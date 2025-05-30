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Новини Фото Затримання Ємельянова
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ДБР затримало Ємельянова: він планував втекти з України після незаконної зміни запобіжного заходу. ФОТО

Працівники ДБР затримали 30 травня колишнього заступника голови Вищого Господарського суду України Артура Ємельянова в межах кримінального провадження за посягання на економічну безпеку України в інтересах держави-агресора.

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.

За даними ЗМІ, йдеться про Артура Ємельянова.

Зазначається, що фігурант, використовуючи свої зв’язки в судовій системі, домовився із суддею Вищого антикорупційного суду України, який, всупереч попередній правовій позиції, повернув клопотання прокурора про продовження строку тримання під вартою, визнавши його таким, що не підсудний ВАКС.

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Надалі екссуддя, знаючи про подання цього клопотання до Печерського районного суду міста Києва, забезпечив зміну запобіжного заходу з тримання під вартою на особисте зобов’язання. Це дало йому можливість спробувати уникнути кримінальної відповідальності та залишити територію України, розповіли в ДБР.

Працівники ДБР, отримавши оперативну інформацію про ці дії, затримали колишнього заступника голови суду одразу після незаконної зміни запобіжного заходу.

Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, що він є фігурантом кримінального провадження, яке розслідується за ч. 2 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (Пособництво державі-агресору), що передбачає максимальну санкцію у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

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Ємельянов затриманий ДБР у Києві 30 травня: що відомо

Автор: 

затримання (4350) Київ (19636) Ємельянов Артур (18) ДБР (3545)


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Топ коментарі
+6
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30.05.2025 21:32
+5
"після незаконної зміни запобіжного заходу" - це як???

що тут відбувається?
він сам незаконно змінив собі запобіжний захід? хакнув систему правосуддя?
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30.05.2025 21:31
+4
Всіх суддів які сприяли зміні запобіжного засобу,робили спробу закрити кримінальне провадження на звільнення з скасуванням всіх пільг.
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30.05.2025 21:35
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"після незаконної зміни запобіжного заходу" - це як???

що тут відбувається?
він сам незаконно змінив собі запобіжний захід? хакнув систему правосуддя?
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30.05.2025 21:31 Відповісти
не хакнув, а анально жахнув правосуддя
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30.05.2025 22:14 Відповісти
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30.05.2025 21:32 Відповісти
Та ну нах - шось у лісі здохло
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30.05.2025 21:34 Відповісти
Всіх суддів які сприяли зміні запобіжного засобу,робили спробу закрити кримінальне провадження на звільнення з скасуванням всіх пільг.
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30.05.2025 21:35 Відповісти
Пішли зачистки тих, хто ворогував із корєшом Зеленьського-Портновим.
Бктуть саджати на петеьно, що б зізнвався, чи він заплатив за ліквідацію такого цінногоьдля Зе кадра?
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30.05.2025 21:40 Відповісти
Портновщина гадить в Ураїні, під патронатом татарова та Опу зеленського!
Недарма, портнов, двічі приїздив, після 2022 року до Києва та зустрічався з оманівськими менегерами!!
Мабуть, як військовозобов'язаний, для прибуття у ТЦК, щоб оновити дані та пройти медкомісію??!!??
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30.05.2025 21:44 Відповісти
яка портновщина??? що ти мелеш???

суддю заарештували? відсторонили? рішення законне.
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30.05.2025 21:51 Відповісти
Понеслось кидалово)))
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30.05.2025 21:44 Відповісти
Іспанія, отримала додаткову інформацію від обшуків у портнова телефонах та комп'ютерної техніки, архівів, тощо…
А там, стільки фактури виявилося, що в Україні, забродило портновське лайно, на посадах прикуплених…
Життя дало тріщину, доля стала раком!!??
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30.05.2025 21:51 Відповісти
Такі виродки, як Ємєльянов повинні чим швидше пройти шлях воз'єднання з Портновим.
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30.05.2025 21:56 Відповісти
ну так здійсни свою мрію.
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30.05.2025 22:09 Відповісти
Гарний в нас Верховний Суд (без України) склад якого нам відібрала ВККС яка налічує в собі купу рашитської ботви (скоріше за все портновські протеже) а також рада доброчесності (громадських т.з. активістів) совість в яких чиста, бо вони жодного разу нею не користувались, незаймано безсовістні, а також купа міжнародників та ВРП імені маселко. Те саме ВАКС. Але цей суд взагалі унікальний він узаконює корупцію і відмиває корупційне бабло майже в 80% справ проти топ посадовців. Тобто це не анти корупційний суд, а пральня брудних грошей, які рішеннями судів стають чисти як перший сніг, а той хто їх накрав майже святий.
Вдала реформа імені шабуніна радіної і желєзняка.
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30.05.2025 22:22 Відповісти
ВККС був ліквідований з приходом зелідара.
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30.05.2025 22:28 Відповісти
Кримінальні розборки, переділ сфер впливу. Бандитів портнова замінять на бандюків єрмака. А наш Лідор все про перемогу думає
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30.05.2025 22:23 Відповісти
 
 