440 автомобилей ввезли как гуманитарную помощь, но продали через интернет-платформу: Гостаможслужба выявила нарушения

С начала войны для обеспечения надлежащего уровня национальной безопасности и обороны Государственная таможенная служба Украины безотлагательно пропускает через границу военную и гуманитарную помощь. Чаще всего в качестве гуманитарной помощи ввозятся транспортные средства, военная амуниция и технические средства для нужд Вооруженных Сил Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственную таможенную службу.

Чтобы эти товары использовались по назначению, Гостаможслужба и Министерство обороны Украины осуществляют оперативный обмен информацией, который позволяет подтверждать получение гуманитарной помощи военными частями, а также выявлять факты незаконной деятельности.

В ходе проверок Департаментом борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил Гостаможслужбы и Департаментом внутреннего аудита Минобороны выявлены многочисленные факты нарушений законодательства.

Так, разоблачена целая схема продажи через интернет-платформу транспортных средств, ввезенных религиозной организацией в качестве гуманитарной помощи для ВСУ. Всего организация ввезла почти 440 авто, прикрываясь благотворительностью. В случае оформления их в режиме импорта таможенные платежи составили бы более 60 млн грн. Материалы переданы в Нацполицию, которой зафиксированы факты продажи и задержаны причастные лица.

В другом случае выявлен руководитель благотворительной организации, который на основании разрешений, выданных Национальной полицией Украины, осуществлял ввоз в Украину в качестве гуманитарной помощи нарезного охотничьего оружия и патронов к нему для ВСУ. Однако, при проведении проверки установлены факты недекларирования запчастей к оружию, оптических прицелов, глушителей и 9 тыс. патронов, а также недоставки отдельных единиц оружия в воинские части.

Также таможенники установили факты ввоза в Украину под видом гуманитарной помощи шлемов и бронежилетов на сумму около 100 млн грн на основании поддельных сертификатов конечного потребителя. Проверкой установлено, что военная амуниция не была передана Вооруженным Силам Украины. Материалы направлены в правоохранительный орган.

Всего с начала действия военного положения в Украине таможнями составлено уже 1339 протоколов о нарушении таможенных правил относительно гуманитарной помощи. В 708 случаях получателями были воинские части.

Кроме того, в правоохранительные органы направлено 920 сообщений о возможных преступлениях, предусмотренных статьями 190, 358, 201-2 Уголовного кодекса Украины, из которых 650 - относительно гуманитарной помощи для ВСУ.

Общая стоимость предметов правонарушений составила 548,2 млн грн. По решениям судов наложены штрафы и применена конфискация на сумму 325 млн грн.

