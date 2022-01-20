Почалися слухання справи екссудді Вищого господарського суду Ємельянова, якого звинувачують у тиску на колег

У Дніпровському суді Києва почали слухання справи щодо колишнього судді Вищого господарського суду Артура Ємельянова. Його звинувачують у втручання в автоматизовану систему суду, тиску на колег та винесенні неправомірних рішень. Втім, засідання 20 січня відклали через неявку кількох адвокатів та одного потерпілого.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це передає hromadske із зали суду.

Водночас під судом чергували хлопці в чорному, які назвались організацією "Нова столиця". У руках вони тримали плакати "Корупціонера на нари", "Суддя хабарник", "Ємельянов — паразит Феміди". Серед них ми помітили й кількох людей, які мали відношення до організації "Традиція і порядок".

Торік Вища рада правосуддя звільнила Ємельянова з посади через втручання у процес судочинства, шантаж та погрози колегам. Той назвав рішення політичним і оскаржив його.

У справі кілька епізодів з 2009 по 2013 роки, коли Артур Ємельянов працював у Господарському суді Донеччини, Господарському суді Києва, Київському апеляційному господарському суді, Вищому господарському суді України.

Як зазначав колишній очільник ГПУ Юрій Луценко, Ємельянов та його керівник — колишній голова Вищого господарського суду — Віктор Татьков "фактично підпорядкували собі систему прийняття судових рішень". Татьков наразі перебуває у розшуку, відносно нього матеріали виділені в окреме провадження і заочно йому повідомлено про підозру.

У справі, яку слухає Дніпровський суд Києва, окрім Ємельянова, ще кілька обвинувачених, які, за даними слідства сприяли схемі Ємельянова-Татькова — Оксана Скрипай, Ярослава Шпильова, Ганна Сенько, Олександр Радченко.

Усім інкримінують незаконне втручання у судову систему, незаконне втручання в роботу автоматизованих систем та постановлення завідомо неправомірних рішень суддею. Максимальна санкція цих статей — 10 років позбавлення волі.

Серед потерпілих три судді — Ганна Бондаренко, Алла Зіневич, Сергій Ковтун.За даними слідства, саме на них чинили тиск обвинувачені. Окрім них, серед потерпілих ще є юридична особа ТОВ "Киянка-Плюс",навколо якої мав місце корпоративний конфлікт. Обвинувачені ж тоді, за даними слідства, незаконно сприяли одній зі сторін.

На основі звернення потерпілої Алли Зіневич до Вищої ради правосуддя й звільнили Ємельянова з посади судді.

"Втручання у роботу суддів, це був словесний тиск. Як і будь-який суддя я спочатку намагалася не виносити цей конфлікт, тому що зі сторони Артура Станіславовича влада, гроші, зв'язки, а в мене — нічого. Як-то кажуть: краще холодний мир, ніж гаряча війна. Тому я не одразу звернулась до правоохоронців", — розповіла нам у суді Зіневич, наголосивши, що сподівається на об'єктивний розгляд та справедливе рішення.

За даними слідства, Артур Ємельянов також втручався в роботу автоматизованої системи суду.

"Фактично керівництво господарських судів контролювало, на кого з суддів випаде конкретна справа. І от були лояльні судді або ті, на кого здійснювався вплив. Але факт у тому, що було втручання у систему документообігу суду", — розповів нам прокурор у справі Олексій Клименко. Окрім свідчення потерпілих, у матеріалах є висновки експертиз, а також свідки. Усе це будуть розглядати на наступних засіданнях.

Слідство ще не встановило, чи було отримання неправомірної вигоди. За словами Клименка, правоохоронці такого не зафіксували.

"У разі таких доказів — це було б вже предметом для розгляду в іншій справі", — сказав нам прокурор. Він також наголосив, що наразі явних проявів затягування справи він не вбачає, але наголосив, що захист понад рік ознайомлювався з матеріалами справи: "Це може свідчити про те, що вони не були зацікавлені у передачі справи до суду".

Один з епізодів стосується зими 2014 року. Тоді відбулося засідання зборів суддів господарського суду Києва, на яке нібито без запрошення колективу прибув Артур Ємельянов, який на той час обіймав посаду заступника голови Вищого господарського суду.

"Перервавши обговорення питань, з метою врегулювання яких і були скликані зазначені збори, Ємельянов почав висловлювати своє невдоволення діями суддів під час прийняття останніми процесуальних рішень у деяких справах, які розглядалися господарським судом Києва", — йдеться у свідченнях потерпілої судді.

На думку ВРП, Ємельянов вдався до відвертого шантажу останніх задля отримання можливості впливати у своїх корисних інтересах на перебіг певних судових процесів.

"Останній на суддівських зборах повідомив, що у разі прийняття таких рішень, суддям буде забезпечено керівництвом Вищого господарського суду України відповідне "прикриття", яке буде полягати у блокуванні спроб правоохоронних органів розпочати певні кримінальні провадження", — зазначається в заяві ВРП.

Зокрема, мова йде про такі висловлювання Ємельянова:

"...коли окремо взятий суддя проти всієї маси інформаційної та грошової – встояти дуже важко, у нас, дякувати Богу, не було проблем із МВС, у нас не було проблем із Кваліфкомісією, з Вищою радою юстиції, з СБУ... була можливість не допускати незаконного впливу на вас – це те основне, що мало дати керівництво – стабільність та захист. Я вважаю, що стабільність та захист нам вдалося організувати і таким чином, щоб до вас не було питань як зараз, так і надалі..."

"...те, що стосується поставлених завдань, які існують на сьогодні у суді... я ще раз наголошую, справа кожного приймати для себе рішення та висновки, ... але з іншого боку, ви теж повинні розуміти, що якихось вступних не буде, і не буде тієї частини, яка стосується безпосередньої діяльності голови, спрямованої на збереження спокою, працездатності та іншого..."

"… з тих державних питань, які стоять, вони можуть бути різного роду: це може бути прямо- то державне питання, це можуть бути якісь прохання осіб, які на сьогоднішній момент займають якісь пости, безумовно адміністративні. І я вважаю, що якщо людина дійшла до певного рівня відносин, то вона має право поставити запитання та має право отримати адекватну відповідь на це питання..."

Сам суддя відмовився з нами спілкуватися та попросив звернутися із письмовими питаннями. Ми надіслали їх через адвоката, але отримали відповідь про те, що "відповіді на ці питання вже надавались суддею".

Ємельянов раніше заявляв, що вважає рішення щодо звільнення незаконним та політично заангажованим й сподівається на успішне оскарження.

"Вочевидь, що юридично необґрунтована поспішність прийняття цього рішення ВРП свідчить про те, що воно приймалось під політичним тиском на його членів. Але саме тим, хто рішення прийняв, доведеться відповідати за скоєні незаконні дії", — сказав нам адвокат обвинуваченого Ярослав Білявський.

Артура Ємельянова називали символом суддівської корупції часів правління Віктора Януковича. Після втечі останнього відносно судді почали розслідування правоохоронці та журналісти.

Крім того, Держфінмоніторинг виявив, що у 2010-2014 роках видатки Ємельянова значно перевищують його офіційні доходи, а проведені ним фінансові операції є такими, що спрямовані на легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом.

Окрім цього, проти Ємельянова були відкриті провадження за ч. 3 ст. 368-2, ч. 3 ст. 209 КК України — можлива легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом екссуддею, за допомогою панамської компанії Restwood Products Corporation.

Також колишній голова Вищої ради правосуддя Ігор Бенедисюк пов’язував прихід радикалів до свого будинку у 2017 році саме зі звільненням Ємельянова. Водночас сам Ємельянов нам у коментарі зазначив, що не має відношення до цієї історії.

Окрім цього, бізнесмен з Донеччини В’ячеслав Соболєв називав Ємельянова серед ймовірних замовників замаху на нього, в результаті якого загинув його трирічний син. Він також згадував про ймовірний мотив — бізнес-конфлікт через мережу магазинів "Обжора".

Також, за даними юриста в Австрії відкрите кримінальне провадження щодо Маліка, Ємельянова і Татькова. Їх підозрюють у викраденні людей та вимаганні майнових прав на певні підприємства. Відібрати хотіли у Владислава Ізраіліта та Максима Слуцького.

