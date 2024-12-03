"Потрібні" рішення за хабарі: затримано ексзаступника голови Вищого господарського суду Ємельянова, - ДБР. ФОТО
Працівники ДБР затримали колишнього заступника голови Вищого господарського суду України, який разом з іншими суддями побудував "бізнес" на судових рішеннях. Йому повідомлено про підозру.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.
Що відомо про його затримання?
Встановлено, що колишній суддя, а нині адвокат, входив до складу злочинної організації, яка складалась здебільшого з суддів, адвокатів, арбітражних керуючих, різних працівників суду тощо.
Вони за хабарі виносили "потрібні" рішення, переважно у господарських спорах. Організатор "бізнесу" - теж колишній високопосадовець Вищого господарського суду України - незаконно втручався у розподіл справ та віддавав їх на розгляд виключно "своїм" суддям, які виконували "побажання замовників".
"Служителі Феміди поставили цей процес на потік, протягом тривалого часу вони фактично унеможливили ухвалення рішень суду з більшості справ без хабарів. Раніше організатора було оголошено у розшук, йому та низці інших учасників злочинної схеми було повідомлено про підозру в тому числі за створення та участь у злочинній організації", - наголошують у ДБР.
Робота з виявлення та встановлення всіх причетних до діяльності цього угруповання триває.
У чому підозрюють ексзаступника голови Вищого господарського суду?
Колишній заступник Вищого господарського суду України підозрюється в участі у злочинній організації та участі у злочинах, вчинюваних такою організацією, та в одержанні хабаря (ч. 1 ст. 255 КК України, ч. 2 ст. 368 КК України (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001).
Санкція вказаних статей передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна.
До суду скеровано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.
Досудове розслідування триває.
Зазначимо, що імені затриманого ДБР не називає, але за даними джерел проєкту Радіо Свобода "Схеми", йдеться про Артура Ємельянова.
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бо 150-250 тисяч їм мало, вониб ну, ***, зовсім не бралиб хабарі бо
при підвищенні до 70000, не брали
до 100, знов не брали
до 140, апять не брали
тепер в середньому 200, не бекруть
і якби, може, теоретично, підняли до 300
то точно не бралиб
але це теоретично.
а воно оно як - надалі займається рєшаловом в судах
Цитати вазелинових.
та до речі, а що із його звинуваченнями у корупції на посаді судді, які розслідуються ще з 2014 року? Вже вибачили та забули?
Тому що цей суддівський мафіозі мультимільйонер вправно прислуговував і щедро ділився з офісом Єрмака-Зеленського.
Думаю що нас усіх, разом з американцями, просто розводять ''спортивною рибалкою''... а справу по Ємельянову з часом по-тихенькому злиють...
До речі - затримали саме зараз.
Коли цей суддівський мафіозі розпочинав свої афери Зєля не в школу ходив, а гарно працював на Фірташа і Льовочкіна. Коли цей суддівський аферист розгорнувся на повну - то Зєля вже був діловим партнером з Коломойський.
А при Зеленському він не менше ''зашибав'' на судових справах використовуючи своїх ''колег'' і маріонеток, роблячи навіть при цьому певні послуги Єрмаку і Зеленському, Коломойському і Боголюбову, Татарову і Цуцкірідзе, Міндічу і Гетьманцеву, Арахамії і Шурмі...
І щедро ділився з ОП, щоб його ніхто не рухав.
А чому саме зараз влаштували ''спортивну рибалку'' - спіймати і відпустити.? Про це я вже написав в попередньому дописі - просто американці стали сильніше тиснути.
щоб він сдох, тварюка.