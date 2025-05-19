Ввозили авто под видом гуманитарной помощи для ВСУ: на Волыни разоблачен благотворительный фонд, - ГПСУ. ФОТОрепортаж
Правоохранители Волынщины разоблачили благотворительный фонд, который незаконно ввозил подержанные легковые автомобили под видом гуманитарной помощи для ВСУ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Госпогранслужба.
Как отмечается, схему организовал 36-летний житель Ковеля, который закупал автомобили в Польше и оформлял их на таможне как гуманитарную помощь, избегая уплаты налогов и таможенных платежей.
В дальнейшем транспортные средства продавались уже на территории Украины. Оперативники Волынского пограничного отряда, детективы Бюро экономической безопасности и СБУ провели санкционированные обыски у фигуранта дела - по месту его жительства и на автостоянках. В результате изъято три автомобиля, документы и мобильный телефон. Все изъятое имущество арестовано.
Расследование продолжается по ч. 1 ст. 201-4 УКУ (контрабанда подакцизных товаров), процессуальное руководство осуществляет Волынская областная прокуратура.
Справа в національній рисі - крутійстві. У цього крутійство копійчане. У когось - мільйонне.
Але риса є риса. А головне - прикриваються волонтерством.
Гидость він.