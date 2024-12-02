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Новини Фото Хабарники
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За $6-12 тис. допомагали ухилянтам: повідомлено про підозру лікарю та службовцю військкомату у Києві. ФОТО

За процесуального керівництва Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони викрито та повідомлено про підозру лікарю столичної лікарні, держслужбовцю РТЦК та СП м. Києва і цивільній особі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За даними слідства, експрацівник столичного військкомату залучив до злочинної схеми переправлення військовозобов’язаних осіб через державний кордон чинного працівника РТЦК та лікаря міської лікарні.

"Медпрацівник надавав чоловікам фіктивні медичні документи, а працівник РТЦК сприяв проходженню військово-лікарської комісії. В результаті таких дій підозрюваних військовозобов'язані чоловіки отримували можливість виїхати за кордон", - наголошують в Офісі генпрокурора.

Під час досудового розслідування задокументовано отримання "послуг" підозрюваних чотирма військовозобов’язаними чоловіками. Один з них, використовуючи висновок ВЛК та "тимчасове посвідчення військовозобов’язаного з даними щодо виключення його з військового обліку, перетнув державний кордон України.

Також читайте: Затримано 8 осіб, які намагалися зірвати мобілізацію: один з фігурантів напав з ножем на посадовців ТЦК у Києві, - СБУ. ФОТОрепортаж

за гроші допомагали ухилянтам
за гроші допомагали ухилянтам

Скільки "послуга" коштувала?

Вартість послуг з ухилення від мобілізації становила від 6 до 12 тис доларів США за одну людину.

Всім трьом інкриміновано пособництво в ухиленні від призову на військову службу. Крім того, лікарю інкриміновано сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, а експрацівнику військкомату - сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон України та одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

Наразі підозрюваним обрані запобіжні заходи.

Автор: 

Офіс Генпрокурора (3243) ухилянти (877) ТЦК та СП (561)


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Топ коментарі
+4
чомусь інвалідів на ВЛК визнають придатними і за це нікого не притягають до відповідальності
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02.12.2024 11:56
+2
З конфіскацією майна.
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02.12.2024 11:34
+1
А підтоптаний ''тракторист'' має іти захищати отаке ''тєло''. Ганьба!
Зєлю-геть!
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02.12.2024 11:34
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Давно не було такого і от знову...
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02.12.2024 11:25 Відповісти
А підтоптаний ''тракторист'' має іти захищати отаке ''тєло''. Ганьба!
Зєлю-геть!
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02.12.2024 11:34 Відповісти
З конфіскацією майна.
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02.12.2024 11:34 Відповісти
чомусь інвалідів на ВЛК визнають придатними і за це нікого не притягають до відповідальності
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02.12.2024 11:56 Відповісти
Теоретично можуть притягнути але ботрібно доказати умисел , пліціі на це часу нема, прокурору теж.
адвокат але ж потрібні гроші не маленькі
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02.12.2024 12:01 Відповісти
Ну адвокати мали б бути зацікавленими, бо такі справи 100% виграшні в ЄСПЛ. А виграш ЄСПЛ=компенсація від держави мінімум в 10 000 євро, від якої адвокат гарантовано отримає свій відсоток.
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02.12.2024 12:49 Відповісти
Пройти все судебные тяжбы, все апелляции. Дождаться решения ЕСПЧ, а потом от клиента получить 10-15%.
Нема дурных. Ваше дело правое. Победа будет за вами. Вы оплачиваете юридическое сопровождение, а выплату оставляете себе.
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02.12.2024 13:21 Відповісти
Компенсація судових витрат лягає на сторону, яка програла взагалі-то... Це окремо від 10 000 євро компенсації.
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02.12.2024 13:40 Відповісти
Ещё раз. Юридическое сопровождение, это и есть услуги адвоката. Уже подавая иск в районный суд (первой инстанции) вы, а не адвокат оплачиваете судебный сбор. Который вам вернут. Потом. Если вы выиграете дело. И поэтому вы по мере развития процесса оплачиваете услуги адвоката. А потом все выплаты оставляете себе.
В США, по мелким, не уголовным делам. Таким как падение в супермаркете или кошку захлопнула дверь стиральной машинки. Вы можете написать доверенность и получить какую то сумму от адвоката сразу. Но потом что он вымутит остаётся ему.
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02.12.2024 14:52 Відповісти
І шо? Може цих лікарівпощбавлять ліцензії і дипломів?
Може всіх лікарів пропустять через детектор брехні?
Може всім лікарям влаштують переатестацію з одначасним відкриттям на кожного поштової скині в переатестаційній комісіі для збору заяв громадян щодо мародерства лікарів і їх непрофесійності які привели до втрати здоров'я або навіть життя пацієнтів?
Може їм заборонять одночасно працювати в еннній кількості приватних кабінетах і державних лікарнях, аби вони приділяли більше уваги для пацієнтів за основним місцем роботи?
Може примусять їх заповнювати декларації накінець то?
Може їх час перевірити на людяність?

Ні, цього не буде. Бо це послабить знищення українців.
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02.12.2024 12:32 Відповісти
я з першого разу вгадаю, за кого ці зебіли голосували в 2019-му році....
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02.12.2024 12:35 Відповісти
 
 