10 лет за решеткой проведет сотрудник СБУ, разоблаченный на получении $60 тыс. взятки, - САП

27 ноября 2024 года ВАКС огласил приговор, которым оперативный сотрудник Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ признан виновным в вымогательстве и получении 60 тыс. долл. США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр САП.

Что решил суд?

Как отмечается, сотруднику СБУ назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на три года с конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества, в том числе виртуальных активов - криптовалюты на общую сумму более 58 тыс. долларов США, находящейся на различных электронных мультивалютных криптокошельках.

Также лицо лишено воинского звания - полковник.

"Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 30 дней со дня его провозглашения путем подачи апелляционной жалобы в Апелляционную палату ВАКС", - отмечают в САП.

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Детали дела:

В ходе досудебного расследования установлено, что сотрудник СБУ требовал 60 тыс. долл. США за якобы содействие в возвращении техники, изъятой в рамках расследования хищения электроэнергии на Востоке Украины, а также не препятствование в ведении бизнеса по майнингу криптовалют. Уже через неделю после изъятия техники предприниматель получил "предложение" об уплате за изъятый товар, о чем сразу сообщил НАБУ. Служащий СБУ был разоблачен "на горячем" 26 июля 2022 года.