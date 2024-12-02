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За $6-12 тыс. помогали уклонистам: сообщено о подозрении врачу и служащему военкомата в Киеве. ФОТО

Под процессуальным руководством Киевской специализированной прокуратуры в сфере обороны разоблачены и сообщено о подозрении врачу столичной больницы, госслужащему РТЦК и СП г. Киева и гражданскому лицу. Киева и гражданскому лицу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

По данным следствия, экс-работник столичного военкомата привлек к преступной схеме переправки военнообязанных лиц через государственную границу действующего работника РТЦК и врача городской больницы.

"Медработник предоставлял мужчинам фиктивные медицинские документы, а работник РТЦК способствовал прохождению военно-врачебной комиссии. В результате таких действий подозреваемых военнообязанные мужчины получали возможность выехать за границу", - отмечают в Офисе генпрокурора.

Во время досудебного расследования задокументировано получение "услуг" подозреваемых четырьмя военнообязанными мужчинами. Один из них, используя заключение ВВК и "временное удостоверение военнообязанного с данными об исключении его с воинского учета, пересек государственную границу Украины.

Также смотрите: Задержана банда взяточников Голосеевского ТЦК: 1,2 млн долл., 11 элитных авто изъяты. ФОТОрепортаж

за гроші допомагали ухилянтам
за гроші допомагали ухилянтам

Сколько "услуга" стоила?

Стоимость услуг по уклонению от мобилизации составляла от 6 до 12 тыс долларов США за одного человека.

Всем троим инкриминируется пособничество в уклонении от призыва на военную службу. Кроме того, врачу инкриминируется содействие в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, а экс-работнику военкомата - содействие в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины и получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства.

Сейчас подозреваемым избраны меры пресечения.

Автор: 

Офис Генпрокурора (2465) уклонисты (827) ТЦК (526)


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Топ комментарии
+4
чомусь інвалідів на ВЛК визнають придатними і за це нікого не притягають до відповідальності
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02.12.2024 11:56
+2
З конфіскацією майна.
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02.12.2024 11:34
+1
А підтоптаний ''тракторист'' має іти захищати отаке ''тєло''. Ганьба!
Зєлю-геть!
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02.12.2024 11:34
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Давно не було такого і от знову...
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02.12.2024 11:25 Ответить
А підтоптаний ''тракторист'' має іти захищати отаке ''тєло''. Ганьба!
Зєлю-геть!
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02.12.2024 11:34 Ответить
З конфіскацією майна.
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02.12.2024 11:34 Ответить
чомусь інвалідів на ВЛК визнають придатними і за це нікого не притягають до відповідальності
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02.12.2024 11:56 Ответить
Теоретично можуть притягнути але ботрібно доказати умисел , пліціі на це часу нема, прокурору теж.
адвокат але ж потрібні гроші не маленькі
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02.12.2024 12:01 Ответить
Ну адвокати мали б бути зацікавленими, бо такі справи 100% виграшні в ЄСПЛ. А виграш ЄСПЛ=компенсація від держави мінімум в 10 000 євро, від якої адвокат гарантовано отримає свій відсоток.
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02.12.2024 12:49 Ответить
Пройти все судебные тяжбы, все апелляции. Дождаться решения ЕСПЧ, а потом от клиента получить 10-15%.
Нема дурных. Ваше дело правое. Победа будет за вами. Вы оплачиваете юридическое сопровождение, а выплату оставляете себе.
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02.12.2024 13:21 Ответить
Компенсація судових витрат лягає на сторону, яка програла взагалі-то... Це окремо від 10 000 євро компенсації.
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02.12.2024 13:40 Ответить
Ещё раз. Юридическое сопровождение, это и есть услуги адвоката. Уже подавая иск в районный суд (первой инстанции) вы, а не адвокат оплачиваете судебный сбор. Который вам вернут. Потом. Если вы выиграете дело. И поэтому вы по мере развития процесса оплачиваете услуги адвоката. А потом все выплаты оставляете себе.
В США, по мелким, не уголовным делам. Таким как падение в супермаркете или кошку захлопнула дверь стиральной машинки. Вы можете написать доверенность и получить какую то сумму от адвоката сразу. Но потом что он вымутит остаётся ему.
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02.12.2024 14:52 Ответить
І шо? Може цих лікарівпощбавлять ліцензії і дипломів?
Може всіх лікарів пропустять через детектор брехні?
Може всім лікарям влаштують переатестацію з одначасним відкриттям на кожного поштової скині в переатестаційній комісіі для збору заяв громадян щодо мародерства лікарів і їх непрофесійності які привели до втрати здоров'я або навіть життя пацієнтів?
Може їм заборонять одночасно працювати в еннній кількості приватних кабінетах і державних лікарнях, аби вони приділяли більше уваги для пацієнтів за основним місцем роботи?
Може примусять їх заповнювати декларації накінець то?
Може їх час перевірити на людяність?

Ні, цього не буде. Бо це послабить знищення українців.
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02.12.2024 12:32 Ответить
я з першого разу вгадаю, за кого ці зебіли голосували в 2019-му році....
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02.12.2024 12:35 Ответить
 
 