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Новини Хабарники
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10 років за ґратами проведе співробітник СБУ, якого викрили на одержанні $60 тис. хабаря, - САП

вирок хабарнику з СБУ

27 листопада 2024 року ВАКС оголосив вирок, яким оперативного співробітника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ визнано винуватим у вимаганні та одержанні 60 тис. дол. США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр САП.

Що вирішив суд?

Як зазначається, співробітнику СБУ призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах строком на три роки з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна, у тому числі віртуальних активів - криптовалюти на загальну суму понад 58 тис. доларів США, що перебуває на різних електронних мультивалютних криптогаманцях.

Також особу позбавлено військового звання – полковник.

"Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги до Апеляційної палати ВАКС", - наголошують у САП.

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Деталі справи:

У ході досудового розслідування встановлено, що співробітник СБУ вимагав 60 тис. дол. США за нібито сприяння у повернені техніки, вилученої в межах розслідування викрадення електроенергії на Сході України, а також не перешкоджання у веденні бізнесу з майнінгу криптовалют. Вже через тиждень після вилучення техніки підприємець отримав "пропозицію" про сплату за вилучений товар, про що одразу повідомив НАБУ. Службовця СБУ було викрито "на гарячому" 26 липня 2022 рок

Автор: 

хабар (4688) вирок (1060) СБУ (12761) САП (2205)


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Топ коментарі
+2
60 тис. дол. США - 10 років. Десятки мілліонів - 0.
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27.11.2024 14:17
+2
Це за повезло, за курку до 15 було би
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27.11.2024 14:19
+2
Виправлення:
10 років за ґратами проведе співробітник СБУ, який не поділився хабарем з керівництвом!
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27.11.2024 14:21
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60 тис. дол. США - 10 років. Десятки мілліонів - 0.
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27.11.2024 14:17 Відповісти
Це за повезло, за курку до 15 було би
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27.11.2024 14:19 Відповісти
Ти мені, а я НАБУ, круговерть грошей в правоохоронних органах
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27.11.2024 14:18 Відповісти
Виправлення:
10 років за ґратами проведе співробітник СБУ, який не поділився хабарем з керівництвом!
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27.11.2024 14:21 Відповісти
Такі справи мають не доходити до суду. Зрадники мають стрілятися самі, а якщо не хочуть то їх потрібно розстрілювати і позбавляти родину злочинно набутого майна. Дітей та батьків вносити в "чорний список". Взагалі має бути статус "недогромадянина"! Сірий паспорт на 50 років всім членам родини зрадників.
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27.11.2024 14:21 Відповісти
І хто з це підтримує, прости люди так, однак судді, правоохоронці, кму, рада нізащо, це ж вони тоді перший постраждають
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27.11.2024 14:26 Відповісти
Розумні та свідомі люди є в усіх верствах українців. Необхідність сурової кари за злочини проти держави, а корупція це саме такий антидержавний злочин, особливо в сфері СБУ, підтримують всі патріоти України.
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27.11.2024 15:00 Відповісти
Патріоти України закони не пишуть і не приймають.
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27.11.2024 15:08 Відповісти
В теорії це можливо, якщо врахувати що в "першій сотні Зєлєнского в ВР" є аж 8 (вісім) етнічних українців.
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27.11.2024 15:13 Відповісти
А Ілля Вітюк, весь такий чесний та скромний, на чому свої статки заробив, працюючи головою кібербезпеки СБУ? Самий справедливий суд коли буде? І те що тцк-шників він використав як продажних дівок, то теж не злочин?
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27.11.2024 14:36 Відповісти
«Ну все процес пішов»
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27.11.2024 14:43 Відповісти
Скоро прийде чергова весна, коли "сажати будемо".
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28.11.2024 20:33 Відповісти
Норм, а ту курву яку на поруки Кім взяв вже посадили ? Чи не на часі ?
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28.11.2024 22:37 Відповісти
 
 