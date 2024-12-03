"Потрібні" рішення за хабарі: затримано ексзаступника голови Вищого господарського суду Ємельянова, - ДБР. ФОТО

Працівники ДБР затримали колишнього заступника голови Вищого господарського суду України, який разом з іншими суддями побудував "бізнес" на судових рішеннях. Йому повідомлено про підозру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Що відомо про його затримання?

Встановлено, що колишній суддя, а нині адвокат, входив до складу злочинної організації, яка складалась здебільшого з суддів, адвокатів, арбітражних керуючих, різних працівників суду тощо.

Вони за хабарі виносили "потрібні" рішення, переважно у господарських спорах. Організатор "бізнесу" - теж колишній високопосадовець Вищого господарського суду України - незаконно втручався у розподіл справ та віддавав їх на розгляд виключно "своїм" суддям, які виконували "побажання замовників".

"Служителі Феміди поставили цей процес на потік, протягом тривалого часу вони фактично унеможливили ухвалення рішень суду з більшості справ без хабарів. Раніше організатора було оголошено у розшук, йому та низці інших учасників злочинної схеми було повідомлено про підозру в тому числі за створення та участь у злочинній організації", - наголошують у ДБР.

Робота з виявлення та встановлення всіх причетних до діяльності цього угруповання триває.

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У чому підозрюють ексзаступника голови Вищого господарського суду?

Колишній заступник Вищого господарського суду України підозрюється в участі у злочинній організації та участі у злочинах, вчинюваних такою організацією, та в одержанні хабаря (ч. 1 ст. 255 КК України, ч. 2 ст. 368 КК України (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001).

Санкція вказаних статей передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна.

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До суду скеровано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Досудове розслідування триває.

Зазначимо, що імені затриманого ДБР не називає, але за даними джерел проєкту Радіо Свобода "Схеми", йдеться про Артура Ємельянова.