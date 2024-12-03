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"Нужные" решения за взятки: задержан экс-заместитель председателя Высшего хозяйственного суда Емельянова, - ГБР. ФОТО

Работники ГБР задержали бывшего заместителя председателя Высшего хозяйственного суда Украины, который вместе с другими судьями построил "бизнес" на судебных решениях. Ему сообщено о подозрении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Что известно о его задержании?

Установлено, что бывший судья, а ныне адвокат, входил в состав преступной организации, которая состояла в основном из судей, адвокатов, арбитражных управляющих, различных работников суда и тому подобное.

Они за взятки выносили выносили "нужные" решения, преимущественно в хозяйственных спорах. Организатор "бизнеса" - тоже бывший высокопоставленный чиновник Высшего хозяйственного суда Украины - незаконно вмешивался в распределение дел и отдавал их на рассмотрение исключительно "своим" судьям, которые выполняли "пожелания заказчиков".

"Служители Фемиды поставили этот процесс на поток, в течение длительного времени они фактически сделали невозможным принятие решений суда по большинству дел без взяток. Ранее организатор был объявлен в розыск, ему и ряду других участников преступной схемы было сообщено о подозрении в том числе за создание и участие в преступной организации", - отмечают в ГБР.

Работа по выявлению и установлению всех причастных к деятельности этой группировки продолжается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За $6-12 тыс. помогали уклонистам: сообщено о подозрении врачу и служащему военкомата в Киеве. ФОТО

Затримання ексзаступника голови Вищого господарського суду
Затримання ексзаступника голови Вищого господарського суду
Затримання ексзаступника голови Вищого господарського суду

В чем подозревают экс-заместителя председателя Высшего хозяйственного суда?

Бывший заместитель Высшего хозяйственного суда Украины подозревается в участии в преступной организации и участии в преступлениях, совершаемых такой организацией, и в получении взятки (ч. 1 ст. 255 УК Украины, ч. 2 ст. 368 УК Украины (в редакции Закона № 2341-III от 05.04.2001).

Санкция указанных статей предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества.

Также читайте: 10 лет за решеткой проведет сотрудник СБУ, разоблаченный на получении $60 тыс. взятки, - САП

В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.

Досудебное расследование продолжается.

Отметим, что имени задержанного ГБР не называет, но по данным источников проекта Радио Свобода "Схемы", речь идет об Артуре Емельянове.

Автор: 

взятка (6157) Высший хозсуд (51) задержание (6675) ГБР (2985)


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Топ комментарии
+18
"І зараз ми не можемо навіть зрозуміти, що саме має на увазі Байден, коли говорить, що у нас є величезні проблеми (з корупцією)". Верещук.
Цитати вазелинових.
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03.12.2024 15:05
+16
Це вже системна корупція чи ще ні?
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03.12.2024 15:02
+15
нікагда не біло ..і вот апьять ))
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03.12.2024 14:56
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нікагда не біло ..і вот апьять ))
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03.12.2024 14:56 Ответить
Цього бути не може... Він не працює там, економіки в дердаві не має. Це не можливо. Оббріхали зависники
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03.12.2024 15:44 Ответить
нічого не хочу сказати але ця падаль з донецька, багатенько великих комбінаторів з цього "райського" куточка
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03.12.2024 16:36 Ответить
от якби пройшов закон про підвищення зарплат....
бо 150-250 тисяч їм мало, вониб ну, ***, зовсім не бралиб хабарі бо
при підвищенні до 70000, не брали
до 100, знов не брали
до 140, апять не брали
тепер в середньому 200, не бекруть
і якби, може, теоретично, підняли до 300
то точно не бралиб
але це теоретично.
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03.12.2024 16:45 Ответить
карупція в Україні - це ІПСО маей Расіі (с) дерьмак
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03.12.2024 14:58 Ответить
Хтось здивований?
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03.12.2024 15:00 Ответить
здивований, бо цей гандурас разом із своїм корєфаном татьковим мали бути в буцигарні ще з 2014, а їхні вілли, яхти, готелі, апартаменти у Європі, мільйони євро та долярів конфісковані в дохід держави
а воно оно як - надалі займається рєшаловом в судах
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03.12.2024 15:38 Ответить
Треба Буратіну відправити в буцигарнню і пу відповзе та корупції буде під дих
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03.12.2024 15:00 Ответить
Це вже системна корупція чи ще ні?
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03.12.2024 15:02 Ответить
єто другоє
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03.12.2024 15:27 Ответить
Ви думаєет, що справа дійде до суду, та вони будуть відбувати покарання 12 років? Щас... )) Ця влада просто гряється у наперстки перед ЄС, от і все.
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03.12.2024 15:04 Ответить
"І зараз ми не можемо навіть зрозуміти, що саме має на увазі Байден, коли говорить, що у нас є величезні проблеми (з корупцією)". Верещук.
Цитати вазелинових.
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03.12.2024 15:05 Ответить
Коли вже її закриють, за розмінування!
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03.12.2024 21:34 Ответить
то підстава, він не хотів брати "зелену тисячу"
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03.12.2024 15:11 Ответить
чи будуть переглянути рішення ? Чи все залишеться так як і було ?
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03.12.2024 15:12 Ответить
Згідно чинного законодавства України ці рішення переглядати ніхто не буде враховуючи принцип презумпції невинуватості. Допоки вирок суду стосовно хабарників не набере законної сили вони вважаються невинуватими і отже всі рішення «законні». Але навіть якщо колись їх вина буде встановлена то і тоді це не є підставою для скасування таких рішень. Особисто я в українській правовій системі таких прецедентів по аналогічних випадках не знаю.
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03.12.2024 15:36 Ответить
По аналогії зі справою «знаменитої» начальниці МСЕК Крупою, там такожніхто отримані прокурорами та іншими особами за хабарі липові інвалідності не відміняв і не збирається цього робити.
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03.12.2024 15:42 Ответить
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03.12.2024 15:25 Ответить
это ж 30 с хвостом лет вся эта п"здота работала по таким схемам, там целые родственные плеяды выстроились и передавали этот "бизнес" от сына к сыну и прочее..., *****, теперь они получают повышенные пенсии, выплаты по-инвалидности т.д и т.п.
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03.12.2024 15:28 Ответить
ДБР: а його віллу в Анталії, апартаменти в Дубаї, два готелі у Відні, а також німецьку фірму, яка керує трьома готелями у Франкфурті-на-Майні, придбані ним ще до 2104, коли він був суддею, нарешті арештуєте?!
та до речі, а що із його звинуваченнями у корупції на посаді судді, які розслідуються ще з 2014 року? Вже вибачили та забули?
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03.12.2024 15:33 Ответить
На тому Ємельянові вже давно немає де тавра ставити і все сходило з рук...
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03.12.2024 16:10 Ответить
ЗЕ Мразь и его шобла....
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03.12.2024 16:35 Ответить
А ось це напевно, якраз проміжні наслідки того, що Американці почали міцно притискати яйка Зеленського між дверима.
Тому що цей суддівський мафіозі мультимільйонер вправно прислуговував і щедро ділився з офісом Єрмака-Зеленського.
Думаю що нас усіх, разом з американцями, просто розводять ''спортивною рибалкою''... а справу по Ємельянову з часом по-тихенькому злиють...
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03.12.2024 21:43 Ответить
Об"єктивно ... Зеленський тут до чого ? Він ще в школу ходив.

До речі - затримали саме зараз.
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03.12.2024 22:00 Ответить
Прошу пана, перед тим як писати про ''школу'' Зєлі, ви би поцікавились віком Ємельянова і порівняли з віком Зєлі.
Коли цей суддівський мафіозі розпочинав свої афери Зєля не в школу ходив, а гарно працював на Фірташа і Льовочкіна. Коли цей суддівський аферист розгорнувся на повну - то Зєля вже був діловим партнером з Коломойський.
А при Зеленському він не менше ''зашибав'' на судових справах використовуючи своїх ''колег'' і маріонеток, роблячи навіть при цьому певні послуги Єрмаку і Зеленському, Коломойському і Боголюбову, Татарову і Цуцкірідзе, Міндічу і Гетьманцеву, Арахамії і Шурмі...
І щедро ділився з ОП, щоб його ніхто не рухав.
А чому саме зараз влаштували ''спортивну рибалку'' - спіймати і відпустити.? Про це я вже написав в попередньому дописі - просто американці стали сильніше тиснути.
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03.12.2024 23:03 Ответить
400 тис пенсії і стільки ж зарплата. І воно бере хабарі.
щоб він сдох, тварюка.
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04.12.2024 00:44 Ответить
ГОЛОВНЕ НЕ ДАТИ ВИЇХАТИ ГОЛОВНИМ ОСОБАМ ДЕРЖАВИ ЗА КОРДОН !)
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04.12.2024 04:19 Ответить
ДЕ ДІТИ СТАЛІНА , АНДОРОПОВА, ХРУЩОВА, БРЕЩНІВА И Т.П. )))
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04.12.2024 04:22 Ответить
НО НЕ ДОПОМОЖЕ ЗА ВЕЛИКІ ГРІХИ )))
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04.12.2024 04:23 Ответить
ПЗРК )))
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04.12.2024 04:24 Ответить
РЕЛЬСА !?)
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04.12.2024 04:26 Ответить
ЗАБУЛИ В ЯКОМУ СВІТИ ЖИВЕМО !?)
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04.12.2024 04:27 Ответить
 
 