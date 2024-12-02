За $6-12 тис. допомагали ухилянтам: повідомлено про підозру лікарю та службовцю військкомату у Києві. ФОТО

За процесуального керівництва Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони викрито та повідомлено про підозру лікарю столичної лікарні, держслужбовцю РТЦК та СП м. Києва і цивільній особі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За даними слідства, експрацівник столичного військкомату залучив до злочинної схеми переправлення військовозобов’язаних осіб через державний кордон чинного працівника РТЦК та лікаря міської лікарні.

"Медпрацівник надавав чоловікам фіктивні медичні документи, а працівник РТЦК сприяв проходженню військово-лікарської комісії. В результаті таких дій підозрюваних військовозобов'язані чоловіки отримували можливість виїхати за кордон", - наголошують в Офісі генпрокурора.

Під час досудового розслідування задокументовано отримання "послуг" підозрюваних чотирма військовозобов’язаними чоловіками. Один з них, використовуючи висновок ВЛК та "тимчасове посвідчення військовозобов’язаного з даними щодо виключення його з військового обліку, перетнув державний кордон України.

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Скільки "послуга" коштувала?

Вартість послуг з ухилення від мобілізації становила від 6 до 12 тис доларів США за одну людину.

Всім трьом інкриміновано пособництво в ухиленні від призову на військову службу. Крім того, лікарю інкриміновано сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, а експрацівнику військкомату - сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон України та одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

Наразі підозрюваним обрані запобіжні заходи.