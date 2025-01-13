РУС
Содержание под стражей с альтернативой залога в 80 млн грн: экс-заместителю председателя Высшего хозсуда Емельянову частично изменена мера пресечения

Ємельянову змінено запобіжний захід

Апелляционная палата ВАКС частично изменила меру пресечения экс-заместителю председателя высшего хозяйственного суда Артуру Емельянову, которого подозревают в принятии "правильных" судебных решений за взятки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Апелляционной палаты ВАКС.

"Апелляционная палата ВАКС рассмотрела апелляционную жалобу стороны защиты на постановление следственного судьи Печерского районного суда от 03.12.2024 об избрании бывшему заместителю председателя Высшего хозяйственного суда меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога", - говорится в сообщении.

Также читайте: У экс-судьи Высшего хозсуда Емельянова провели обыски относительно возможного пособничества РФ: "Профанация, построенная на клевете"

Отмечается, что по результатам рассмотрения коллегия судей АП ВАКС частично удовлетворила апелляционную жалобу стороны защиты, отменила постановление следственного судьи Печерского районного суда и постановила новое, которым установила 80 млн грн залога, как альтернативы содержанию под стражей.

Также в случае внесения залога на подозреваемого возложен ряд процессуальных обязанностей.

Решение вступило в законную силу с момента провозглашения и обжалованию в кассационном порядке не подлежит.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-заместителя председателя Высшего хозсуда Емельянова отправили под стражу без права внесения залога

Напомним, 3 декабря ГБР задержало бывшего заместителя председателя Высшего хозяйственного суда Украины, который вместе с другими судьями построил "бизнес" на судебных решениях. Ему сообщено о подозрении.

"... 80 млн грн застави?..." - та те для нього кишенькові гроші.....
13.01.2025 18:15 Ответить
Мєлочовка на сніданок))))
13.01.2025 18:37 Ответить
А звідки ви знаєте скільки він вкрав? Чи то для вас мєлочовка 80 млн? Ви теж з судової системи?
13.01.2025 22:01 Ответить
А з якого перепою ви до мене додовбались? У вас вечірній енурез?
13.01.2025 22:37 Ответить
Для одного з найбільших ''рєшал'' в судовій системі України Ємельянова - 2мільйони доларів дійсно дріб'язок - він напевно ще суддям 2мільйони баксів доплатив за таке рішення.

Яку владу ''мудрий'' народ на виборах обирає - таку в підсумку і судову систему маємо...
13.01.2025 23:13 Ответить
Самий гуманний суд до корупціонерів...
13.01.2025 18:52 Ответить
Злые люди - пенсионера-інваліда тримати під вартою...
13.01.2025 19:22 Ответить
 
 