Обманул военных и волонтера на более 1,3 млн грн: во Львове сообщено о подозрении директору благотворительного фонда, - прокуратура. ФОТО

Сообщено о подозрении 41-летнему мужчине, которому инкриминируют мошенничество (ч. 2, 3, 4 ст. 190 УК Украины) - он обманул военных и волонтера на более 1,3 млн грн под предлогом поставки авто и техники для ВСУ.

Об этом сообщает Львовская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в период с декабря 2023 по февраль 2025 года львовянин реализовал мошенническую схему завладения средствами, которые предназначались на нужды ВСУ. Используя созданный им же благотворительный фонд, подозреваемый имитировал оказание помощи ВСУ. В частности, он обещал помочь с приобретением транспорта и техники для нужд военных. Речь шла, в целом, о 7 автомобилях различных моделей, тепловизионных прицелах и квадрокоптерах.

Также читайте: 4700 долларов США за увольнение из армии: в Харькове задержан директор благотворительной организации

Директор благотворительного фонда обманул военных и волонтера

Сообщается, что воспользовавшись доверием, подозреваемый заранее получал средства за заказанные товары. Оплата осуществлялась как напрямую на банковские карты подозреваемого, так и через одну из электронных платежных систем. Однако мужчина не доставлял заказанные у него товары, а полученными средствами распоряжался по своему усмотрению.

Задокументировано, что таким образом он обманул четырех военнослужащих и одного волонтера. Общая сумма ущерба причиненного потерпевшим составляет почти 1,3 млн грн.

Смотрите: Ввозил в Украину как гумпомощь автомобили, которые потом продавал военным: мужчине сообщено о подозрении, - Нацполиция. ФОТО

В прокуратуре сообщили, что подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Директор благотворительного фонда обманул военных и волонтера

благотворительность (631) Львов (4643) мошенничество (1279) Львовская область (3023) Львовский район (104)
Великий комбінатор!
20.06.2025 18:20
Kurt Wootz
@vinnicanin
23 год
З подивом дізнався,що волонтери в Ізраїлі це не аферисти на броньованих джипах з безконтрольними мільярдними рахунками в монобанку,а люди з лопатами , металошукачами та болторізами для безоплатного розбору завалів.
20.06.2025 18:31
****** в країні зелених мрій
20.06.2025 19:07
 
 