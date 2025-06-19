Ввозил в Украину как гуманитарную помощь автомобили, которые затем продавал военным: мужчине сообщено о подозрении, - Нацполиция. ФОТО

Сообщено о подозрении злоумышленнику, пытавшемуся нажиться на гуманитарной помощи.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Киевской области, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в Фастовском районе 45-летний житель Харьковщины наладил незаконную схему обогащения во время военного положения. Ему грозит до семи лет лишения свободы.



Установлено, что под видом гуманитарной помощи для Сил обороны мужчина ввозил в Украину автомобили, которые в дальнейшем перепродавал военнослужащим. В селе Тарасовка полицейские задержали злоумышленника во время незаконной продажи военному двух автомобилей на сумму более 700 тысяч гривен.

