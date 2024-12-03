"Нужные" решения за взятки: задержан экс-заместитель председателя Высшего хозяйственного суда Емельянова, - ГБР. ФОТО
Работники ГБР задержали бывшего заместителя председателя Высшего хозяйственного суда Украины, который вместе с другими судьями построил "бизнес" на судебных решениях. Ему сообщено о подозрении.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.
Что известно о его задержании?
Установлено, что бывший судья, а ныне адвокат, входил в состав преступной организации, которая состояла в основном из судей, адвокатов, арбитражных управляющих, различных работников суда и тому подобное.
Они за взятки выносили выносили "нужные" решения, преимущественно в хозяйственных спорах. Организатор "бизнеса" - тоже бывший высокопоставленный чиновник Высшего хозяйственного суда Украины - незаконно вмешивался в распределение дел и отдавал их на рассмотрение исключительно "своим" судьям, которые выполняли "пожелания заказчиков".
"Служители Фемиды поставили этот процесс на поток, в течение длительного времени они фактически сделали невозможным принятие решений суда по большинству дел без взяток. Ранее организатор был объявлен в розыск, ему и ряду других участников преступной схемы было сообщено о подозрении в том числе за создание и участие в преступной организации", - отмечают в ГБР.
Работа по выявлению и установлению всех причастных к деятельности этой группировки продолжается.
В чем подозревают экс-заместителя председателя Высшего хозяйственного суда?
Бывший заместитель Высшего хозяйственного суда Украины подозревается в участии в преступной организации и участии в преступлениях, совершаемых такой организацией, и в получении взятки (ч. 1 ст. 255 УК Украины, ч. 2 ст. 368 УК Украины (в редакции Закона № 2341-III от 05.04.2001).
Санкция указанных статей предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества.
В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.
Досудебное расследование продолжается.
Отметим, что имени задержанного ГБР не называет, но по данным источников проекта Радио Свобода "Схемы", речь идет об Артуре Емельянове.
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бо 150-250 тисяч їм мало, вониб ну, ***, зовсім не бралиб хабарі бо
при підвищенні до 70000, не брали
до 100, знов не брали
до 140, апять не брали
тепер в середньому 200, не бекруть
і якби, може, теоретично, підняли до 300
то точно не бралиб
але це теоретично.
а воно оно як - надалі займається рєшаловом в судах
Цитати вазелинових.
та до речі, а що із його звинуваченнями у корупції на посаді судді, які розслідуються ще з 2014 року? Вже вибачили та забули?
Тому що цей суддівський мафіозі мультимільйонер вправно прислуговував і щедро ділився з офісом Єрмака-Зеленського.
Думаю що нас усіх, разом з американцями, просто розводять ''спортивною рибалкою''... а справу по Ємельянову з часом по-тихенькому злиють...
До речі - затримали саме зараз.
Коли цей суддівський мафіозі розпочинав свої афери Зєля не в школу ходив, а гарно працював на Фірташа і Льовочкіна. Коли цей суддівський аферист розгорнувся на повну - то Зєля вже був діловим партнером з Коломойський.
А при Зеленському він не менше ''зашибав'' на судових справах використовуючи своїх ''колег'' і маріонеток, роблячи навіть при цьому певні послуги Єрмаку і Зеленському, Коломойському і Боголюбову, Татарову і Цуцкірідзе, Міндічу і Гетьманцеву, Арахамії і Шурмі...
І щедро ділився з ОП, щоб його ніхто не рухав.
А чому саме зараз влаштували ''спортивну рибалку'' - спіймати і відпустити.? Про це я вже написав в попередньому дописі - просто американці стали сильніше тиснути.
щоб він сдох, тварюка.