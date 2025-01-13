Содержание под стражей с альтернативой залога в 80 млн грн: экс-заместителю председателя Высшего хозсуда Емельянову частично изменена мера пресечения

Апелляционная палата ВАКС частично изменила меру пресечения экс-заместителю председателя высшего хозяйственного суда Артуру Емельянову, которого подозревают в принятии "правильных" судебных решений за взятки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Апелляционной палаты ВАКС.

"Апелляционная палата ВАКС рассмотрела апелляционную жалобу стороны защиты на постановление следственного судьи Печерского районного суда от 03.12.2024 об избрании бывшему заместителю председателя Высшего хозяйственного суда меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам рассмотрения коллегия судей АП ВАКС частично удовлетворила апелляционную жалобу стороны защиты, отменила постановление следственного судьи Печерского районного суда и постановила новое, которым установила 80 млн грн залога, как альтернативы содержанию под стражей.

Также в случае внесения залога на подозреваемого возложен ряд процессуальных обязанностей.

Решение вступило в законную силу с момента провозглашения и обжалованию в кассационном порядке не подлежит.

Напомним, 3 декабря ГБР задержало бывшего заместителя председателя Высшего хозяйственного суда Украины, который вместе с другими судьями построил "бизнес" на судебных решениях. Ему сообщено о подозрении.