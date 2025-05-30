ДБР затримало Ємельянова: він планував втекти з України після незаконної зміни запобіжного заходу. ФОТО

Працівники ДБР затримали 30 травня колишнього заступника голови Вищого Господарського суду України Артура Ємельянова в межах кримінального провадження за посягання на економічну безпеку України в інтересах держави-агресора.

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.

За даними ЗМІ, йдеться про Артура Ємельянова.

Зазначається, що фігурант, використовуючи свої зв’язки в судовій системі, домовився із суддею Вищого антикорупційного суду України, який, всупереч попередній правовій позиції, повернув клопотання прокурора про продовження строку тримання під вартою, визнавши його таким, що не підсудний ВАКС.

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Надалі екссуддя, знаючи про подання цього клопотання до Печерського районного суду міста Києва, забезпечив зміну запобіжного заходу з тримання під вартою на особисте зобов’язання. Це дало йому можливість спробувати уникнути кримінальної відповідальності та залишити територію України, розповіли в ДБР.

Працівники ДБР, отримавши оперативну інформацію про ці дії, затримали колишнього заступника голови суду одразу після незаконної зміни запобіжного заходу.

Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, що він є фігурантом кримінального провадження, яке розслідується за ч. 2 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (Пособництво державі-агресору), що передбачає максимальну санкцію у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

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