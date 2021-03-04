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Новости Политика Украины
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Емельянов (12) Высший хозсуд (48)

Емельянов: "Попытка моего увольнения является незаконной"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Емельянов:

Судья Высшего хозяйственного суда Артур Емельянов заявил, что решение о его увольнении является политически ангажированным и юридически необоснованным. Он будет его обжаловать.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Емельянов заявил в комментарии РБК-Украина.

"Обнародованное решение ВСП является примером вопиющего нарушения закона и юридических процедур. Высший совет правосудия откровенно пренебрег юридическими процедурами при принятии своего поспешного решения. По моему мнению, это произошло из-за политического давления на судей, которые являются членами ВСП", - считает Емельянов.

По его словам, действия Высшего совета правосудия, который его уволил, "правовой нигилизм" и нарушение закона. Он также называет четыре причины, которые, по его мнению, это подтверждают.

В частности, он указывает на то, что в решении отсутствуют ссылки на неправомерные действия, содержание правонарушения, вызванные негативные последствия, причинно-следственная связь.

"Было проигнорировано решение Совета судей Украины, который 25 апреля 2014 года профессионально установила отсутствие факта каких-либо злоупотреблений с моей стороны. Игнорирование этого решения и подтвержденной истины является незаконным, оно должно быть обязательно учтено при нынешнем рассмотрении", - добавляет Емельянов.

Кроме того, по его словам, "жалоба", по которой было начато рассмотрение вопроса относительно него, является сфальсифицированным.

"Лица, которое якобы подписало жалобу в отношении меня, на самом деле не существует. Единственным законным решением в таком случае является возвращение жалобы без рассмотрения или отказ в открытии дисциплинарного производства. Таким образом, нарушена ст. 107 ЗУ "О Высшем совете правосудия", которая прямо запрещает рассматривать такие "анонимные дела", - добавляет судья.

Он также утверждает, что нарушены юридические процедуры и правила рассмотрения дела. В настоящее время еще не завершено рассмотрение Верховным судом жалобы на решения ВСП относительно его увольнения с должности.

Емельянов отметил, что в Европейском суде по правам человека уже рассматривается его иск об отмене решения ВСП об освобождении от должности судьи.

"Как профессиональный специалист, я имею четкое понимание, что эта дисциплинарное дело против меня и вынесенное решение являются противозаконными. И я однозначно докажу это в суде. Поспешное и заангажированное решение ВСП должно быть отменено, а исполнители политического заказа - наказаны", - заявляет Емельянов.

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+9
І цей буде човгать на роботу, нехай його хоч сто разів звільнили. Від такого корита їх можна прибрати хіба що мертвими.
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04.03.2021 15:34
+7
не, ну а что ему остается? на завод в Польшу ехать работать?
зы забавно получается, украинский "судья" даже не попытался искать правосудия в Украине, сразу в европейский суд.
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04.03.2021 15:36
+6
Эти, возомнившие себя бессмертными, ублюдки так вросли в свои кресла, что хрен сковырнешь.
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04.03.2021 15:42
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І цей буде човгать на роботу, нехай його хоч сто разів звільнили. Від такого корита їх можна прибрати хіба що мертвими.
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04.03.2021 15:34 Ответить
Ох,як-же Ви прави...
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04.03.2021 15:39 Ответить
не, ну а что ему остается? на завод в Польшу ехать работать?
зы забавно получается, украинский "судья" даже не попытался искать правосудия в Украине, сразу в европейский суд.
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04.03.2021 15:36 Ответить
Его жена - долларовая миллионерша с недвижимостью, квартирами, готелями, фирмами в Европе. Пусть объяснит: откуда у нее такое состояние? Это уворованные у украинского народа деньги!
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04.03.2021 19:14 Ответить
хоче робыты, на благо семьи
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04.03.2021 15:37 Ответить
емеля, вали в Австрию на ресепшен своего отеля работать)
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04.03.2021 15:41 Ответить
Покажіть йому картинку,про те,як судять суддю...Добра до речі картина,хоч написана бозна коли...
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04.03.2021 15:41 Ответить
Ну, про суд над суддею там нічого. Диптих. Арешт і страта. Оригінал хай собі у Брюгге лишається, а от копія має бути у кожному суддівському кабінеті. І ще бажано у залі засідань, навпроти столу. І в дорадчій кімнаті, чи як вона там правильно зветься..
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04.03.2021 16:00 Ответить
Эти, возомнившие себя бессмертными, ублюдки так вросли в свои кресла, что хрен сковырнешь.
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04.03.2021 15:42 Ответить
А взагалі у нашій країні чуьес, клоунів і дурнів суддю законно звільнити можна? На думку всіх судів і суддів нашої країни - ні.
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04.03.2021 15:48 Ответить
Этот ублюдок уже лет пять должен был отсидеть, тогда он стал бы. более адекватным, а сейчас просто оборзевший от безнаказанности.
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04.03.2021 15:56 Ответить
І цей суддя прав. Зараз звільняють і судять тільки патріотів, а сепарів і корупціонерів рухають вверх.
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04.03.2021 16:03 Ответить
В чем он прав? В том что судья это не должность, а привилегия вот в этом он прав! Обложились законами-предохранителями неприкасаемые. Пусть на своей шкуре ощутит, что такое доказывать свою правоту.
Намедни спрашиваю у полицейского - покажите мне пожалуйста в пдд тот пунк который я нарушил, а он мне в руки постанову об админнарушении и штраф и ухмыляется так - можете обжаловать в десятидневный срок. Штраф 250гр, судовой сбор 900гр, правильно подать оскарження сам не составишь адвокат 300-500гр потои заседание суда, хорошо если одно. Вот и подумаешь, стоит ли заниматься... И они-суки это знают.
Побольше бы судей проходило через это, думаю было бы больше оправдательных решений.
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04.03.2021 16:38 Ответить
Я не це мав на увазі, просто сарказм, бо судами керують (негласно) корупціонери і вороги України.
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04.03.2021 16:42 Ответить
Почему Вася-кочегар так не будет визжать из-за своего увольнения? Риторический вопрос.
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04.03.2021 17:20 Ответить
Його треба не звільняти, а саджати за систематичні хабарі за які він набув майно у Австрії!
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04.03.2021 18:04 Ответить
Конечно "незаконный" доброчесный емеля.
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04.03.2021 18:51 Ответить
 
 