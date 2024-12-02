За $6-12 тыс. помогали уклонистам: сообщено о подозрении врачу и служащему военкомата в Киеве. ФОТО
Под процессуальным руководством Киевской специализированной прокуратуры в сфере обороны разоблачены и сообщено о подозрении врачу столичной больницы, госслужащему РТЦК и СП г. Киева и гражданскому лицу. Киева и гражданскому лицу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
По данным следствия, экс-работник столичного военкомата привлек к преступной схеме переправки военнообязанных лиц через государственную границу действующего работника РТЦК и врача городской больницы.
"Медработник предоставлял мужчинам фиктивные медицинские документы, а работник РТЦК способствовал прохождению военно-врачебной комиссии. В результате таких действий подозреваемых военнообязанные мужчины получали возможность выехать за границу", - отмечают в Офисе генпрокурора.
Во время досудебного расследования задокументировано получение "услуг" подозреваемых четырьмя военнообязанными мужчинами. Один из них, используя заключение ВВК и "временное удостоверение военнообязанного с данными об исключении его с воинского учета, пересек государственную границу Украины.
Сколько "услуга" стоила?
Стоимость услуг по уклонению от мобилизации составляла от 6 до 12 тыс долларов США за одного человека.
Всем троим инкриминируется пособничество в уклонении от призыва на военную службу. Кроме того, врачу инкриминируется содействие в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, а экс-работнику военкомата - содействие в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины и получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства.
Сейчас подозреваемым избраны меры пресечения.
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Зєлю-геть!
адвокат але ж потрібні гроші не маленькі
Нема дурных. Ваше дело правое. Победа будет за вами. Вы оплачиваете юридическое сопровождение, а выплату оставляете себе.
В США, по мелким, не уголовным делам. Таким как падение в супермаркете или кошку захлопнула дверь стиральной машинки. Вы можете написать доверенность и получить какую то сумму от адвоката сразу. Но потом что он вымутит остаётся ему.
Може всіх лікарів пропустять через детектор брехні?
Може всім лікарям влаштують переатестацію з одначасним відкриттям на кожного поштової скині в переатестаційній комісіі для збору заяв громадян щодо мародерства лікарів і їх непрофесійності які привели до втрати здоров'я або навіть життя пацієнтів?
Може їм заборонять одночасно працювати в еннній кількості приватних кабінетах і державних лікарнях, аби вони приділяли більше уваги для пацієнтів за основним місцем роботи?
Може примусять їх заповнювати декларації накінець то?
Може їх час перевірити на людяність?
Ні, цього не буде. Бо це послабить знищення українців.