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Присвоили более 1,6 млн грн пожертвований для ВСУ: разоблачена благотворительная организация в Сумах, - прокуратура. ФОТО

Сообщено о подозрении четырем сумчанам, которые по предварительному сговору собирали средства под прикрытием благотворительности, в частности - для ВСУ, и частично тратили не по назначению (ч. 3 ст. 201-2 УК Украины).

Об этом сообщает Сумская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, подозреваемые для легализации деятельности создали благотворительную организацию и через соцсети собирали средства, обещая направить их на помощь ВСУ и пострадавшим от войны. Однако, часть собранной благотворительной помощи они тратили на личные нужды.

Присвоили более 1,6 млн грн пожертвований для ВСУ

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Задокументированы факты незаконного использования благотворительных взносов на общую сумму более 1,6 миллиона гривен.

В прокуратуре сообщили, что в настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Автор: 

благотворительность (620) мошенничество (1251) Сумская область (3401) Сумы (1198) Сумский район (301)


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Так вони ж просто косплеїли владу!
Нічого не розумію!
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26.06.2025 19:46 Ответить
За таке треба на площі в говні топити привселюдно, а не стаття 201-2 де добре якщо отримають 5 рочків і вийдуть за добру поведінку.
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26.06.2025 20:53 Ответить
Мне интересно какие есть планы для зеков в случае проигрыша в войне? Их будут эвакуировать в Швецию что ли?А им они зачем?
Закрывайте все тюрьмы кроме СИЗО и делайте штрафбаты.
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26.06.2025 21:45 Ответить
а чого не написати яку...во ******..хай люди надалі переказують кошти...
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26.06.2025 22:33 Ответить
 
 