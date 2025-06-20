Обманул военных и волонтера на более 1,3 млн грн: во Львове сообщено о подозрении директору благотворительного фонда, - прокуратура. ФОТО
Сообщено о подозрении 41-летнему мужчине, которому инкриминируют мошенничество (ч. 2, 3, 4 ст. 190 УК Украины) - он обманул военных и волонтера на более 1,3 млн грн под предлогом поставки авто и техники для ВСУ.
Об этом сообщает Львовская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в период с декабря 2023 по февраль 2025 года львовянин реализовал мошенническую схему завладения средствами, которые предназначались на нужды ВСУ. Используя созданный им же благотворительный фонд, подозреваемый имитировал оказание помощи ВСУ. В частности, он обещал помочь с приобретением транспорта и техники для нужд военных. Речь шла, в целом, о 7 автомобилях различных моделей, тепловизионных прицелах и квадрокоптерах.
Сообщается, что воспользовавшись доверием, подозреваемый заранее получал средства за заказанные товары. Оплата осуществлялась как напрямую на банковские карты подозреваемого, так и через одну из электронных платежных систем. Однако мужчина не доставлял заказанные у него товары, а полученными средствами распоряжался по своему усмотрению.
Задокументировано, что таким образом он обманул четырех военнослужащих и одного волонтера. Общая сумма ущерба причиненного потерпевшим составляет почти 1,3 млн грн.
В прокуратуре сообщили, что подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.
@vinnicanin
·
23 год
З подивом дізнався,що волонтери в Ізраїлі це не аферисти на броньованих джипах з безконтрольними мільярдними рахунками в монобанку,а люди з лопатами , металошукачами та болторізами для безоплатного розбору завалів.