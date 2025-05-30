ДБР затримало Ємельянова: він планував втекти з України після незаконної зміни запобіжного заходу. ФОТО
Працівники ДБР затримали 30 травня колишнього заступника голови Вищого Господарського суду України Артура Ємельянова в межах кримінального провадження за посягання на економічну безпеку України в інтересах держави-агресора.
Про це повідомила пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.
За даними ЗМІ, йдеться про Артура Ємельянова.
Зазначається, що фігурант, використовуючи свої зв’язки в судовій системі, домовився із суддею Вищого антикорупційного суду України, який, всупереч попередній правовій позиції, повернув клопотання прокурора про продовження строку тримання під вартою, визнавши його таким, що не підсудний ВАКС.
Надалі екссуддя, знаючи про подання цього клопотання до Печерського районного суду міста Києва, забезпечив зміну запобіжного заходу з тримання під вартою на особисте зобов’язання. Це дало йому можливість спробувати уникнути кримінальної відповідальності та залишити територію України, розповіли в ДБР.
Працівники ДБР, отримавши оперативну інформацію про ці дії, затримали колишнього заступника голови суду одразу після незаконної зміни запобіжного заходу.
Наразі триває досудове розслідування.
Нагадаємо, що він є фігурантом кримінального провадження, яке розслідується за ч. 2 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (Пособництво державі-агресору), що передбачає максимальну санкцію у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.
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що тут відбувається?
він сам незаконно змінив собі запобіжний захід? хакнув систему правосуддя?
Бктуть саджати на петеьно, що б зізнвався, чи він заплатив за ліквідацію такого цінногоьдля Зе кадра?
Недарма, портнов, двічі приїздив, після 2022 року до Києва та зустрічався з оманівськими менегерами!!
Мабуть, як військовозобов'язаний, для прибуття у ТЦК, щоб оновити дані та пройти медкомісію??!!??
суддю заарештували? відсторонили? рішення законне.
А там, стільки фактури виявилося, що в Україні, забродило портновське лайно, на посадах прикуплених…
Життя дало тріщину, доля стала раком!!??
Вдала реформа імені шабуніна радіної і желєзняка.