"Нужные" решения за взятки: задержан экс-заместитель председателя Высшего хозяйственного суда Емельянова, - ГБР. ФОТО

Работники ГБР задержали бывшего заместителя председателя Высшего хозяйственного суда Украины, который вместе с другими судьями построил "бизнес" на судебных решениях. Ему сообщено о подозрении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Что известно о его задержании?

Установлено, что бывший судья, а ныне адвокат, входил в состав преступной организации, которая состояла в основном из судей, адвокатов, арбитражных управляющих, различных работников суда и тому подобное.

Они за взятки выносили выносили "нужные" решения, преимущественно в хозяйственных спорах. Организатор "бизнеса" - тоже бывший высокопоставленный чиновник Высшего хозяйственного суда Украины - незаконно вмешивался в распределение дел и отдавал их на рассмотрение исключительно "своим" судьям, которые выполняли "пожелания заказчиков".

"Служители Фемиды поставили этот процесс на поток, в течение длительного времени они фактически сделали невозможным принятие решений суда по большинству дел без взяток. Ранее организатор был объявлен в розыск, ему и ряду других участников преступной схемы было сообщено о подозрении в том числе за создание и участие в преступной организации", - отмечают в ГБР.

Работа по выявлению и установлению всех причастных к деятельности этой группировки продолжается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За $6-12 тыс. помогали уклонистам: сообщено о подозрении врачу и служащему военкомата в Киеве. ФОТО







В чем подозревают экс-заместителя председателя Высшего хозяйственного суда?

Бывший заместитель Высшего хозяйственного суда Украины подозревается в участии в преступной организации и участии в преступлениях, совершаемых такой организацией, и в получении взятки (ч. 1 ст. 255 УК Украины, ч. 2 ст. 368 УК Украины (в редакции Закона № 2341-III от 05.04.2001).

Санкция указанных статей предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества.

Также читайте: 10 лет за решеткой проведет сотрудник СБУ, разоблаченный на получении $60 тыс. взятки, - САП

В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.

Досудебное расследование продолжается.

Отметим, что имени задержанного ГБР не называет, но по данным источников проекта Радио Свобода "Схемы", речь идет об Артуре Емельянове.