Ввозили авто под видом гуманитарной помощи для ВСУ: на Волыни разоблачен благотворительный фонд, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Правоохранители Волынщины разоблачили благотворительный фонд, который незаконно ввозил подержанные легковые автомобили под видом гуманитарной помощи для ВСУ.

Как отмечается, схему организовал 36-летний житель Ковеля, который закупал автомобили в Польше и оформлял их на таможне как гуманитарную помощь, избегая уплаты налогов и таможенных платежей.

В дальнейшем транспортные средства продавались уже на территории Украины. Оперативники Волынского пограничного отряда, детективы Бюро экономической безопасности и СБУ провели санкционированные обыски у фигуранта дела - по месту его жительства и на автостоянках. В результате изъято три автомобиля, документы и мобильный телефон. Все изъятое имущество арестовано.

Расследование продолжается по ч. 1 ст. 201-4 УКУ (контрабанда подакцизных товаров), процессуальное руководство осуществляет Волынская областная прокуратура.





