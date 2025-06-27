Незаконное обогащение на более 97 млн грн: экс-заместителю председателя Высшего хозсуда Емельянову сообщено о новом подозрении. ФОТО
Сообщено о подозрении в незаконном обогащении на более 97 миллионов гривен бывшему заместителю председателя Высшего хозяйственного суда Украины Артуру Емельянову.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственное бюро расследований.
Как отмечается, новое подозрение в незаконном обогащении на более 97 миллионов гривен сообщено Офисом Генерального прокурора.
В ГБР напомнили, что Емельянов был задержан в декабре 2024 года: тогда ему сообщили о подозрении в участии в преступной организации, участии в преступлениях, совершаемых такой организацией, а также в получении взятки.
Тогда было установлено, что бывший судья, а ныне - адвокат, входил в состав преступной организации, в которую входили судьи, адвокаты, арбитражные управляющие, работники судов и другие лица, которые построили "бизнес" на судебных решениях.
ГБР передало в НАПК собранные материалы для проведения мониторинга образа жизни бывшего заместителя Председателя Высшего хозяйственного суда Украины.
По результатам мониторинга, НАПК выявило в действиях фигуранта признаки незаконного обогащения на сумму более 97 млн грн, которые он и его доверенные лица не могли получить из легальных источников дохода.
Отмечается, что находясь на должности, он лично и его семья стали владельцами 6 квартир, 5 гаражей, по одному нежилому помещению в элитных жилых комплексах "Новопечерские Липки" и "Tetris Hall", 3 автомобилей, 13 земельных участков, корпоративных прав в 2 юридических лицах, а также 60 тысяч долларов США на банковских счетах.
Установлено, что фигурант использовал противоправную схему легализации доходов, полученных незаконным путем как участник преступной организации, - под видом фиктивной предпринимательской деятельности близких лиц, декларирование искусственных и не подтвержденных доходов якобы за предоставление образовательных услуг, услуг психолога и тому подобное. В дальнейшем эти средства использовались для приобретения вышеуказанных активов с целью сокрытия (маскировки) их реального происхождения и придания им вида легальных.
Таким образом, бывшему заместителю Председателя Высшего хозяйственного суда Украины сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 368-5 УК Украины, - приобретение активов, стоимость которых более чем в 6500 раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан и превышает его законные доходы.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
В ГБР добавили, что досудебное расследование продолжается. В рамках международного сотрудничества осуществляется сбор доказательств незаконного приобретения фигурантом и его доверенными лицами активов не только на территории Украины, но и за рубежом - в частности, в Австрии, Турции, ОАЭ и др.
Также действия фигуранта и его доверенных лиц проверяются на наличие признаков легализации имущества, полученного преступным путем.
Напоминается, что указанное лицо сейчас находится под стражей в рамках другого уголовного производства, которое расследуется Государственным бюро расследований по факту посягательства на экономическую безопасность Украины в интересах государства-агрессора.
В сообщении ГБР не называется имя лица, но, скорее всего, речь идет об Артуре Емельянове, о котором мы ранее писали.
Напомним, 3 декабря 2024 года ГБР задержало бывшего заместителя председателя Высшего хозяйственного суда Украины, который вместе с другими судьями построил "бизнес" на судебных решениях. Ему сообщено о подозрении. Установлено, что бывший судья, а ныне - адвокат, входил в состав преступной организации, которая состояла в основном из судей, адвокатов, арбитражных управляющих, различных работников суда и тому подобное. Они за взятки выносили "нужные" решения - преимущественно, в хозяйственных спорах. Организатор "бизнеса" - тоже бывший высокопоставленный чиновник Высшего хозяйственного суда Украины, незаконно вмешивался в распределение дел и отдавал их на рассмотрение исключительно "своим" судьям, которые выполняли "пожелания заказчиков".
3 декабря 2024 года суд избрал бывшему заместителю председателя Высшего хозяйственного суда Артуру Емельянову, которого подозревают в вынесении "правильных" судебных решений за взятки, меру пресечения в виде содержания под стражей.
В январе 2025 года экс-заместителю председателя Высшего хозсуда Емельянову частично изменили меру пресечения - содержание под стражей с альтернативой залога в 80 млн грн.
30 мая ГБР задержало Емельянова после незаконного изменения ему меры пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.
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Сирійці, шоковані та здивовані, таком «розвитком подій» в Україні, і це усе, після Революції Гідності та смертей Патріотів України, щоб держава, не могла скотилася до такого лайна!!!
Але, група осіб що попала в Урядовий квартал, за патронатом портновських посіпак, творять, ось такі справи….