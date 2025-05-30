ГБР задержало Емельянова: он планировал бежать из Украины после незаконного изменения меры пресечения. ФОТО

Работники ГБР задержали 30 мая бывшего заместителя главы Высшего Хозяйственного суда Украины Артура Емельянова в рамках уголовного производства за посягательство на экономическую безопасность Украины в интересах государства-агрессора.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.

По данным СМИ, речь идет об Артуре Емельянове.

Отмечается, что фигурант, используя свои связи в судебной системе, договорился с судьей Высшего антикоррупционного суда Украины, который, вопреки предыдущей правовой позиции, вернул ходатайство прокурора о продлении срока содержания под стражей, признав его таким, что не подсуден ВАКС.

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В дальнейшем экс-судья, зная о подаче этого ходатайства в Печерский районный суд города Киева, обеспечил изменение меры пресечения с содержания под стражей на личное обязательство. Это дало ему возможность попытаться избежать уголовной ответственности и покинуть территорию Украины, рассказали в ГБР.

Работники ГБР, получив оперативную информацию об этих действиях, задержали бывшего заместителя председателя суда сразу после незаконного изменения меры пресечения.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

Напомним, что он является фигурантом уголовного производства, которое расследуется по ч. 2 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (Пособничество государству-агрессору), что предусматривает максимальную санкцию в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

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