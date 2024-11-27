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Новости Взяточники
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10 лет за решеткой проведет сотрудник СБУ, разоблаченный на получении $60 тыс. взятки, - САП

вирок хабарнику з СБУ

27 ноября 2024 года ВАКС огласил приговор, которым оперативный сотрудник Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ признан виновным в вымогательстве и получении 60 тыс. долл. США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр САП.

Что решил суд?

Как отмечается, сотруднику СБУ назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на три года с конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества, в том числе виртуальных активов - криптовалюты на общую сумму более 58 тыс. долларов США, находящейся на различных электронных мультивалютных криптокошельках.

Также лицо лишено воинского звания - полковник.

"Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 30 дней со дня его провозглашения путем подачи апелляционной жалобы в Апелляционную палату ВАКС", - отмечают в САП.

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Детали дела:

В ходе досудебного расследования установлено, что сотрудник СБУ требовал 60 тыс. долл. США за якобы содействие в возвращении техники, изъятой в рамках расследования хищения электроэнергии на Востоке Украины, а также не препятствование в ведении бизнеса по майнингу криптовалют. Уже через неделю после изъятия техники предприниматель получил "предложение" об уплате за изъятый товар, о чем сразу сообщил НАБУ. Служащий СБУ был разоблачен "на горячем" 26 июля 2022 года.

Автор: 

взятка (6154) приговор (1211) СБУ (19874) САП (2062)


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Топ комментарии
+2
60 тис. дол. США - 10 років. Десятки мілліонів - 0.
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27.11.2024 14:17
+2
Це за повезло, за курку до 15 було би
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27.11.2024 14:19
+2
Виправлення:
10 років за ґратами проведе співробітник СБУ, який не поділився хабарем з керівництвом!
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27.11.2024 14:21
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60 тис. дол. США - 10 років. Десятки мілліонів - 0.
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27.11.2024 14:17 Ответить
Це за повезло, за курку до 15 було би
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27.11.2024 14:19 Ответить
Ти мені, а я НАБУ, круговерть грошей в правоохоронних органах
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27.11.2024 14:18 Ответить
Виправлення:
10 років за ґратами проведе співробітник СБУ, який не поділився хабарем з керівництвом!
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27.11.2024 14:21 Ответить
Такі справи мають не доходити до суду. Зрадники мають стрілятися самі, а якщо не хочуть то їх потрібно розстрілювати і позбавляти родину злочинно набутого майна. Дітей та батьків вносити в "чорний список". Взагалі має бути статус "недогромадянина"! Сірий паспорт на 50 років всім членам родини зрадників.
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27.11.2024 14:21 Ответить
І хто з це підтримує, прости люди так, однак судді, правоохоронці, кму, рада нізащо, це ж вони тоді перший постраждають
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27.11.2024 14:26 Ответить
Розумні та свідомі люди є в усіх верствах українців. Необхідність сурової кари за злочини проти держави, а корупція це саме такий антидержавний злочин, особливо в сфері СБУ, підтримують всі патріоти України.
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27.11.2024 15:00 Ответить
Патріоти України закони не пишуть і не приймають.
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27.11.2024 15:08 Ответить
В теорії це можливо, якщо врахувати що в "першій сотні Зєлєнского в ВР" є аж 8 (вісім) етнічних українців.
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27.11.2024 15:13 Ответить
А Ілля Вітюк, весь такий чесний та скромний, на чому свої статки заробив, працюючи головою кібербезпеки СБУ? Самий справедливий суд коли буде? І те що тцк-шників він використав як продажних дівок, то теж не злочин?
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27.11.2024 14:36 Ответить
«Ну все процес пішов»
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27.11.2024 14:43 Ответить
Скоро прийде чергова весна, коли "сажати будемо".
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28.11.2024 20:33 Ответить
Норм, а ту курву яку на поруки Кім взяв вже посадили ? Чи не на часі ?
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28.11.2024 22:37 Ответить
 
 