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Новини Політика України
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Ємельянов (10) Вищий госпсуд (27)

Ємельянов: "Спроба мого звільнення є незаконною"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Ємельянов:

Суддя Вищого господарського суду Артур Ємельянов заявив, що рішення про його звільнення є політично заангажованим і юридично необґрунтованим. Він буде його оскаржувати.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Ємельянов заявив у коментарі РБК-Україна.

"Оприлюднене рішення ВРП є прикладом зухвалого порушення закону та юридичних процедур. Вища рада правосуддя відверто знехтувала юридичними процедурами під час ухвалення свого поспішного рішення. На мою думку, це сталося через політичний тиск на суддів, які є членами ВРП", - вважає Ємельянов.

За його словами, дії Вищої ради правосуддя, яка його звільнила, "правовий нігілізм" та порушення закону. Він також називає чотири причини, які, на його думку, це підтверджують.

Зокрема, він вказує на те, що у рішенні відсутні посилання на неправомірні дії, зміст правопорушення, спричинені негативні наслідки, причинно-наслідковий зв’язок.

"Було проігноровано рішення Ради суддів України, яка 25 квітня 2014 року професійно встановила відсутність факту будь-яких зловживань з мого боку. Ігнорування цього рішення та підтвердженої істини є незаконним, воно мало бути обов’язково враховано під час нинішнього розгляду", - додає Ємельянов.

Крім того, за його словами, "скарга", за якою було розпочато розгляд питання щодо нього, є сфальшованою.

"Особи, яка нібито підписала скаргу щодо мене, насправді не існує. Єдиним законним рішенням у такому випадку є повернення скарги без розгляду або відмова у відкритті дисциплінарного провадження. Таким чином, порушено ст. 107 ЗУ "Про Вищу раду правосуддя", яка прямо забороняє розглядати такі "анонімні справи", - додає суддя.

Він стверджує, що порушено юридичні процедури та правила розгляду справи. Наразі ще не завершено розгляд Верховним Судом скарги на рішення ВРП щодо його звільнення з посади.

Ємельянов зазначив, що в Європейському суді з прав людини вже розглядається його позов про скасування рішення ВРП щодо звільнення з посади судді.

"Як фаховий спеціаліст, я маю чітке розуміння, що ця дисциплінарна справа проти мене та винесене рішення є протизаконними. І я однозначно доведу це в суді. Поспішне та заангажоване рішення ВРП має бути скасовано, а виконавці політичного замовлення - покарані", - заявляє Ємельянов.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
І цей буде човгать на роботу, нехай його хоч сто разів звільнили. Від такого корита їх можна прибрати хіба що мертвими.
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04.03.2021 15:34
+7
не, ну а что ему остается? на завод в Польшу ехать работать?
зы забавно получается, украинский "судья" даже не попытался искать правосудия в Украине, сразу в европейский суд.
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04.03.2021 15:36
+6
Эти, возомнившие себя бессмертными, ублюдки так вросли в свои кресла, что хрен сковырнешь.
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04.03.2021 15:42
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І цей буде човгать на роботу, нехай його хоч сто разів звільнили. Від такого корита їх можна прибрати хіба що мертвими.
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04.03.2021 15:34 Відповісти
Ох,як-же Ви прави...
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04.03.2021 15:39 Відповісти
не, ну а что ему остается? на завод в Польшу ехать работать?
зы забавно получается, украинский "судья" даже не попытался искать правосудия в Украине, сразу в европейский суд.
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04.03.2021 15:36 Відповісти
Его жена - долларовая миллионерша с недвижимостью, квартирами, готелями, фирмами в Европе. Пусть объяснит: откуда у нее такое состояние? Это уворованные у украинского народа деньги!
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04.03.2021 19:14 Відповісти
хоче робыты, на благо семьи
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04.03.2021 15:37 Відповісти
емеля, вали в Австрию на ресепшен своего отеля работать)
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04.03.2021 15:41 Відповісти
Покажіть йому картинку,про те,як судять суддю...Добра до речі картина,хоч написана бозна коли...
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04.03.2021 15:41 Відповісти
Ну, про суд над суддею там нічого. Диптих. Арешт і страта. Оригінал хай собі у Брюгге лишається, а от копія має бути у кожному суддівському кабінеті. І ще бажано у залі засідань, навпроти столу. І в дорадчій кімнаті, чи як вона там правильно зветься..
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04.03.2021 16:00 Відповісти
Эти, возомнившие себя бессмертными, ублюдки так вросли в свои кресла, что хрен сковырнешь.
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04.03.2021 15:42 Відповісти
А взагалі у нашій країні чуьес, клоунів і дурнів суддю законно звільнити можна? На думку всіх судів і суддів нашої країни - ні.
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04.03.2021 15:48 Відповісти
Этот ублюдок уже лет пять должен был отсидеть, тогда он стал бы. более адекватным, а сейчас просто оборзевший от безнаказанности.
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04.03.2021 15:56 Відповісти
І цей суддя прав. Зараз звільняють і судять тільки патріотів, а сепарів і корупціонерів рухають вверх.
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04.03.2021 16:03 Відповісти
В чем он прав? В том что судья это не должность, а привилегия вот в этом он прав! Обложились законами-предохранителями неприкасаемые. Пусть на своей шкуре ощутит, что такое доказывать свою правоту.
Намедни спрашиваю у полицейского - покажите мне пожалуйста в пдд тот пунк который я нарушил, а он мне в руки постанову об админнарушении и штраф и ухмыляется так - можете обжаловать в десятидневный срок. Штраф 250гр, судовой сбор 900гр, правильно подать оскарження сам не составишь адвокат 300-500гр потои заседание суда, хорошо если одно. Вот и подумаешь, стоит ли заниматься... И они-суки это знают.
Побольше бы судей проходило через это, думаю было бы больше оправдательных решений.
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04.03.2021 16:38 Відповісти
Я не це мав на увазі, просто сарказм, бо судами керують (негласно) корупціонери і вороги України.
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04.03.2021 16:42 Відповісти
Почему Вася-кочегар так не будет визжать из-за своего увольнения? Риторический вопрос.
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04.03.2021 17:20 Відповісти
Його треба не звільняти, а саджати за систематичні хабарі за які він набув майно у Австрії!
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04.03.2021 18:04 Відповісти
Конечно "незаконный" доброчесный емеля.
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04.03.2021 18:51 Відповісти
 
 