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Ексзаступника голови Вищого госпсуду Ємельянова відправили під варту без права внесення застави

Суд арештував ексзаступника голови Вищого господарського суду Артура Ємельянова

Печерський районний суд Києва у вівторок, 3 грудня, обрав колишньому заступнику голови Вищого господарського суду Артуру Ємельянову, якого підозрюють у винесенні "правильних" судових рішень за хабарі, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Згідно з рішенням суду, Ємельянов перебуватиме у слідчому ізоляторі щонайменше до 30 січня 2025 року. Суд вирішив не давати підозрюваному можливість внести заставу.

Слідство звинувачує Ємельянова в отриманні хабаря та участі у злочинній організації, до якої також входили родичі, адвокати та працівники Вищого господарського суду.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Потрібні" рішення за хабарі: затримано ексзаступника голови Вищого господарського суду Ємельянова, - ДБР. ФОТО

Також йому інкримінують отримання хабаря за рішення, яке він ухвалив у 2008 році як суддя господарського суду Донецької області.

Водночас сторона захисту Ємельянова заявила, що подаватиме апеляцію на це рішення суду.

Ємельянов назвав справу проти себе "цирком Шапіто", заявивши, що її сфабрикували, щоб завадити йому займатись адвокатською діяльністю, пише видання "Ґрати".

Читайте на "Цензор.НЕТ": 10 років за ґратами проведе співробітник СБУ, якого викрили на одержанні $60 тис. хабаря, - САП 

Нагадаємо, 3 грудня ДБР затримало колишнього заступника голови Вищого господарського суду України, який разом з іншими суддями побудував "бізнес" на судових рішеннях. Йому повідомлено про підозру.

Автор: 

хабар (4695) Вищий госпсуд (51) суд (11659) Ємельянов Артур (17) запобіжний захід (483)


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03.12.2024 21:51 Відповісти
Зокрема, Генеральний прокурор https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Юрій Луценко заявив, що слідство має близько 7 тис. епізодів можливого втручання А. Ємельянова у систему розподілу справ у суді під час перебування главою Господарського суду м. Києва.
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Ну і, Юрік- халтурік?
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03.12.2024 21:53 Відповісти
А відвертого проросійського діяча - стахіва, відпустили...
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03.12.2024 21:53 Відповісти
ОДНЕ НЕЗАКОННЕ РІШЕНЯЯ !!!???))) ВИ НЕ ПОМИЛИЛИСЯ !!!???))) БО ВАС ПРИЙДЕТЬСЯ ЗАКОНОМ НАКАЗУВАТИ !)
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03.12.2024 21:53 Відповісти
"щоб завадити займатись адвокатською діяльністю" - тобто людина майже янгол, настільки чиста, що це єдине до чого можна прискіпатися.
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03.12.2024 21:58 Відповісти
А судді хто? Ось хто)
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03.12.2024 21:58 Відповісти
Павло Малік - його головний спільник з рейдерства в Україні
Весь бізнес Ємельянова за кордоном знаходиться на орбіті бізнес-інтересів Павла Маліка громадянина росії та зрадника України.
Павло Малік дуже одіозний бізнесмахінатор який використав для виведення грошей до Росії інший паспорт на ім'я Дмитра Мурахвера.
Пошукайте у сеті, багато цікавого про цих діячів
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03.12.2024 22:13 Відповісти
краще би пристрелили
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03.12.2024 22:23 Відповісти
якого хера він розслабив булки, маючи готельний бізнес у Відні, та засвітився в Україні?
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03.12.2024 22:24 Відповісти
Напевно таки американці почали більш жорсткіше притискати Зеленського за яйка...
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03.12.2024 22:29 Відповісти
Мабуть не поділився. Чекаємо далі, може до него дійде
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03.12.2024 23:12 Відповісти
 
 