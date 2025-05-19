РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8758 посетителей онлайн
Новости Фото Обогащение на гуманитарной помощи
1 870 7

Ввозили авто под видом гуманитарной помощи для ВСУ: на Волыни разоблачен благотворительный фонд, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Правоохранители Волынщины разоблачили благотворительный фонд, который незаконно ввозил подержанные легковые автомобили под видом гуманитарной помощи для ВСУ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Госпогранслужба.

На Волыни раскрыли схему ввоза автомобилей под видом гуманитарной помощи

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ввозили авто под видом гуманитарной помощи для ВСУ: в Тернопольской области раскрыта схема, - прокуратура. ФОТОРЕПОРТАЖ

Как отмечается, схему организовал 36-летний житель Ковеля, который закупал автомобили в Польше и оформлял их на таможне как гуманитарную помощь, избегая уплаты налогов и таможенных платежей.

В дальнейшем транспортные средства продавались уже на территории Украины. Оперативники Волынского пограничного отряда, детективы Бюро экономической безопасности и СБУ провели санкционированные обыски у фигуранта дела - по месту его жительства и на автостоянках. В результате изъято три автомобиля, документы и мобильный телефон. Все изъятое имущество арестовано.

Расследование продолжается по ч. 1 ст. 201-4 УКУ (контрабанда подакцизных товаров), процессуальное руководство осуществляет Волынская областная прокуратура.

На Волыни раскрыли схему ввоза автомобилей под видом гуманитарной помощи
На Волыни раскрыли схему ввоза автомобилей под видом гуманитарной помощиНа Волыни раскрыли схему ввоза автомобилей под видом гуманитарной помощи

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Ввоз авто под видом помощи для ВСУ: более 30 машин изъято, - ГПСУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: 

Госпогранслужба (6777) гуманитарная помощь (1276) ВСУ (6863) Волынская область (1033)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А на митниці безтолкові працюють,не бачили що авто ніхрена під потреби віцськових не підходять, по свому класу?
показать весь комментарий
19.05.2025 15:36 Ответить
А Бугатті Вейрон, Ламборгіні Д'ябло, Мазераті та Пагані Зонда для військових не ввозили ?
показать весь комментарий
19.05.2025 15:39 Ответить
Будуть в Печерському районі бусярити еліту на Бугатті
показать весь комментарий
19.05.2025 15:44 Ответить
Судячи по фото, реальний автошрот. Навар копійки, багато не відстебнеш митникам на кишеню. Пов'язали ніщєброда. Капєц яка потужна перемога.
показать весь комментарий
19.05.2025 15:46 Ответить
Справа не в автошроті.
Справа в національній рисі - крутійстві. У цього крутійство копійчане. У когось - мільйонне.
Але риса є риса. А головне - прикриваються волонтерством.
Гидость він.
показать весь комментарий
19.05.2025 16:02 Ответить
Не відслюнявили місцевим Сциловикам - от і попали. А наступні сТСцЕКа підійдуть з повістками. Пропустили на мільярди за бабло, і на копійки висвітлили - ДЛЯ статистики. ЬЬляді на кордоні і в митниці як були - так і залишились. Прикриваються хлопцями, які ЩОСЬ роблять на сході. А ОТ ЗАХІДНИЙ КОРДОН - ЗАМУРОВАНИЙ мордатими і і упаковано-заброньованими - ЯК НІКОЛИ.
показать весь комментарий
19.05.2025 16:04 Ответить
 
 