО

Повідомлено про підозру у незаконному збагаченні на понад 97 мільйонів гривень колишньому заступнику голови Вищого господарського суду України Артуру Ємельянову.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Державне бюро розслідувань.

Як зазначається, нову підозру у незаконному збагаченні на понад 97 мільйонів гривень повідомлено Офісом Генерального прокурора.

У ДБР нагадали, що Ємельянова було затримано у грудні 2024 року, тоді йому повідомили про підозру в участі у злочинній організації, участі у злочинах, вчинюваних такою організацією, а також в одержанні хабаря

Тоді було встановлено, що колишній суддя, а нині адвокат, входив до складу злочинної організації, до якої входили судді, адвокати, арбітражні керуючі, працівники судів та інші особи, які побудували "бізнес" на судових рішеннях.

ДБР передало до НАЗК зібрані матеріали для проведення моніторингу способу життя колишнього заступника Голови Вищого господарського суду України.

За результатами моніторингу НАЗК виявило у діях фігуранта ознаки незаконного збагачення на суму понад 97 млн грн, які він та його довірені особи не могли отримати з легальних джерел доходу.

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Зазначається, що перебуваючи на посаді, він особисто та його родина стали власниками 6 квартир, 5 гаражів, по одному нежитловому приміщенню в елітних житлових комплексах "Новопечерські Липки" та "Tetris Hall", 3 автомобілів, 13 земельних ділянок, корпоративних прав у 2 юридичних особах, а також 60 тисяч доларів США на банківських рахунках.

Встановлено, що фігурант використовував протиправну схему легалізації доходів, одержаних незаконним шляхом як учасник злочинної організації, - під виглядом фіктивної підприємницької діяльності близьких осіб, декларування штучних і не підтверджених доходів нібито за надання освітніх послуг, послуг психолога тощо. У подальшому ці кошти використовувалися для придбання вищевказаних активів з метою приховування (маскування) їхнього реального походження та надання їм вигляду легальних.

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Таким чином, колишньому заступнику Голови Вищого господарського суду України повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України — набуття активів, вартість яких у понад 6500 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та перевищує його законні доходи.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

У ДБР додали, що досудове розслідування триває. У межах міжнародного співробітництва здійснюється збір доказів незаконного набуття фігурантом та його довіреними особами активів не лише на території України, а й за кордоном - зокрема в Австрії, Туреччині, ОАЕ тощо.

Також дії фігуранта та його довірених осіб перевіряються на наявність ознак легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

Нагадується, що зазначена особа наразі перебуває під вартою у межах іншого кримінального провадження, яке розслідується Державним бюро розслідувань за фактом посягання на економічну безпеку України в інтересах держави-агресора.

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У повідомленні ДБР не називається ім’я особи, але, найімовірніше, йдеться про Артура Ємельянова, про якого ми раніше писали.

Нагадаємо, 3 грудня 2024 року ДБР затримало колишнього заступника голови Вищого господарського суду України, який разом з іншими суддями побудував "бізнес" на судових рішеннях. Йому повідомлено про підозру. Встановлено, що колишній суддя, а нині адвокат, входив до складу злочинної організації, яка складалась здебільшого з суддів, адвокатів, арбітражних керуючих, різних працівників суду тощо. Вони за хабарі виносили "потрібні" рішення, переважно у господарських спорах. Організатор "бізнесу" - теж колишній високопосадовець Вищого господарського суду України - незаконно втручався у розподіл справ та віддавав їх на розгляд виключно "своїм" суддям, які виконували "побажання замовників".

3 грудня 2024 року суд обрав колишньому заступнику голови Вищого господарського суду Артуру Ємельянову, якого підозрюють у винесенні "правильних" судових рішень за хабарі, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У січні 2025 року ексзаступнику голови Вищого госпсуду Ємельянову частково змінили запобіжний захід - тримання під вартою з альтернативою застави у 80 млн грн.

30 травня ДБР затримало Ємельянова після незаконної зміни йому запобіжного заходу з тримання під вартою на особисте зобов’язання.