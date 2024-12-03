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Новини Хабарники
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"Потрібні" рішення за хабарі: затримано ексзаступника голови Вищого господарського суду Ємельянова, - ДБР. ФОТО

Працівники ДБР затримали колишнього заступника голови Вищого господарського суду України, який разом з іншими суддями побудував "бізнес" на судових рішеннях. Йому повідомлено про підозру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Що відомо про його затримання?

Встановлено, що колишній суддя, а нині адвокат, входив до складу злочинної організації, яка складалась здебільшого з суддів, адвокатів, арбітражних керуючих, різних працівників суду тощо.

Вони за хабарі виносили "потрібні" рішення, переважно у господарських спорах. Організатор "бізнесу" - теж колишній високопосадовець Вищого господарського суду України - незаконно втручався у розподіл справ та віддавав їх на розгляд виключно "своїм" суддям, які виконували "побажання замовників".

"Служителі Феміди поставили цей процес на потік, протягом тривалого часу вони фактично унеможливили ухвалення рішень суду з більшості справ без хабарів. Раніше організатора було оголошено у розшук, йому та низці інших учасників злочинної схеми було повідомлено про підозру в тому числі за створення та участь у злочинній організації", - наголошують у ДБР.

Робота з виявлення та встановлення всіх причетних до діяльності цього угруповання триває.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За $6-12 тис. допомагали ухилянтам: повідомлено про підозру лікарю та службовцю військкомату у Києві. ФОТО

Затримання ексзаступника голови Вищого господарського суду
Затримання ексзаступника голови Вищого господарського суду
Затримання ексзаступника голови Вищого господарського суду

У чому підозрюють ексзаступника голови Вищого господарського суду?

Колишній заступник Вищого господарського суду України підозрюється в участі у злочинній організації та участі у злочинах, вчинюваних такою організацією, та в одержанні хабаря (ч. 1 ст. 255 КК України, ч. 2 ст. 368 КК України (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001).

Санкція вказаних статей передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна.

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До суду скеровано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Досудове розслідування триває.

Зазначимо, що імені затриманого ДБР не називає, але за даними джерел проєкту Радіо Свобода "Схеми", йдеться про Артура Ємельянова.

Автор: 

хабар (4695) Вищий госпсуд (51) затримання (4336) ДБР (3476)


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Топ коментарі
+18
"І зараз ми не можемо навіть зрозуміти, що саме має на увазі Байден, коли говорить, що у нас є величезні проблеми (з корупцією)". Верещук.
Цитати вазелинових.
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03.12.2024 15:05
+16
Це вже системна корупція чи ще ні?
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03.12.2024 15:02
+15
нікагда не біло ..і вот апьять ))
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03.12.2024 14:56
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нікагда не біло ..і вот апьять ))
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03.12.2024 14:56 Відповісти
Цього бути не може... Він не працює там, економіки в дердаві не має. Це не можливо. Оббріхали зависники
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03.12.2024 15:44 Відповісти
нічого не хочу сказати але ця падаль з донецька, багатенько великих комбінаторів з цього "райського" куточка
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03.12.2024 16:36 Відповісти
от якби пройшов закон про підвищення зарплат....
бо 150-250 тисяч їм мало, вониб ну, ***, зовсім не бралиб хабарі бо
при підвищенні до 70000, не брали
до 100, знов не брали
до 140, апять не брали
тепер в середньому 200, не бекруть
і якби, може, теоретично, підняли до 300
то точно не бралиб
але це теоретично.
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03.12.2024 16:45 Відповісти
карупція в Україні - це ІПСО маей Расіі (с) дерьмак
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03.12.2024 14:58 Відповісти
Хтось здивований?
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03.12.2024 15:00 Відповісти
здивований, бо цей гандурас разом із своїм корєфаном татьковим мали бути в буцигарні ще з 2014, а їхні вілли, яхти, готелі, апартаменти у Європі, мільйони євро та долярів конфісковані в дохід держави
а воно оно як - надалі займається рєшаловом в судах
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03.12.2024 15:38 Відповісти
Треба Буратіну відправити в буцигарнню і пу відповзе та корупції буде під дих
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03.12.2024 15:00 Відповісти
Це вже системна корупція чи ще ні?
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03.12.2024 15:02 Відповісти
єто другоє
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03.12.2024 15:27 Відповісти
Ви думаєет, що справа дійде до суду, та вони будуть відбувати покарання 12 років? Щас... )) Ця влада просто гряється у наперстки перед ЄС, от і все.
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03.12.2024 15:04 Відповісти
"І зараз ми не можемо навіть зрозуміти, що саме має на увазі Байден, коли говорить, що у нас є величезні проблеми (з корупцією)". Верещук.
Цитати вазелинових.
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03.12.2024 15:05 Відповісти
Коли вже її закриють, за розмінування!
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03.12.2024 21:34 Відповісти
то підстава, він не хотів брати "зелену тисячу"
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03.12.2024 15:11 Відповісти
чи будуть переглянути рішення ? Чи все залишеться так як і було ?
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03.12.2024 15:12 Відповісти
Згідно чинного законодавства України ці рішення переглядати ніхто не буде враховуючи принцип презумпції невинуватості. Допоки вирок суду стосовно хабарників не набере законної сили вони вважаються невинуватими і отже всі рішення «законні». Але навіть якщо колись їх вина буде встановлена то і тоді це не є підставою для скасування таких рішень. Особисто я в українській правовій системі таких прецедентів по аналогічних випадках не знаю.
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03.12.2024 15:36 Відповісти
По аналогії зі справою «знаменитої» начальниці МСЕК Крупою, там такожніхто отримані прокурорами та іншими особами за хабарі липові інвалідності не відміняв і не збирається цього робити.
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03.12.2024 15:42 Відповісти
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03.12.2024 15:25 Відповісти
это ж 30 с хвостом лет вся эта п"здота работала по таким схемам, там целые родственные плеяды выстроились и передавали этот "бизнес" от сына к сыну и прочее..., *****, теперь они получают повышенные пенсии, выплаты по-инвалидности т.д и т.п.
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03.12.2024 15:28 Відповісти
ДБР: а його віллу в Анталії, апартаменти в Дубаї, два готелі у Відні, а також німецьку фірму, яка керує трьома готелями у Франкфурті-на-Майні, придбані ним ще до 2104, коли він був суддею, нарешті арештуєте?!
та до речі, а що із його звинуваченнями у корупції на посаді судді, які розслідуються ще з 2014 року? Вже вибачили та забули?
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03.12.2024 15:33 Відповісти
На тому Ємельянові вже давно немає де тавра ставити і все сходило з рук...
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03.12.2024 16:10 Відповісти
ЗЕ Мразь и его шобла....
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03.12.2024 16:35 Відповісти
А ось це напевно, якраз проміжні наслідки того, що Американці почали міцно притискати яйка Зеленського між дверима.
Тому що цей суддівський мафіозі мультимільйонер вправно прислуговував і щедро ділився з офісом Єрмака-Зеленського.
Думаю що нас усіх, разом з американцями, просто розводять ''спортивною рибалкою''... а справу по Ємельянову з часом по-тихенькому злиють...
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03.12.2024 21:43 Відповісти
Об"єктивно ... Зеленський тут до чого ? Він ще в школу ходив.

До речі - затримали саме зараз.
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03.12.2024 22:00 Відповісти
Прошу пана, перед тим як писати про ''школу'' Зєлі, ви би поцікавились віком Ємельянова і порівняли з віком Зєлі.
Коли цей суддівський мафіозі розпочинав свої афери Зєля не в школу ходив, а гарно працював на Фірташа і Льовочкіна. Коли цей суддівський аферист розгорнувся на повну - то Зєля вже був діловим партнером з Коломойський.
А при Зеленському він не менше ''зашибав'' на судових справах використовуючи своїх ''колег'' і маріонеток, роблячи навіть при цьому певні послуги Єрмаку і Зеленському, Коломойському і Боголюбову, Татарову і Цуцкірідзе, Міндічу і Гетьманцеву, Арахамії і Шурмі...
І щедро ділився з ОП, щоб його ніхто не рухав.
А чому саме зараз влаштували ''спортивну рибалку'' - спіймати і відпустити.? Про це я вже написав в попередньому дописі - просто американці стали сильніше тиснути.
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03.12.2024 23:03 Відповісти
400 тис пенсії і стільки ж зарплата. І воно бере хабарі.
щоб він сдох, тварюка.
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04.12.2024 00:44 Відповісти
ГОЛОВНЕ НЕ ДАТИ ВИЇХАТИ ГОЛОВНИМ ОСОБАМ ДЕРЖАВИ ЗА КОРДОН !)
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04.12.2024 04:19 Відповісти
ДЕ ДІТИ СТАЛІНА , АНДОРОПОВА, ХРУЩОВА, БРЕЩНІВА И Т.П. )))
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04.12.2024 04:22 Відповісти
НО НЕ ДОПОМОЖЕ ЗА ВЕЛИКІ ГРІХИ )))
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04.12.2024 04:23 Відповісти
ПЗРК )))
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04.12.2024 04:24 Відповісти
РЕЛЬСА !?)
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04.12.2024 04:26 Відповісти
ЗАБУЛИ В ЯКОМУ СВІТИ ЖИВЕМО !?)
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04.12.2024 04:27 Відповісти
 
 