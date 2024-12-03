Ексзаступника голови Вищого госпсуду Ємельянова відправили під варту без права внесення застави
Печерський районний суд Києва у вівторок, 3 грудня, обрав колишньому заступнику голови Вищого господарського суду Артуру Ємельянову, якого підозрюють у винесенні "правильних" судових рішень за хабарі, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".
Згідно з рішенням суду, Ємельянов перебуватиме у слідчому ізоляторі щонайменше до 30 січня 2025 року. Суд вирішив не давати підозрюваному можливість внести заставу.
Слідство звинувачує Ємельянова в отриманні хабаря та участі у злочинній організації, до якої також входили родичі, адвокати та працівники Вищого господарського суду.
Також йому інкримінують отримання хабаря за рішення, яке він ухвалив у 2008 році як суддя господарського суду Донецької області.
Водночас сторона захисту Ємельянова заявила, що подаватиме апеляцію на це рішення суду.
Ємельянов назвав справу проти себе "цирком Шапіто", заявивши, що її сфабрикували, щоб завадити йому займатись адвокатською діяльністю, пише видання "Ґрати".
Нагадаємо, 3 грудня ДБР затримало колишнього заступника голови Вищого господарського суду України, який разом з іншими суддями побудував "бізнес" на судових рішеннях. Йому повідомлено про підозру.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
----------
Ну і, Юрік- халтурік?
Весь бізнес Ємельянова за кордоном знаходиться на орбіті бізнес-інтересів Павла Маліка громадянина росії та зрадника України.
Павло Малік дуже одіозний бізнесмахінатор який використав для виведення грошей до Росії інший паспорт на ім'я Дмитра Мурахвера.
Пошукайте у сеті, багато цікавого про цих діячів