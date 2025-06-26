Присвоили более 1,6 млн грн пожертвований для ВСУ: разоблачена благотворительная организация в Сумах, - прокуратура. ФОТО

Сообщено о подозрении четырем сумчанам, которые по предварительному сговору собирали средства под прикрытием благотворительности, в частности - для ВСУ, и частично тратили не по назначению (ч. 3 ст. 201-2 УК Украины).

Об этом сообщает Сумская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, подозреваемые для легализации деятельности создали благотворительную организацию и через соцсети собирали средства, обещая направить их на помощь ВСУ и пострадавшим от войны. Однако, часть собранной благотворительной помощи они тратили на личные нужды.

Также смотрите: Обманул военных и волонтера на более 1,3 млн грн: во Львове сообщено о подозрении директору благотворительного фонда, - прокуратура. ФОТО

Задокументированы факты незаконного использования благотворительных взносов на общую сумму более 1,6 миллиона гривен.

В прокуратуре сообщили, что в настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.