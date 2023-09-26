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Новости
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У экс-судьи Высшего хозсуда Емельянова провели обыски по поводу возможного пособничества РФ: "Профанация, построенная на клевете"

емельянов

Правоохранители провели более 10 обысков у бывшего судьи Высшего хозяйственного суда Артура Емельянова по поводу возможного пособничества РФ. Пока он работает адвокатом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

25 сентября СМИ сообщили, что работники Государственного бюро расследований проводят обыски у бывшего заместителя председателя Высшего хозяйственного суда Украины Артура Емельянова. По данным УП, шли более 10 обысков в рамках расследования относительно возможного пособничества государству-агрессору бывшего судьи, который сейчас работает адвокатом.

Судья Емельянов в заявлении сообщил: "Проведенные у меня обыски ГБР являются формальностью, которая базируется на обвинениях, не имеющих реальных оснований. Новая "приправа" абсурдных обвинений в мой адрес не придаст вкуса давно протухшему "политическому блюду" против меня".

Он заверил, что планирует пройти всю юридическую процедуру по закону, при поддержке своих адвокатов, чтобы доказать свою "гражданскую и профессиональную добросовестность".

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Напомним, 2 марта Высший совет правосудия решил уволить Артура Емельянова с должности судьи Высшего хозяйственного суда Украины на основании пункта 3 части 6 статьи 126 Конституции Украины - совершение существенного дисциплинарного проступка, грубое или систематическое пренебрежение обязанностями, несовместимое со статусом судьи.

Позже Емельянов заявил, что решение о его увольнении является политически ангажированным и юридически необоснованным.

В 2017 году СМИ выяснили, что бывшая супруга Емельянова Светлана владеет большим количеством объектов недвижимости за рубежом, а также сетью отелей в Европе. Ей принадлежат вилла в Анталии (Турция), квартира в Дубае (ОАЭ), две гостиницы в Вене (Австрия), а также зарегистрированная в Германии фирма, управляющая тремя гостиницами во Франкфурте-на-Майне.

В 2018 году нардеп Сергей Лещенко заявил, что прокуратура Австрии подозревает судью Емельянова и его супругу Светлану в совершении ряда уголовных преступлений.

В октябре 2018 года СБУ сообщила, что разоблачила судью на финансировании террористических организаций в ОРДЛО. Однако официально подозрение судье тогда не сообщили. Позже СБУ удалила свое сообщение, а по запросам СМИ правоохранители не сообщали никаких деталей.

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Читайте: Почалися слухання справи екссудді Вищого господарського суду Ємельянова, якого звинувачують у тиску на колег

Автор: 

обыск (1896) Емельянов Артур (14)


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Топ комментарии
+8
Наразі він "працює адвокатом".... так само як і Зрадник ванюшка баканаФФФ....
здається, квартальні готують собі юридичну "підтримку"... з різних сторін...
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26.09.2023 08:56
+6
5 колона = НАЙСТРАШНІША московська зброя....
треба уважно дивитись за руками зелених та бувших ригіАналів...
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26.09.2023 08:54
+6
Такі новини України не сприймаю, учора читала театр Бені і порівнювала з судилищем Червінського. У одного усі ресурси для освітлення суду,а у іншого, а іншого навіть на судове засідання не пустили.
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26.09.2023 09:08
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Наразі він працює адвокатом

Більш схоже, що царем Миколою ІІ.
)))
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26.09.2023 08:49 Ответить
Наразі він "працює адвокатом".... так само як і Зрадник ванюшка баканаФФФ....
здається, квартальні готують собі юридичну "підтримку"... з різних сторін...
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26.09.2023 08:56 Ответить
Так вони всі косять під щось москальське. То на &@#ла подібний, то на пугачеву, то голос як в газманова. Пам'ятаю при овощу навіть шукали якісь дварянскі'є корні, родство с царской фамилией. Шустряки з нету тоді непогано заробили на генеалогічних дровах
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26.09.2023 10:36 Ответить
5 колона = НАЙСТРАШНІША московська зброя....
треба уважно дивитись за руками зелених та бувших ригіАналів...
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26.09.2023 08:54 Ответить
Перевірити всіх на -ов, і -ін.
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26.09.2023 09:04 Ответить
сидить ваш емеля в Відні, розвиває свій орендний бізнес та показує всім дулі та факи
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26.09.2023 09:06 Ответить
Для "артура ємєльянова" пособництво рф-це просто аксіома. Ніякого "можливо" тут бути не може.
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26.09.2023 09:07 Ответить
Такі новини України не сприймаю, учора читала театр Бені і порівнювала з судилищем Червінського. У одного усі ресурси для освітлення суду,а у іншого, а іншого навіть на судове засідання не пустили.
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26.09.2023 09:08 Ответить
Театралізована вистава з бєнєю, тиша навколо шуфрича (може вже "тихо в ліс пішов"), гучні српви навколо "шісток", а агентура кремлядів продовжує красти і нищити Україну з Банкової.

Зараз буде ще більше "білого шуму", щоб відволікти від вимог Білого дому, ІМХО
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26.09.2023 09:51 Ответить
Артур той ще пройдисвіт, але до чого тут мутне ДБР? Він давно не суддя і СБУ справу закрило...
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26.09.2023 12:00 Ответить
 
 