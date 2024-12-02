За $6-12 тыс. помогали уклонистам: сообщено о подозрении врачу и служащему военкомата в Киеве. ФОТО

Под процессуальным руководством Киевской специализированной прокуратуры в сфере обороны разоблачены и сообщено о подозрении врачу столичной больницы, госслужащему РТЦК и СП г. Киева и гражданскому лицу. Киева и гражданскому лицу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

По данным следствия, экс-работник столичного военкомата привлек к преступной схеме переправки военнообязанных лиц через государственную границу действующего работника РТЦК и врача городской больницы.

"Медработник предоставлял мужчинам фиктивные медицинские документы, а работник РТЦК способствовал прохождению военно-врачебной комиссии. В результате таких действий подозреваемых военнообязанные мужчины получали возможность выехать за границу", - отмечают в Офисе генпрокурора.

Во время досудебного расследования задокументировано получение "услуг" подозреваемых четырьмя военнообязанными мужчинами. Один из них, используя заключение ВВК и "временное удостоверение военнообязанного с данными об исключении его с воинского учета, пересек государственную границу Украины.

Также смотрите: Задержана банда взяточников Голосеевского ТЦК: 1,2 млн долл., 11 элитных авто изъяты. ФОТОрепортаж





Сколько "услуга" стоила?

Стоимость услуг по уклонению от мобилизации составляла от 6 до 12 тыс долларов США за одного человека.

Всем троим инкриминируется пособничество в уклонении от призыва на военную службу. Кроме того, врачу инкриминируется содействие в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, а экс-работнику военкомата - содействие в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины и получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства.

Сейчас подозреваемым избраны меры пресечения.