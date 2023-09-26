У экс-судьи Высшего хозсуда Емельянова провели обыски по поводу возможного пособничества РФ: "Профанация, построенная на клевете"

Правоохранители провели более 10 обысков у бывшего судьи Высшего хозяйственного суда Артура Емельянова по поводу возможного пособничества РФ. Пока он работает адвокатом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

25 сентября СМИ сообщили, что работники Государственного бюро расследований проводят обыски у бывшего заместителя председателя Высшего хозяйственного суда Украины Артура Емельянова. По данным УП, шли более 10 обысков в рамках расследования относительно возможного пособничества государству-агрессору бывшего судьи, который сейчас работает адвокатом.

Судья Емельянов в заявлении сообщил: "Проведенные у меня обыски ГБР являются формальностью, которая базируется на обвинениях, не имеющих реальных оснований. Новая "приправа" абсурдных обвинений в мой адрес не придаст вкуса давно протухшему "политическому блюду" против меня".

Он заверил, что планирует пройти всю юридическую процедуру по закону, при поддержке своих адвокатов, чтобы доказать свою "гражданскую и профессиональную добросовестность".

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Напомним, 2 марта Высший совет правосудия решил уволить Артура Емельянова с должности судьи Высшего хозяйственного суда Украины на основании пункта 3 части 6 статьи 126 Конституции Украины - совершение существенного дисциплинарного проступка, грубое или систематическое пренебрежение обязанностями, несовместимое со статусом судьи.

Позже Емельянов заявил, что решение о его увольнении является политически ангажированным и юридически необоснованным.

В 2017 году СМИ выяснили, что бывшая супруга Емельянова Светлана владеет большим количеством объектов недвижимости за рубежом, а также сетью отелей в Европе. Ей принадлежат вилла в Анталии (Турция), квартира в Дубае (ОАЭ), две гостиницы в Вене (Австрия), а также зарегистрированная в Германии фирма, управляющая тремя гостиницами во Франкфурте-на-Майне.

В 2018 году нардеп Сергей Лещенко заявил, что прокуратура Австрии подозревает судью Емельянова и его супругу Светлану в совершении ряда уголовных преступлений.

В октябре 2018 года СБУ сообщила, что разоблачила судью на финансировании террористических организаций в ОРДЛО. Однако официально подозрение судье тогда не сообщили. Позже СБУ удалила свое сообщение, а по запросам СМИ правоохранители не сообщали никаких деталей.

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