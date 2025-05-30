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Новости Фото Задержание Емельянова
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ГБР задержало Емельянова: он планировал бежать из Украины после незаконного изменения меры пресечения. ФОТО

Работники ГБР задержали 30 мая бывшего заместителя главы Высшего Хозяйственного суда Украины Артура Емельянова в рамках уголовного производства за посягательство на экономическую безопасность Украины в интересах государства-агрессора.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.

По данным СМИ, речь идет об Артуре Емельянове.

Отмечается, что фигурант, используя свои связи в судебной системе, договорился с судьей Высшего антикоррупционного суда Украины, который, вопреки предыдущей правовой позиции, вернул ходатайство прокурора о продлении срока содержания под стражей, признав его таким, что не подсуден ВАКС.

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В дальнейшем экс-судья, зная о подаче этого ходатайства в Печерский районный суд города Киева, обеспечил изменение меры пресечения с содержания под стражей на личное обязательство. Это дало ему возможность попытаться избежать уголовной ответственности и покинуть территорию Украины, рассказали в ГБР.

Работники ГБР, получив оперативную информацию об этих действиях, задержали бывшего заместителя председателя суда сразу после незаконного изменения меры пресечения.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

Напомним, что он является фигурантом уголовного производства, которое расследуется по ч. 2 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (Пособничество государству-агрессору), что предусматривает максимальную санкцию в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

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Емельянов задержан ГБР в Киеве 30 мая: что известно

Автор: 

задержание (6686) Киев (25663) Емельянов Артур (14) ГБР (3036)


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Топ комментарии
+3
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30.05.2025 21:32
+3
Понеслось кидалово)))
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30.05.2025 21:44
+2
"після незаконної зміни запобіжного заходу" - це як???

що тут відбувається?
він сам незаконно змінив собі запобіжний захід? хакнув систему правосуддя?
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30.05.2025 21:31
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"після незаконної зміни запобіжного заходу" - це як???

що тут відбувається?
він сам незаконно змінив собі запобіжний захід? хакнув систему правосуддя?
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30.05.2025 21:31 Ответить
не хакнув, а анально жахнув правосуддя
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30.05.2025 22:14 Ответить
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30.05.2025 21:32 Ответить
Та ну нах - шось у лісі здохло
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30.05.2025 21:34 Ответить
Всіх суддів які сприяли зміні запобіжного засобу,робили спробу закрити кримінальне провадження на звільнення з скасуванням всіх пільг.
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30.05.2025 21:35 Ответить
Пішли зачистки тих, хто ворогував із корєшом Зеленьського-Портновим.
Бктуть саджати на петеьно, що б зізнвався, чи він заплатив за ліквідацію такого цінногоьдля Зе кадра?
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30.05.2025 21:40 Ответить
Портновщина гадить в Ураїні, під патронатом татарова та Опу зеленського!
Недарма, портнов, двічі приїздив, після 2022 року до Києва та зустрічався з оманівськими менегерами!!
Мабуть, як військовозобов'язаний, для прибуття у ТЦК, щоб оновити дані та пройти медкомісію??!!??
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30.05.2025 21:44 Ответить
яка портновщина??? що ти мелеш???

суддю заарештували? відсторонили? рішення законне.
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30.05.2025 21:51 Ответить
Понеслось кидалово)))
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30.05.2025 21:44 Ответить
Іспанія, отримала додаткову інформацію від обшуків у портнова телефонах та комп'ютерної техніки, архівів, тощо…
А там, стільки фактури виявилося, що в Україні, забродило портновське лайно, на посадах прикуплених…
Життя дало тріщину, доля стала раком!!??
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30.05.2025 21:51 Ответить
Такі виродки, як Ємєльянов повинні чим швидше пройти шлях воз'єднання з Портновим.
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30.05.2025 21:56 Ответить
ну так здійсни свою мрію.
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30.05.2025 22:09 Ответить
Гарний в нас Верховний Суд (без України) склад якого нам відібрала ВККС яка налічує в собі купу рашитської ботви (скоріше за все портновські протеже) а також рада доброчесності (громадських т.з. активістів) совість в яких чиста, бо вони жодного разу нею не користувались, незаймано безсовістні, а також купа міжнародників та ВРП імені маселко. Те саме ВАКС. Але цей суд взагалі унікальний він узаконює корупцію і відмиває корупційне бабло майже в 80% справ проти топ посадовців. Тобто це не анти корупційний суд, а пральня брудних грошей, які рішеннями судів стають чисти як перший сніг, а той хто їх накрав майже святий.
Вдала реформа імені шабуніна радіної і желєзняка.
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30.05.2025 22:22 Ответить
 
 