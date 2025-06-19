РУС
Ввозил в Украину как гуманитарную помощь автомобили, которые затем продавал военным: мужчине сообщено о подозрении, - Нацполиция. ФОТО

Сообщено о подозрении злоумышленнику, пытавшемуся нажиться на гуманитарной помощи.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Киевской области, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в Фастовском районе 45-летний житель Харьковщины наладил незаконную схему обогащения во время военного положения. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Установлено, что под видом гуманитарной помощи для Сил обороны мужчина ввозил в Украину автомобили, которые в дальнейшем перепродавал военнослужащим. В селе Тарасовка полицейские задержали злоумышленника во время незаконной продажи военному двух автомобилей на сумму более 700 тысяч гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 440 авто ввезли как гуманитарную помощь, но продали через интернет-платформу: Гостаможслужба выявила нарушения

Не випадати йому ж з обойми
19.06.2025 13:13 Ответить
А автомобілі йому звідки впали? За кордоном є склад безкоштовних автомобілів?
19.06.2025 14:07 Ответить
А то в нацпол(ю)іції цього не знали? Половина автомобілів до ЗСУ не доходять: вони продаються-перепродуються-даруються-заганяються в гаражі начальникам і їхнім родичам і блюдолизам. І, подейкують, що і пол(ю)іція недалека від тих схем.
А хто шо докаже? Локації в/ч засакречені, імена і номера т. командирів засекречені. Люди (колективи) скинулися грішм и , пришнали машину, під бубен з цимбалами "вручили" якомсь не відомим "військовим" (відпіарились", відфоткались) . І машинки поїхали ... куди? Ніхто не знає. А їх просто продали а бабло розділили між "зацікавленими особами".
19.06.2025 15:21 Ответить
Дайте мені і собі відповідь на просте запитання: на кожному телеканалі, радіостанції, сторінці фб йдуть збори на авто, реб, мавіки і тд. Вони всі злочинці?
25.06.2025 01:02 Ответить
 
 