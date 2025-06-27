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Незаконне збагачення на понад 97 млн грн: ексзаступнику голови Вищого госпсуду Ємельянову повідомлено про нову підозру. ФОТО

Повідомлено про підозру у незаконному збагаченні на понад 97 мільйонів гривень колишньому заступнику голови Вищого господарського суду України Артуру Ємельянову.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Державне бюро розслідувань.

Як зазначається, нову підозру у незаконному збагаченні на понад 97 мільйонів гривень повідомлено Офісом Генерального прокурора.

Ємельянову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні

У ДБР нагадали, що Ємельянова було затримано у грудні 2024 року, тоді йому повідомили про підозру в участі у злочинній організації, участі у злочинах, вчинюваних такою організацією, а також в одержанні хабаря

Тоді було встановлено, що колишній суддя, а нині адвокат, входив до складу злочинної організації, до якої входили судді, адвокати, арбітражні керуючі, працівники судів та інші особи, які побудували "бізнес" на судових рішеннях.

Ємельянову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні

ДБР передало до НАЗК зібрані матеріали для проведення моніторингу способу життя колишнього заступника Голови Вищого господарського суду України.

За результатами моніторингу НАЗК виявило у діях фігуранта ознаки незаконного збагачення на суму понад 97 млн грн, які він та його довірені особи не могли отримати з легальних джерел доходу.

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Зазначається, що перебуваючи на посаді, він особисто та його родина стали власниками 6 квартир, 5 гаражів, по одному нежитловому приміщенню в елітних житлових комплексах "Новопечерські Липки" та "Tetris Hall", 3 автомобілів, 13 земельних ділянок, корпоративних прав у 2 юридичних особах, а також 60 тисяч доларів США на банківських рахунках.

Встановлено, що фігурант використовував протиправну схему легалізації доходів, одержаних незаконним шляхом як учасник злочинної організації, - під виглядом фіктивної підприємницької діяльності близьких осіб, декларування штучних і не підтверджених доходів нібито за надання освітніх послуг, послуг психолога тощо. У подальшому ці кошти використовувалися для придбання вищевказаних активів з метою приховування (маскування) їхнього реального походження та надання їм вигляду легальних.

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Таким чином, колишньому заступнику Голови Вищого господарського суду України повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України — набуття активів, вартість яких у понад 6500 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та перевищує його законні доходи.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

У ДБР додали, що досудове розслідування триває. У межах міжнародного співробітництва здійснюється збір доказів незаконного набуття фігурантом та його довіреними особами активів не лише на території України, а й за кордоном - зокрема в Австрії, Туреччині, ОАЕ тощо.

Також дії фігуранта та його довірених осіб перевіряються на наявність ознак легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

Нагадується, що зазначена особа наразі перебуває під вартою у межах іншого кримінального провадження, яке розслідується Державним бюро розслідувань за фактом посягання на економічну безпеку України в інтересах держави-агресора.

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У повідомленні ДБР не називається ім’я особи, але, найімовірніше, йдеться про Артура Ємельянова, про якого ми раніше писали.

Нагадаємо, 3 грудня 2024 року ДБР затримало колишнього заступника голови Вищого господарського суду України, який разом з іншими суддями побудував "бізнес" на судових рішеннях. Йому повідомлено про підозру. Встановлено, що колишній суддя, а нині адвокат, входив до складу злочинної організації, яка складалась здебільшого з суддів, адвокатів, арбітражних керуючих, різних працівників суду тощо. Вони за хабарі виносили "потрібні" рішення, переважно у господарських спорах. Організатор "бізнесу" - теж колишній високопосадовець Вищого господарського суду України - незаконно втручався у розподіл справ та віддавав їх на розгляд виключно "своїм" суддям, які виконували "побажання замовників".

3 грудня 2024 року суд обрав колишньому заступнику голови Вищого господарського суду Артуру Ємельянову, якого підозрюють у винесенні "правильних" судових рішень за хабарі, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У січні 2025 року ексзаступнику голови Вищого госпсуду Ємельянову частково змінили запобіжний захід - тримання під вартою з альтернативою застави у 80 млн грн.

30 травня ДБР затримало Ємельянова після незаконної зміни йому запобіжного заходу з тримання під вартою на особисте зобов’язання.

Автор: 

Вищий госпсуд (52) Ємельянов Артур (18) ДБР (3589)


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Потікавші з України ригоАНАЛИ, спостерігають, як оті, з «доброчесністю» від портнова, замусолюють роками очевидні справи, але за чималенькі гроші! Бо, так то, вони ж, честь і совість….
Сирійці, шоковані та здивовані, таком «розвитком подій» в Україні, і це усе, після Революції Гідності та смертей Патріотів України, щоб держава, не могла скотилася до такого лайна!!!
Але, група осіб що попала в Урядовий квартал, за патронатом портновських посіпак, творять, ось такі справи….
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27.06.2025 17:45 Відповісти
Сподіваюся що всі ці, злодії, якщо буде рішення суду щодо них, продовжують отримувати величезні зарплатні, й дехто й пенсії, і будуть їх отримувати пожиттєво, навіть й тоді якщо будуть засуджені згідно вироку суду?
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27.06.2025 18:36 Відповісти
 
 